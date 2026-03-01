Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: empiezan a ingresar los primeros fans

La cantante interpretará sus éxitos durante aproximadamente dos horas sobre un escenario ya instalado en el centro histórico de la capital.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo de seguridad, ampliado horarios del transporte público y montado pantallas en arterias clave para que la mayor cantidad posible de personas pueda seguir la presentación de la artista colombiana.

El Zócalo de la Ciudad de México ya muestra la magnitud logística y la expectativa social a pocas horas del concierto gratuito de Shakira , un evento que se espera reúna a una multitud el domingo 1 de marzo.

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo de 2026, con alternativas para seguir el espectáculo desde casa o en zonas alternas.

Monumento a la Revolución : Este emblemático sitio de la Ciudad de México se convertirá en una alternativa para vivir la experiencia colectiva del concierto.

Alameda Central : Otro de los espacios públicos que contará con pantallas gigantes para transmisión en vivo.

Calles aledañas al Zócalo : Se prevé la instalación de pantallas en puntos estratégicos del Centro Histórico, facilitando el acceso a miles de personas.

De acuerdo con la información oficial, estas son las ubicaciones confirmadas donde se instalarán pantallas para quienes prefieran evitar las aglomeraciones del Zócalo o no logren ingresar:

Dónde estarán las pantallas para ver el concierto

