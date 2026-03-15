Mañueco gana las elecciones en una Castilla y León “libre de sanchismo”, pero no podrá gobernar en solitario: suma dos escaños y 53.000 votos más

El presidente de la Junta y candidato a las elecciones de Castilla y León por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, celebrando los resultados en los comicios. (Europa Press)

El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, gana las elecciones autonómicas en Castilla y León, aunque sin posibilidad de gobernar en solitario. Con el escrutinio casi al completo, el PP ha obtenido 435.000 votos, el 35,5% del total, lo que se traduce en 33 procuradores en las Cortes autonómicas. A pesar de ser la fuerza más votada, tal y como predecían las encuestas, los populares obtienen un resultado que les obligará a buscar apoyos para formar Gobierno.

El resultado deja a los del partido de Feijóo lejos de la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Así, Mañueco necesitará el respaldo de otras fuerzas para garantizar su investidura y la estabilidad del próximo Ejecutivo autonómico. Según la aritmética parlamentaria, el socio más probable vuelve a ser Vox, que se consolida como tercera fuerza y con quien Mañueco ya intentó gobernar en coalición tras las elecciones de 2022, sin éxito.

Además, el PP mejora ligeramente su resultado con respecto al 2022, siendo la lista más votada. En comparación con las anteriores elecciones autonómicas, los populares ganan solo dos procuradores, un 4% más de votos (53.266), lo que complica el objetivo de Mañueco de gobernar.

Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, afronta su primer examen autonómico con la intención de convertirse en la alternativa socialista al largo ciclo de gobiernos del PP.

Castilla y León, “libre de sanchismo”

A su llegada al hotel desde el que el PP sigue el escrutinio electoral en Salamanca, Mañueco ha declarado que Castilla y León estará “libre de sanchismo”. Preguntado por posibles acuerdos, ha reiterado que “ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no”, marcando así distancias con los socialistas. También ha recalcado que el PP ha “triplicado la distancia que teníamos con el PSOE y duplicado en votos a Vox”.

Después, desde el hotel donde los populares han seguido el recuento de votos, Mañueco ha dicho sentirse “muy satisfecho y muy orgulloso de la respuesta y el apoyo que hemos recibido”. “Esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que he presidido en los últimos años y a este proyecto de futuro”, ha continuado diciendo.

En cuanto a la hora de negociar para formar Gobierno, el líder del PP en Castilla y León ha asegurado que este mismo lunes “empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas”, dejando claro que “en Castilla y León va a haber un Gobierno presidido por el PP, y va a ser un Gobierno para todos”. Sin embargo, ha puesto una línea roja: “Con quien no vamos a pactar es con el Partido Socialista de Castilla y León”, ya que “con el sanchismo es imposible e impensable ningún acuerdo de gobernabilidad”.

“Frente al ruido, el panorama negativo y gris, nuestra tierra ha elegido certezas”, ha señalado Mañueco. Además, ha señalado que “para mí y para el Partido Popular esta tierra y su bienestar están por encima de otra consideración”.