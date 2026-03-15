El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

Campaña del PP en Castilla y León. (Europa Press)

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se presentan con un panorama fragmentado, donde la gobernabilidad dependerá de pactos y equilibrios entre partidos. Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP de Alfonso Fernández Mañueco se mantiene como la fuerza más votada, pero sin la mayoría absoluta, señalando un “empate técnico” con el PSOE. La posibilidad de que el PP requiera el apoyo de un Vox reforzado para formar gobierno es el principal escenario. En este sentido, el resultado más probable es el mismo que en Extremadura y Aragón.

Sin embargo, una cosa es diferente: la encuesta apunta a un mejor resultado del PSOE respecto a esos comicios recientes de Aragón y Extremadura, abriendo la puerta a otras opciones. El PP tiene una estimación del 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños, con lo que no alcanza la mayoría absoluta, situada en 42 escaños, y necesita alianzas para formar gobierno. El PSOE, liderado por Carlos Martínez, se sitúa cerca, con el 32,3% y una horquilla de 26 a 35 escaños. Vox podría lograr hasta 19 escaños y aspira a condicionar la investidura.

Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973) encabeza por primera vez la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Junta tras casi dos décadas como alcalde de la capital soriana.

Pacto con Vox o gobierno en minoría del PP

Vox, con Carlos Pollán al frente en la región, pero con Santiago Abascal muy implicado en la campaña, se consolida como socio casi imprescindible para que el PP llegue a los 42 escaños necesarios, de manera que la reedición del anterior gobierno es la principal opción. El debate gira en torno a si Vox exigirá carteras de peso o si apoyará la investidura desde fuera. La experiencia previa entre ambas formaciones genera dudas sobre la estabilidad de este posible gobierno.

Otra alternativa es un gobierno en minoría del PP con apoyos puntuales de partidos localistas y regionalistas. El PP ha defendido esta opción durante la campaña para evitar depender exclusivamente de Vox. La entrada en las Cortes de UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila permitiría buscar acuerdos puntuales, aunque estos partidos suman pocos escaños y su apoyo no garantiza estabilidad. Su mayoría absoluta parece lejos de producirse por la igualdad de votos con el PSOE.

Vox es la única posibilidad del PP en Castilla y León, pero Vox no quiere al PP que ha gobernado las últimas cuatro décadas.

La alternativa de izquierdas y las encuestas

Otro posible escenario, aunque mucho menos probable según las encuestas, es la formación de un bloque alternativo liderado por el PSOE junto a IU-Sumar, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y partidos provinciales como Soria ¡Ya! y Por Ávila. Este bloque encabezado por el PSOE enfrenta muchas dificultades para sumar los escaños suficientes debido a las diferencias territoriales y políticas entre sus integrantes, lo que hace necesaria una cooperación compleja y acuerdos inéditos en la comunidad. Además, la izquierda llega fragmentada, con el reto añadido de convencer a Podemos, que en los últimos tiempos ha optado por concurrir en solitario y distanciarse de las coaliciones amplias.

Además, según el CIS, partidos como Ciudadanos, Podemos y SALF podrían quedar fuera del Parlamento, lo que dejaría sus votos en disputa y abriría una pugna entre PP y Vox por captar ese electorado.

A pesar de las encuestas, la decisión del voto sigue siendo una incógnita. Casi la mitad de los encuestados asegura que elegirá partido según las circunstancias del momento y el ambiente político en la jornada electoral. El 61% de los ciudadanos prioriza los temas propios de Castilla y León, mientras la despoblación y la falta de oportunidades preocupan al 17,6% de los habitantes, reflejando el peso de los problemas estructurales en la región.