España

Una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas este sábado: la Aemet pone en alerta por nevadas a estas provincias

Las precipitaciones por el paso de un frente seguirán afectando a varios puntos del país

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Varias personas juegan con la
Varias personas juegan con la nieve tras las recientes precipitaciones caídas, este lunes en Ávila. (Raúl Sanchidrián/EFE)

Tras la llegada de un frente el viernes, que dejó ya precipitaciones en zonas del norte peninsular, este sábado se aproximada una masa de aire frío que provocará un acusado descenso de las temperaturas. Las lluvias seguirán siendo protagonistas, trasladándose también al área mediterránea.

Según ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se espera que durante esta jornada los termómetros se sitúen en valores fríos para la época del año. Esto, sin embargo, no durará mucho tiempo, ya que a partir de mañana se establecerá un tiempo anticiclónico que dejará temperaturas más primaverales.

Mientras tanto, este sábado el descenso térmico se sentirá tanto en la Península como en el archipiélago balear. Las zonas más afectadas serán el norte y el este peninsular. “Allí podrá ser de 8 a 10 grados con respecto al día anterior o incluso más”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “El sábado será un día frío para la época del año, con temperaturas máximas que en amplias zonas del interior del norte y del centro de la península quedarán por debajo de los 12 o incluso 10 grados”.

Varias personas en bici se
Varias personas en bici se protegen de la lluvia con chubasqueros en Valencia. (Biel Aliño/EFE)

Por ejemplo, las capitales de provincia de Ávila, Burgos, Segovia y Soria no alcanzarán los 10 grados, mientras que en Bilbao, Cuenca, San Sebastián, Guadalajara o Huesca no se superarán los 12.

Nevadas en cotas bajas

Este sábado, el paraguas volverá a ser necesario en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, el Alto Ebro, el este de Castilla y León y el oeste de Aragón, así como en Cataluña y Baleares, donde “los chubascos podrían ser localmente fuertes, estar acompañados de tormenta e incluso de granizo”. Navarra y Gipuzkoa se encuentran en alerta amarilla por lluvias.

Las precipitaciones también serán en forma de nieve en cotas bajas: 800-900 metros, pudiendo incluso bajar de forma ocasional hasta unos 600-700 metros en algunas zonas. Ante esta previsión, la Aemet ha activado avisos por nevadas en nueve provincias: Huesca, Asturias, Burgos, León, Palencia, Soria, Lleida, Navarra y La Rioja.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

El viento y los fenómenos costeros también serán significativos en algunas partes del país, con gran intensidad en el norte y el este peninsular. Habrá fuerte oleaje, con olas por encima de los cinco a seis metros en el Cantábrico y Galicia, mientras que en zonas del Mediterráneo catalán, Baleares y Alborán alcanzarán los tres a cuatro metros.

Tiempo anticiclónico el domingo

El domingo llegará un poco más de calma, pues comenzará a predominar el tiempo anticiclónico. Esto no impedirá, sin embargo, que continúe lloviendo todavía en el norte de Galicia, en el Cantábrico, los Pirineos y Baleares, sin descartarlo de forma más débil y aislada en otros puntos del nordeste de la península.

Un hombre observa el oleaje
Un hombre observa el oleaje en el Paseo Nuevo de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)

La cota de nieve comenzará bajar, a unos 600-800 metros, pero rápidamente irá subiendo también, según ha explicado Del Campo. Así, por el momento, el domingo también estarán en alerta por nevadas las provincias de Huesca, Lleida y Navarra.

En nivel naranja se encontrarán Mallorca por vientos y Menorca y Girona por vientos, ya que el frente se traslada hacia el área mediterránea.

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