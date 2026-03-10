Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

El presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones del 15M, Alfonso Mañueco. (Partido Popular)

La línea de meta de la kilométrica carrera electoral en Castilla y León ya se ve en el horizonte. En este territorio no ha habido sorpresas en los últimos 35 años, en los que han sucedido victorias del Partido Popular. El balance histórico es de seis mayorías absolutas del PP, dos victorias del PSOE y un empate técnico. No obstante, aunque el PP juegue en casa, el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sabe que no puede confiarse porque “hay una política nacional y no somos ajenos a lo que ocurre en otros lugares”.

Esta será su tercera cita con las urnas. En las dos últimas legislaturas no consiguió la mayoría absoluta y necesitó de pactos para gobernar: primero con Ciudadanos y después con Vox. Precisamente en la última legislatura, a pesar de iniciar su camino de la mano de Vox, la salida de los gobiernos del partido de Abascal dejó a los populares con la lengua fuera, en solitario y sin presupuestos autonómicos apenas cumplidos dos años de gobierno. En este contexto, el presidente castellanoleonés cuenta en esta entrevista con Infobae que su intención es gobernar en solitario porque “es la mejor forma de dar estabilidad” a la región. También es consciente de que, en el escenario que dibujan las pocas encuestas que hay publicadas, si uno quiere gobernar, tendrá que negociar.

Mañueco sabe que Abascal se ha convertido en un socio corrosivo y envalentonado por el éxito en las encuestas y las urnas. “Los españoles eligieron el doble de Vox y tendrán el doble de exigencias”, lleva repitiendo Bambú desde las últimas noches electorales. El último estudio electoral, de 40db para El País y Cadena Ser, dibuja una victoria amarga del PP, que podría registrar su peor resultado histórico y deberá lidiar con un Vox que superaría el umbral del 20% de los votos.

Alberto Núñez-Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco. (Europa Press)

Pregunta: ¿Qué resultado sería un buen balance para el PP?

Respuesta: Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más. El 15 de marzo serán las personas las que decidan sobre el futuro de esta tierra. Nosotros aspiramos a ganar y a obtener el mayor respaldo posible. Nuestra experiencia, después de dos gobiernos de coalición, demuestra que el gobierno en solitario es la fórmula que ofrece más estabilidad y eficacia en la gestión, y también para las personas de Castilla y León. Por eso, les pido su apoyo al proyecto del partido que represento.

P: La oposición pide un cambio después de 40 años de gobiernos del PP. ¿Por qué debe la ciudadanía volver a apostar por su proyecto?

R: Estamos orgullosos de ser el partido con el que más se identifican las personas de Castilla y León. Tenemos un balance a nuestras espaldas de resultados con informes independientes que destacan que la región es líder en Educación, en Servicios Sociales y segunda en Sanidad. Pero también tenemos un proyecto de futuro para esta tierra. Sabemos lo que hay que hacer: tenemos un gran proyecto que va a seguir transformando esta comunidad para situarla entre las tres mejores de España para vivir.

P: ¿Podría poner ejemplos concretos?

R: Vamos a seguir bajando impuestos para apoyar a las familias y dinamizar la economía, ya hemos bajado 34, con nuevas reducciones en el tramo autonómico del IRPF, una rebaja progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones para tíos, hermanos y sobrinos, e impuestos cero en las transmisiones de propiedades en el medio rural. También vamos a reforzar las políticas de apoyo a las familias, duplicando el bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo y ampliando el Bono Infantil de 200 euros para actividades educativas, deportivas o culturales.

Al mismo tiempo, queremos facilitar oportunidades para los jóvenes y atraer talento. Por eso impulsaremos la matrícula gratuita del primer curso universitario para los empadronados en Castilla y León y pondremos en marcha la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, ampliando además las ayudas a la vivienda hasta los 40 años. Seguiremos aumentando el parque público de vivienda, y desarrollaremos 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial en todas las provincias para atraer empresas y empleo, algo fundamental. Además, consolidaremos la gratuidad del autobús a través de la tarjeta Buscyl, tan necesaria en una comunidad tan grande y dispersa como la nuestra, con la que ya se han realizado más de siete millones de viajes gratuitos.

P: ¿Cómo va a mejorar la gestión de los incendios? Los bomberos se quejan de “condiciones abusivas”, de contratos temporales y falta de personal. ¿Qué ha hecho la Junta desde este verano para arreglar la situación de cara al siguiente?

R: El verano pasado vivimos unas condiciones meteorológicas extremas y una acumulación de incendios absolutamente excepcional. De hecho, responsables del propio Gobierno de España y muchos de los expertos que participaron en las tareas de extinción reconocieron que nos encontrábamos ante un escenario muy poco habitual. La Junta actuó desde el primer momento movilizando todos los medios disponibles, con uno de los operativos de extinción más amplios que ha tenido Castilla y León. Nos enfrentamos a 350 incendios en diez días. Las ayudas llegaron con rapidez para agricultores, ganaderos, empresas y para las familias que habían sufrido daños o habían tenido que abandonar sus viviendas.

En términos presupuestarios, hemos pasado de 80 a 120 millones de euros para las políticas de prevención. Hemos reforzado el dispositivo, con un operativo público activo durante todo el año, más medios terrestres y aéreos, más brigadas y más tecnología para mejorar tanto la prevención como la capacidad de respuesta. E insisto, considero fundamental sacar los incendios forestales y las catástrofes naturales de la confrontación política. Ante este asunto, lo que esperan los ciudadanos es responsabilidad, coordinación y soluciones por parte de sus dirigentes políticos.

P: Según las pocas encuestas publicadas, todo apunta a que volverán a necesitar del partido de Santiago Abascal. En Aragón y Extremadura se ha visto lo difícil que es negociar con un Vox catapultado. ¿Cree que pueden interferir en su campaña futuras negociaciones?

R: Es verdad que hay una política nacional y no somos ajenos a lo que ocurre en otros lugares, pero estas elecciones van solo de aquí, de Castilla y León y de qué futuro queremos para nuestra tierra. Queda una semana de campaña por delante y nosotros seguimos centrados en explicar nuestro balance de gestión y nuestro proyecto, recorriendo las nueve provincias. Respecto a Extremadura y Aragón, soy muy respetuoso con lo que ocurre en otros territorios, pero creo que no hay otra opción que María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón sean presidentes. Han ganado las elecciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c); el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (3d); y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d), durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales en 2025, en Villablino, León,(Pool Moncloa/Fernando Calvo)

P: ¿Un acuerdo de coalición debería ir ligado a los Presupuestos de 2026?

R: Si los ciudadanos deciden que tenemos que llegar a acuerdos y el PP obtiene el respaldo mayoritario, es razonable que sea el PP quien marque las condiciones. En primer lugar, exigiré responsabilidad en los pactos y un acuerdo parlamentario o de gobierno para toda la legislatura, para cuatro años. Ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la pasada legislatura, cuando Vox decidió abandonar el Gobierno a mitad de camino por intereses partidistas y decisiones tomadas fuera de nuestra comunidad, dejando el trabajo a medias en Castilla y León. Dejando tirados a los trabajadores, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos…

P: Después de la experiencia de esta legislatura, ¿volvería a coger el teléfono a Vox?

R: Como ya he dicho en reiteradas ocasiones, voy a presentar un proyecto de futuro para Castilla y León. Sé lo que hay que hacer, salgo a ganar y confío en un buen resultado. Mi aspiración es gobernar en solitario, desde mi experiencia es lo mejor, lo más eficaz y lo que ofrece más estabilidad, pero son los ciudadanos de nuestra tierra los que el día 15 de marzo decidirán. Y si deciden que tenemos que ponernos de acuerdo, dialogaremos con todas las fuerzas políticas para hablar de un proyecto para mejorar la vida de las personas, y les exigiré responsabilidad.

P: Existe el riesgo de que Vox se enroque en sus demandas, ¿estarían dispuestos a negociar con el PSOE una abstención o acuerdos de investidura?

R: Si los ciudadanos deciden que tenemos que llegar a acuerdos, yo dialogaré con todas las fuerzas políticas, porque el diálogo forma parte de la política. Pero tengo muy claro que no voy a llegar a ningún acuerdo que permita que este PSOE, que hoy es el sanchismo, entre en el Gobierno regional. No vamos a permitir que se traslade a nuestra comunidad el modelo de gestión de Óscar Puente ni el modelo fallido de las pulseras antimaltrato que encarna la ministra Ana Redondo.

P: Me gustaría terminar la entrevista con el principal asunto en política internacional, que es la guerra en Oriente Medio. ¿Considera que es acertada la postura del PP respecto al apoyo a la operación de EEUU en Irán?

R: La gran mayoría de los españoles estamos en contra de la guerra. Y quién no va a estar en contra de la guerra. Creo que es una guerra ilegal porque va en contra del orden internacional, pero también estoy en contra del régimen de los Ayatolás.

P: Coincide entonces con la postura de Pedro Sánchez sobre la ilegalidad del ataque de EEUU

R: El enfrentamiento del señor Sánchez con Trump tiene un único objetivo electoral y de movilización del electorado de izquierdas. Yo creo que España debe tener una posición homologable a la de los países de su entorno y a sus aliados. Pedro Sánchez se queda solo porque cree que le da votos en España, pero es una postura irresponsable.