Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Según el primer informe de la CIAF, a las 19:43:29 horas del 18 de enero se registró una desconexión eléctrica en el motor del tren Iryo, y 15 segundos después, la caja del Alvia dejó de almacenar datos

FILE PHOTO: Members of the Spanish Civil Guard, along with other emergency personnel, work next to one of the trains involved in the accident, at the site of a deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026. REUTERS/Susana Vera/File Photo

Las grabaciones extraídas de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) han permitido a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) determinar que solo transcurrieron 15 segundos entre el primer indicio de descarrilamiento del tren Iryo y el choque con el Alvia. Esta información figura en el primer análisis oficial realizado sobre el siniestro.

El informe de la CIAF de este martes detalla que la secuencia de lo ocurrido comenzó a las 19:43:29 horas del 18 de enero, momento en el que se registró una desconexión eléctrica en el motor del tren Iryo, siendo “la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento”. Exactamente 15 segundos después, a las 19:43:44, la caja negra del tren Alvia “deja de almacenar datos”, hecho que los investigadores asocian con el instante preciso de la colisión.

Noticia en ampliación.

