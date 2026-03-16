La vía de tren de Adamuz pudo romperse hasta 22 horas antes del descarrilamiento que provocó el accidente ferroviario

El raíl roto que podría haber ocasionado el accidente de Adamuz (X, Óscar Puente)

Un informe técnico incorporado al borrador de la investigación del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, apunta a que la rotura de la vía que habría provocado el siniestro podría haberse producido hasta 22 horas antes del descarrilamiento.

Según han explicado a EFE fuentes cercanas a la investigación, un análisis elaborado por la empresa Hitachi, responsable del sistema de señalización ferroviaria, y remitido a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detectó una anomalía significativa en el sistema, horas antes del accidente. En concreto, el informe identifica una “caída de tensión en el circuito de vía” registrada unas 22 horas antes del suceso, un fenómeno que los especialistas consideran compatible con una posible fractura de la infraestructura ferroviaria.

La hipótesis de la rotura de la vía es, por ahora, la principal línea de investigación para explicar las causas del descarrilamiento. Aun así, fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que la CIAD todavía está pendiente de verificar esta explicación. Se plantea, según estas fuentes, “a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi”.

En cuanto al estado de la infraestructura, la CIAF también ha trasladado a la Guardia Civil nueva información sobre las “distintas incongruencias” detectadas en las soldaduras de los raíles en el tramo de vía que atraviesa Adamuz. Así, se han observado “posibles modificaciones en las actas de soldadura y firmas que parecían no ser originales”, una cuestión que la Benemérita está examinando con mayor detalle.

Análisis de las cajas negras

El documento técnico forma parte del trabajo de análisis que la CIAF está desarrollando tras el estudio de la información contenida en las cajas negras de los dos trenes implicados. La extracción y revisión de estos datos se llevó a cabo el pasado 5 de marzo en las dependencias del organismo investigador.

En esa sesión participaron investigadores de la comisión, técnicos de distintas empresas del sector ferroviario y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El proceso se desarrolló además bajo la supervisión del letrado de la Administración de Justicia, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer el siniestro.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

“Máxima colaboración” desde Adif

Mientras avanza la investigación técnica, el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha defendido este lunes la actuación del organismo y su disposición a colaborar con los afectados.

El responsable de la entidad pública ha asegurado que la prioridad de Adif ha sido ofrecer apoyo a las víctimas y esclarecer lo ocurrido. “Máxima colaboración y deseando saber la verdad”, ha señalado al referirse a la postura de la empresa pública ante la investigación.

Sus declaraciones llegan después de que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz le enviara una carta en la que lamenta que no se haya puesto en contacto con ellos desde el accidente, algo que califican de “sorprendente y doloroso”. Marco de la Peña, por su parte, ha explicado que conoció la existencia de esa misiva este domingo a través de los medios de comunicación. Según él, no ha recibido todavía la carta, pero la valorará “como se merece” cuando llegue.

En el escrito firmado por el presidente de la asociación, Mario Samper, al que ha tenido acceso EFE, el colectivo traslada al máximo responsable de Adif su “profundo pesar y preocupación” tras el descarrilamiento. A su juicio, el accidente ha marcado “profundamente” a todas las personas que se han visto afectadas “directa o indirectamente por sus consecuencias”.

Noticia elaborada con información de agencias.