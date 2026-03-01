México

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: empiezan a ingresar los primeros fans

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

15:35 hsHoy

Dónde estarán las pantallas para ver el concierto

De acuerdo con la información oficial, estas son las ubicaciones confirmadas donde se instalarán pantallas para quienes prefieran evitar las aglomeraciones del Zócalo o no logren ingresar:

  • Calles aledañas al Zócalo: Se prevé la instalación de pantallas en puntos estratégicos del Centro Histórico, facilitando el acceso a miles de personas.
  • Alameda Central: Otro de los espacios públicos que contará con pantallas gigantes para transmisión en vivo.

Monumento a la Revolución: Este emblemático sitio de la Ciudad de México se convertirá en una alternativa para vivir la experiencia colectiva del concierto.

15:26 hsHoy

Cómo ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX gratis desde casa

Ante la alta demanda y la posibilidad de aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad, autoridades y organizadores confirmaron diferentes alternativas

Cómo ver el concierto de
Cómo ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX gratis desde casa GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo de 2026, con alternativas para seguir el espectáculo desde casa o en zonas alternas.

15:08 hsHoy

El Zócalo de la Ciudad de México ya muestra la magnitud logística y la expectativa social a pocas horas del concierto gratuito de Shakira, un evento que se espera reúna a una multitud el domingo 1 de marzo.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo de seguridad, ampliado horarios del transporte público y montado pantallas en arterias clave para que la mayor cantidad posible de personas pueda seguir la presentación de la artista colombiana.

La cantante interpretará sus éxitos durante aproximadamente dos horas sobre un escenario ya instalado en el centro histórico de la capital.

La superestrella global Shakira posa
La superestrella global Shakira posa para la cámara mientras se confirma su esperado regreso al Zócalo de la Ciudad de México en 2026, prometiendo un concierto inolvidable para sus fans. (Infobae México / Especial)

