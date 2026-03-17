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‘DecoMasters’ define a sus semifinalistas tras la expulsión del dúo más polémico de la edición

Cuatro parejas avanzan a la semifinal tras un reto solidario en Picaña, marcado por tensiones y la intervención del jurado

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Los participantes de 'DecoMasters' esperando
Los participantes de 'DecoMasters' esperando el momento para conocer los eliminados (Decomasters)

La última entrega de DecoMasters en La 1 de RTVE ha marcado un punto de inflexión al despedir a la pareja formada por Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, que ha sido considerada la más conflictiva desde el inicio del concurso.

La edición también ha servido para definir a las cuatro parejas semifinalistas, coincidiendo con uno de los programas más emotivos por el reto solidario en Picaña tras la Dana de Valencia ocurrida en octubre de 2024. El programa ha elevado a la condición de semifinalistas a Isa Pantoja y Asraf Beno, Mar Flores y Carlo Costanzia, Belén Rodríguez y Raquel Meroño, así como a los Gemeliers.

El dato diferencial reside en el presupuesto de 2.000 euros por proyecto que se ha destinado a transformar dos viviendas gravemente dañadas por el temporal en Picaña (Valencia). Esta cantidad solo se ha incrementado sobre la marcha tras la implicación de los concursantes en la localidad valenciana.

Discrepancias y reproches

Desde el arranque de la edición, la relación entre Navarrete y La Terremoto ha estado marcada por las discrepancias. En este último programa, la tensión entre ambos ha terminado por afectar al resto de participantes, agudizándose especialmente durante el reto solidario que ha supuesto trasladar a concursantes y equipo técnico hasta Picaña, uno de los municipios más castigados por las inundaciones asociadas a la Dana.

Los equipos, liderados por los vencedores del mini reto de tapizar, La Terremoto y Navarrete, han tenido la oportunidad de elegir a sus integrantes. Han conformado escuadras con Mar y Carlo y Belén y Raquel, mientras los Gemeliers han encabezado el grupo formado con Isa y Asraf. El objetivo ha sido devolver la habitabilidad, la estética y la calidez a dos hogares destruidos, bajo las estrictas limitaciones impuestas por el presupuesto y el desafío de personalizar muebles antiguos mediante telas.

Eduardo Navarrete y La Terremoto
Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón tras conocer su eliminación del programa (Decomasters)

La intervención en Picaña ha estado condicionada por la devastación producida por la Dana en octubre de 2024, fenómeno meteorológico que obligó a los equipos del programa a realizar una actuación de emergencia orientada a dos familias afectadas. Tras la fase inicial del reto, los Gemeliers y la pareja formada por Isa y Asraf han obtenido la mejor valoración por parte del jurado, consolidando su paso a semifinales.

Durante la resolución del reto, la relación entre Navarrete y La Terremoto se ha deteriorado aún más. Un intercambio de reproches provocado por una broma de La Terremoto ha desembocado en insultos por parte de Navarrete, un conflicto que solo ha cesado tras la intervención directa del jurado. Además, la pareja ha sobrepasado el presupuesto asignado, por lo que ha sido enviada automáticamente a la prueba de eliminación.

Tensión máxima en la última prueba

En la fase final de la gala, los equipos debían redecorar los despachos de una empresa de sostenibilidad dirigida por Pierre, haciendo énfasis en la iluminación y la transmisión de los valores corporativos. Navarrete ha decidido desvincularse completamente de la tarea, dejando la responsabilidad íntegra a La Terremoto.

La valoración posterior del jurado ha mostrado que mientras los trabajos de todas las parejas presentaban aspectos positivos y negativos, el despacho diseñado por Belén y Raquel destacaba por su acabado prácticamente profesional. La propuesta de Navarrete y La Terremoto reflejaba de forma evidente su falta de sintonía, mientras que Mar y Carlo han mostrado acierto en la propuesta decorativa.

Preguntamos a Eduardo Navarrete y La Terremoto por las historias que más les han emocionado en ‘DecoMasters’, como la de Isa Pantoja

El desenlace de la gala ha confirmado la expulsión definitiva de la pareja formada por Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón. Esta salida se produce tras semanas de conflicto mantenido y una última prueba en la que la discordia ha sido especialmente visible, tanto en la interacción como en el resultado final del encargo decorativo.

Con la eliminación de la pareja, ‘DecoMasters’ ha coronado a sus cuatro duplas semifinalistas, que competirán en la siguiente fase tras haber superado el desafío de la Dana de Valencia y la exigente valoración del jurado.

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