Isa Pantoja habla en ‘DecoMasters’ sobre la reconciliación con Kiko Rivera: “Le quiero perdonar, pero retomar contacto es otra cosa”

Isa Pantoja durante su intervención en 'DecoMasters' (Decomasters)

Las declaraciones de Isa Pantoja sobre la compleja relación que mantiene con su hermano Kiko Rivera han marcado la última entrega de DecoMasters, donde la joven ha compartido abiertamente sus sentimientos respecto a la posibilidad de reconciliación. A pesar de admitir que percibe un arrepentimiento real por parte de Kiko, Isa distingue entre perdonar y restablecer el contacto, una diferencia que para ella es clave y que actualmente mantiene la relación en un punto muerto.

A raíz de las recientes intervenciones de Kiko Rivera, Isa Pantoja ha contado que, aunque cree en el remordimiento de su hermano y desea perdonarle, todavía no ve claro retomar el vínculo familiar. Esta postura la sostiene al recordar el episodio en el que, durante años, su propio testimonio en relación a los insultos racistas que sufrió dentro de la familia fue negado, y solo ahora ha recibido reconocimiento por parte de Kiko.

El hecho diferencial reside en que, según afirma en DecoMasters, su hermano por fin ha admitido haber presenciado insultos de este tipo, un gesto que cambia las bases del diálogo entre ambos. Aun así, persiste el temor de que, tras una aparente mejoría, la relación vuelva a deteriorarse, algo que ella misma describe como su mayor miedo a la hora de plantearse una nueva oportunidad de acercamiento.

Reconocimiento y distancia

En su intervención en DecoMasters, Isa Pantoja ha matizado que, mientras siente la necesidad personal de perdonar a Kiko Rivera, no considera que volver a tener contacto sea equivalente al perdón. “Me creo que se ha arrepentido, le quiero perdonar y me encantaría. Ya retomar contacto es otra cosa”, ha manifestado a los Gemeliers.

Según la versión de Isa, el reconocimiento reciente por parte de su hermano supone un punto de inflexión: “Soy tan tonta que lo único que ha cambiado es que antes negaba todo lo que yo decía y ahora me ha dado la razón, básicamente. Una cosa muy heavy que es reconocer que ha escuchado insultos racistas de algunos familiares hacia mí”, ha afirmado.

Estas revelaciones llegaron durante una conversación marcada por la sinceridad y la carga emocional, donde Isa expuso el impacto psicológico que le suponen estos recuerdos, especialmente al evocarlos en televisión.

Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

“Es la primera vez que le escucho hablar de ese día. Siempre digo que lo he superado pero, en verdad, creo que no. Mucha gente de mi familia lo puso en duda y que ahora hable es como un reconocimiento a todo lo que sufrí”, declaró acerca del episodio vivido cuando la mojaron con una manguera.

Frente al perdón televisado por parte de Kiko, Isa Pantoja ha reiterado que el tiempo se convierte en un factor esencial para poder plantear cualquier avance real en la relación. “Creo que la cosa sería esa, avanzar. Necesito tiempo”, ha sostenido tras escuchar las declaraciones de su hermano en Telecinco.

Además, Isa planteó la dificultad de adaptarse emocionalmente a un contexto donde aquello que se daba por superado reaparece de forma inesperada: “Estoy emocionada, pero aprender a vivir sin algo y de repente que aparezca de nuevo en tu vida... No sé por dónde encajarlo. Me voy a tomar mi tiempo”, expresó en conversación con Jesús Oviedo.

La situación actual entre Isa y Kiko

La intervención de Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, aportó una perspectiva adicional a este proceso de reconstrucción familiar. “En algunas partes sí me lo creo. Yo creo que es de verdad. Yo sí he tenido buena relación con él antes de los conflictos, y al final solo quiero la felicidad de Isa. Espero que el perdón sea sincero y que todo esto sea de verdad”, declaró Asraf sobre Kiko Rivera.

El apoyo de Asraf queda reflejado en su intención de proteger el bienestar emocional de su esposa, remarcando que todo el proceso necesitará tiempo. Dentro de este escenario, la familia que han formado Isa y Asraf junto a su hijo atraviesa una etapa de tranquilidad y estabilidad.

Isa Pantoja se abre en canal en ‘DecoMasters’: No dejo de renegar de lo que ha sido mi familia y tengo muchas heridas ahí que han ido saliendo

Ambos han señalado la importancia de la complicidad y el respeto mutuo como base de su hogar, lo que ayuda a Isa a tomar distancia y gestionar las emociones asociadas al conflicto con su hermano. En este nuevo contexto personal, la presencia del hijo en común ha sido, en palabras de la propia Isa y su pareja, un elemento fundamental para canalizar el proceso desde la madurez y la responsabilidad.

Actualmente la relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera permanece en “stand-by”. Ninguno de los dos ha dado pasos adicionales para el acercamiento más allá de las recientes declaraciones, mientras Isa reflexiona sobre si vale la pena dar una nueva oportunidad o si existe el riesgo de que las cosas vuelvan a complicarse, un temor que por ahora le impide retomar el contacto familiar.