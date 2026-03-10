España

Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer, expulsadas de ‘DecoMasters’ tras protagonizar un fuerte enfrentamiento: “Eres un coñazo”

El concurso de RTVE ha vivido una de sus galas más tensas tras la bronca de la italiana y la escritora

Concursantes de 'DecoMasters' en la recta final del programa (RTVE)

La recta final de DecoMasters ya está en marcha y la competencia entre los participantes se intensifica a medida que el programa se acerca a su desenlace. En la séptima entrega del talent show de decoración de RTVE, los concursantes comenzaron a revelar con mayor claridad sus estrategias con el objetivo de asegurarse un lugar en la gran final.

En esta fase avanzada del concurso, la presión por mantenerse en el programa es evidente, y las relaciones personales comienzan a influir de manera decisiva en el resultado de las pruebas. Esa presión terminó pasando factura a Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer, quienes protagonizaron uno de los momentos más tensos de la entrega. Ambas se convirtieron finalmente en las expulsadas de la semana tras varios enfrentamientos que, según se evidenció durante el programa, habían afectado de forma directa a su rendimiento como equipo.

Antonia Dell'Atte en 'DecoMasters' (RTVE)

La salida de la expareja de Alessandro Lequio del formato tiene además un componente particular. La italiana ya había abandonado anteriormente el concurso tras la salida voluntaria de su anterior compañera, María Zurita. Sin embargo, fue repescada posteriormente para regresar a la competición con una nueva pareja de trabajo, Fiona Ferrer. La falta de conexión entre ambas terminaría siendo determinante para su eliminación. Ferrer, por su parte, apenas logró permanecer una semana en el programa tras incorporarse al concurso de los lunes. Durante la última emisión, la tensión entre ambas concursantes resultó evidente desde el inicio de la jornada de trabajo.

“No somos un equipo”

La prueba decisiva de la noche reunió a tres parejas: Isa Pantoja y Asraf Beno, Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer, y los Gemeliers. El reto consistía en diseñar tres habitaciones dentro de una residencia de estudiantes. Los participantes debían priorizar la funcionalidad y la comodidad de los futuros inquilinos, con un presupuesto máximo de 1.200 euros. Los clientes, según se explicó durante la prueba, buscaban crear un ambiente acogedor y práctico. Fue durante la preparación de ese desafío cuando estalló la discusión más intensa de la noche. Fiona Ferrer insistió en que el tono de su compañera era “doloroso”. En plena jornada de trabajo, la empresaria reprochó a Dell’Atte su forma de dirigirse a ella, lo que desencadenó una acalorada conversación entre ambas.

Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer en 'DecoMasters' (RTVE)

“Ella no sabe que tenemos que conversar para tener una idea y ella como si no quiere escuchar”, le recriminó Antonia a Fiona, que respondió que se pensaba “cosas que no son”. “Cada uno tiene su manera de ser y yo soy más tranquila”, señaló. “No, yo soy más tranquila que tú”, insistió Antonia. La italiana continuó con sus críticas durante el enfrentamiento: “Hay una cosa en esta vida que dice la gente pija: ‘ay no déjame en paz’. No, no, ella no es pija, ella es más que pija. Ella no sé para qué ha venido aquí... Tenemos que mojarnos”.

Ante estas palabras, Ferrer decidió abandonar el lugar en el que estaban trabajando y comenzó a pintar una de las paredes del dormitorio. “Eres un coñazo, tía”, dijo al marcharse. “No somos un equipo”, continuó Dell’Atte. Más tarde, durante la valoración final, la modelo volvió a mostrar su descontento con la situación vivida junto a su compañera. “Humilde no eres. Nos merecemos la salida”, afirmó.

Durante la deliberación del jurado, Dell’Atte reconoció que entre ambas no existía “ninguna sintonía”, aunque también aseguró que la “respetaba mucho”. “Iba un poco perdida. Yo siempre lo que he hecho ha sido acoplarme a ella”, apuntó. Ferrer, por su parte, insistió en que el problema principal había sido el modo en que su compañera se dirigía a ella. “También es normal, que yo me puedo callar un rato, pero también tengo un límite”, respondió.

