España

Mañueco gana las elecciones en una Castilla y León “libre de sanchismo”, pero no podrá gobernar en solitario: suma dos escaños y 53.000 votos más

El PP obtiene 435.000 votos, el 36% del total, lo que se traducirá en 33 procuradores en las Cortes autonómicas

Guardar
El presidente de la Junta
El presidente de la Junta y candidato a las elecciones de Castilla y León por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, celebrando los resultados en los comicios. (Europa Press)

El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, gana las elecciones autonómicas en Castilla y León, aunque sin posibilidad de gobernar en solitario. Con el escrutinio casi al completo, el PP ha obtenido 435.000 votos, el 35,5% del total, lo que se traduce en 33 procuradores en las Cortes autonómicas. A pesar de ser la fuerza más votada, tal y como predecían las encuestas, los populares obtienen un resultado que les obligará a buscar apoyos para formar Gobierno.

El resultado deja a los del partido de Feijóo lejos de la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Así, Mañueco necesitará el respaldo de otras fuerzas para garantizar su investidura y la estabilidad del próximo Ejecutivo autonómico. Según la aritmética parlamentaria, el socio más probable vuelve a ser Vox, que se consolida como tercera fuerza y con quien Mañueco ya intentó gobernar en coalición tras las elecciones de 2022, sin éxito.

Además, el PP mejora ligeramente su resultado con respecto al 2022, siendo la lista más votada. En comparación con las anteriores elecciones autonómicas, los populares ganan solo dos procuradores, un 4% más de votos (53.266), lo que complica el objetivo de Mañueco de gobernar.

Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, afronta su primer examen autonómico con la intención de convertirse en la alternativa socialista al largo ciclo de gobiernos del PP.

Castilla y León, “libre de sanchismo”

A su llegada al hotel desde el que el PP sigue el escrutinio electoral en Salamanca, Mañueco ha declarado que Castilla y León estará “libre de sanchismo”. Preguntado por posibles acuerdos, ha reiterado que “ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no”, marcando así distancias con los socialistas. También ha recalcado que el PP ha “triplicado la distancia que teníamos con el PSOE y duplicado en votos a Vox”.

Después, desde el hotel donde los populares han seguido el recuento de votos, Mañueco ha dicho sentirse “muy satisfecho y muy orgulloso de la respuesta y el apoyo que hemos recibido”. “Esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que he presidido en los últimos años y a este proyecto de futuro”, ha continuado diciendo.

En cuanto a la hora de negociar para formar Gobierno, el líder del PP en Castilla y León ha asegurado que este mismo lunes “empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas”, dejando claro que “en Castilla y León va a haber un Gobierno presidido por el PP, y va a ser un Gobierno para todos”. Sin embargo, ha puesto una línea roja: “Con quien no vamos a pactar es con el Partido Socialista de Castilla y León”, ya que “con el sanchismo es imposible e impensable ningún acuerdo de gobernabilidad”.

Frente al ruido, el panorama negativo y gris, nuestra tierra ha elegido certezas”, ha señalado Mañueco. Además, ha señalado que “para mí y para el Partido Popular esta tierra y su bienestar están por encima de otra consideración”.

Temas Relacionados

Elecciones Castilla y León 2026PPPartido PopularCastilla y LeónPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

El recuento de papeletas avanza rápido en Castilla y León con el PP en cabeza y el PSOE aguantando la segunda posición, mientras Vox se mantiene casi igual que en 2022

Resultados de las elecciones de

Comprobar Quíntuple Plus: resultados ganadores del domingo 15 de marzo de 2026

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprobar Quíntuple Plus: resultados ganadores

El PP mantiene su hegemonía en Castilla y León, pero gobernará si Vox quiere, mientras el perfil municipal impulsa a un PSOE que se queda sin aliados a su izquierda

El PP amplía ligeramente su victoria pero no alcanza la mayoría absoluta y necesitará negociar con Vox, mientras los socialistas resisten tras sus retrocesos en Aragón y Extremadura

El PP mantiene su hegemonía

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

Los tres partidos, a pesar de representar a diferentes regiones, tienen un sentimiento común de abandono por las que se considera que son las provincias ‘privilegiadas’

UPL, Soria ¡Ya! y Por

El PSOE respira aliviado con un “buen resultado”, aleja el fantasma del descalabro y gana dos escaños, pero no consigue el sorpasso en Castilla y León: “Somos el futuro”

A pesar de no ser la lista más votada, los socialistas mejoran sus resultados con respecto a 2022

El PSOE respira aliviado con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Resultados de las elecciones de

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

El PP mantiene su hegemonía en Castilla y León, pero gobernará si Vox quiere, mientras el perfil municipal impulsa a un PSOE que se queda sin aliados a su izquierda

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

El PSOE respira aliviado con un “buen resultado”, aleja el fantasma del descalabro y gana dos escaños, pero no consigue el sorpasso en Castilla y León: “Somos el futuro”

La izquierda se presenta dividida y desaparece en conjunto tras no conseguir ningún escaño en las Cortes de Castilla y León: “Nefasto resultado”

ECONOMÍA

Una panadería alemana prohíbe el

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

DEPORTES

Laporta arrasa en las elecciones

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev