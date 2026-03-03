España

Antonia Dell’Atte regresa a ‘DecoMasters’ con una nueva concursante sorpresa: “Estoy dispuesta a todo”

La modelo ha vuelto al programa de RTVE tras la expulsión junto a la empresaria Fiona Ferrer

La modelo ha vuelto al programa de RTVE junto a la empresaria y escritora Fiona Fererr. / Captura de pantalla

“Si puedes soñarlo, puedes decorarlo” es el lema de DecoMasters, un programa de RTVE en el que personalidades de distintas áreas utilizan sus manos para decorar estancias en un corto período de tiempo. Esta noche se ha producido la repesca, lo que modifica el curso de la competición, al devolver al programa a alguna de las parejas expulsadas anteriormente.

Hasta el último momento, la posibilidad de volver al programa se mantenía entre cuatro parejas: los creadores de contenido King Bru y Andrea, las artistas Lucía y Palito Dominguín, los actores Edu Casanova y Canco Rodríguez, y la modelo Antonia Dell’Atte, junto a su nueva pareja. Finalmente, el jurado se ha decantado por la modelo y Fiona Ferrer, empresaria cuya aparición en el programa ha sido sorpresa tras la súbita salida de María Zurita por razones médicas.

Una nueva compañera para Antonia Dell’Atte tras la salida de María Zurita

En la segunda entrega del espacio, la baja por hernia de María Zurita obligó a Antonia Dell’Atte a abandonar la competición, dado que el formato exige la participación en pareja. No obstante, la mecánica de repesca ha brindado una segunda oportunidad a la modelo. De esta manera, Dell’Atte ha vuelto al concurso, en esta ocasión junto a Fiona Ferrer, quien debuta en el mundo de la decoración televisiva tras forjar una trayectoria en los sectores de la moda y el emprendimiento.

La dinámica de repesca ha venido cargada de tensión, ya que las cuatro parejas eliminadas comparecieron nuevamente ante el jurado y el desenlace se resolvió entre los equipos formados por Canco y Edu Casanova, y por Antonia y Fiona, en una especie de segunda ronda.

La deliberación del jurado ha marcado el punto álgido de la jornada, con explicaciones detalladas sobre el criterio de selección. Lorenzo Castillo ha aclarado que “es una pena que solo podamos repescar a una pareja porque las cuatro habéis regresado cargadas de buenísima energía”, mientras que Marta Riopérez ha dado el veredicto final afirmando: “Canco, Casanova, Antonia, Fiona, vosotros, además de una buena vibra, habéis aportado grandes ideas”. A continuación, ha proclamado: “De las dos parejas, la mejor es la formada por... ¡Antonia Dell’Ate y Fiona Ferrer!”.

“Soy una humilde servidora de vosotras”, ha reconocido la modelo

Antonia Dell’Atte ha celebrado su retorno con un mensaje de gratitud y expectativas renovadas. “Estoy contenta de volver con mi nueva pareja. Soy una humilde servidora de vosotras. Espero pasarlo bien, espero aprender un pequeño dinerito”, ha manifestado la concursante ante las cámaras del programa. Fiona Ferrer, por su parte, ha expresado su disposición a afrontar este reto: “Estoy dispuesta a todo. Y cuando me vuelvan a decir que no, voy a por el sí”.

El ambiente festivo y de alivio también se ha visto reflejado en la reacción de los demás participantes. Asraf Beno ha sido el primero en felicitar y abrazar a Antonia tras conocerse el veredicto, celebrando junto al resto de compañeros el regreso de la pareja a la competición. El jurado ha subrayado que, además de aportar “buena vibra”, ambas concursantes han impulsado propuestas creativas y efectivas en los proyectos asignados, elementos clave para su reentrada.

El jurado de 'DecoMasters', Lorenzo Castillo, elogia con entusiasmo a las concursantes Belén López y Raquel Meroño, destacando su gran evolución en el programa. "Son de las más grandes concursantes que hemos tenido", afirmó.

El perfil de Fiona Ferrer y las claves de su preparación

La llegada de Fiona Ferrer representa la entrada de un nuevo perfil al ecosistema de DecoMasters, procedente de ámbitos como la moda, la comunicación y el emprendimiento. A su carta de presentación, Ferrer ha sumado el hecho de autodefinirse también como escritora y diseñadora, llegando al programa “con mucha ilusión” y destacando el entusiasmo que le produce participar en el concurso. Consciente de la presión propia de incorporarse en una fase tan decisiva, ha explicado que realizó ejercicios de apnea alcanzando siete metros bajo el agua como parte de su preparación previa, buscando así “mantener la calma en un entorno de máxima exigencia”.

El regreso de Antonia Dell’Atte, por su parte, ha estado acompañado de una reflexión personal sobre el valor emocional que tiene para ella la repesca: “Yo me digo: Antonia, enhorabuena, porque estás viviendo un momento tan sensible de tu vida y es un poco como una catarsis este programa para mí”. De este modo, el formato de repesca de DecoMasters ha propiciado la vuelta de una de las parejas más carismáticas de la temporada, con Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer dispuestas a afrontar los nuevos retos del concurso y con el respaldo explícito del jurado en uno de los momentos más intensos del programa.

‘DecoMasters’ expulsa a una de

Miriam Garlo, Goya a Mejor

Sarah Santaolalla denuncia en redes

Comprueba los ganadores del Cupón

Josema Yuste habla sobre la
