La Aemet avisa de que un frente y una masa de aire frío dejarán un fin de semana lluvioso y con bajas temperaturas: afectará a estas zonas

Varias personas en bici con chubasqueros para hacer frente a la lluvia en la Comunidad Valenciana. (Biel Aliño/EFE)

Tras un par de días marcados por una mayor estabilidad meteorológica, este viernes vuelve a producirse un cambio significativo en las precipitaciones y las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha alertado de que durante esta jornada llegará a la península Ibérica un nuevo frente que dejará durante el fin de semana lluvias tanto en zonas del norte y este peninsular como en las islas Baleares.

Tras este también alcanzará el país una masa de aire frío que va a provocar un acusado descenso de las temperaturas. Esto será el sábado, dejando un día frío para la época con máximas que en amplias zonas del interior, norte y centro estarán por debajo de los 12 o incluso los 10 grados. A partir del domingo comenzará a dominar un tiempo anticiclónico.

“Aunque el ambiente será frío el fin de semana, después ya tendremos un tiempo con temperaturas más primaverales, propias de la época o incluso con valores diurnos superiores a los propios de esta época del año”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, con respecto a la situación a principios de la semana que viene.

Dos personas se protegen de la lluvia en Castellón. (Andreu Esteban/EFE)

Un frente dejará lluvias en el tercio norte

Aunque este viernes el cielo ha amanecido con pocas nubes, estas comenzarán a extenderse por el tercio norte peninsular a lo largo de la jornada. Así, se esperan lluvias en Galicia, el norte de Castilla y León, el Cantábrico y los Pirineos, “sin descartar cuatro gotas en algunos puntos del resto de la mitad norte”.

La nieve también será protagonista en las montañas, con una cota a unos 1.700 metros que irá bajando rápidamente hasta 900 o 1.100 en la cordillera Cantábrica, donde se esperan nevadas que pueden ser copiosas. Asturias está en aviso amarillo por nieve.

Del Campo también ha destacado que los fenómenos costeros serán significativos, con “olas superiores a cinco metros en el Cantábrico y de más de seis en Galicia”. De hecho, toda la costa del norte peninsular se encuentra este viernes en alerta por mala mar, estando A Coruña en nivel naranja.

Oleaje y viento ponen en aviso a zonas de Asturias, Galicia y Canarias, con lluvias fuertes en Comunidad Valenciana. (Europa Press)

Caen los termómetros el sábado por una masa de aire frío

El sábado la masa de aire frío provocará un descenso acusado en los termómetros, que se sentirá en toda la Península y en el archipiélago balear, aunque será especialmente marcado en el norte y el este peninsular. “Allí podrá ser de 8 a 10 grados con respecto al día anterior o incluso más”, ha explicado Del Campo. “El sábado será un día frío para la época del año, con temperaturas máximas que en amplias zonas del interior del norte y del centro de la península quedarán por debajo de los 12 o incluso 10 grados”.

De hecho, esto provocará también la bajada de la cota de nieve, que se situará a unos 800-900 metros o incluso 600-700 en algunas áreas. “No es descartable que pueda nevar en zonas aledañas a las montañas del este peninsular”.

Una persona pasea por la nieve, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

Las lluvias seguirán marcando el fin de semana, especialmente en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, el Alto Ebro, el este de Castilla y León, el oeste de Aragón, Cataluña y Baleares. En estas dos últimas comunidades autónomas “los chubascos podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta e incluso de granizo”.

Mayor estabilidad el domingo

Tras un día de lluvia, frío, nieve y viento, el domingo se espera que predomine el tiempo anticiclónico. Esto no evitará, sin embargo, que en algunas zonas continúe lloviendo, como en el norte de Galicia, el Cantábrico, los Pirineos y Baleares. También pueden darse lluvias débiles y aisladas en puntos del nordeste de la península.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

“La cota de nieve baja a unos 600- 800 metros, pero rápidamente irá subiendo también”, ha explicado Del Campo, que ha destacado que se producirá una subida notable de las temperaturas en el oeste peninsular. Por el contrario, en el resto no se esperan cambio y en el este todavía habrá ambiente frío. “Habrá algunas heladas en zonas de montaña y en páramos del interior oriental y por el día se podrán superar los 22 grados en puntos de Andalucía occidental y Extremadura”.