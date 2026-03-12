España

Una masa de aire frío cambia el tiempo: la Aemet prevé un desplome de las temperaturas, fuertes lluvias y nieve en cotas bajas

A partir del domingo se iniciaría una estabilización atmosférica con el predominio de un anticiclón

Unos niños juegan con la
Unos niños juegan con la nieve, a 28 de enero de 2026, en Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

Este jueves, casi todos los españoles van a disfrutar de un día agradable, antes de que el tiempo experimente un brusco giro provocado por una masa de aire frío de cara al fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que, según el actual pronóstico, el sábado podría producirse “un descenso muy acusado de las temperaturas en buena parte del territorio, sobre todo en el centro y en el este, donde las máximas podrían ser 10 grados inferiores a las del día anterior”, según detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

Durante esta jornada y la del viernes, las temperaturas subirán, pero caerán en picado el sábado. Esta montaña rusa del mercurio va a estar acompañada de episodios de precipitaciones localmente intensas con “chubascos localmente fuertes y persistentes en puntos de Cataluña y del archipiélago balear”. A su vez, el frío podrá desplomar la cota de nieve hasta los 600 metros en algunas áreas del este peninsular y dejar “heladas en zonas de montaña, sin descartarlo en áreas de meseta y en páramos del norte y de la zona centro”.

Dos días de tregua y buen tiempo

Por lo pronto, este jueves será un día de tregua con tiempo estable, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones, “si acaso algún chaparrón en sierras del sureste”. Habrá bancos de niebla y de nubes bajas en el interior, que localmente podrán ser densos y reducir la visibilidad. “Esto puede complicar el tráfico”, avisa el portavoz. Durante esta jornada, continuará el ascenso térmico con más de 15 grados de máximas de forma generalizada en las horas centrales del día. En puntos del Cantábrico y del Mediterráneo alcanzarán los 20 grados y en los valles del Guadiana y del Guadalquivir se superarán los 22 grados.

El viernes empezará el cambio de tiempo. Durante las primeras horas del día, se esperan bancos de niebla en el interior y llegará un nuevo frente que cubrirá los cielos y dejará lluvias en Galicia, en las comunidades que baña el Cantábrico y el norte de Castilla y León. Un nuevo manto blanco cubrirá la cordillera Cantábrica a partir de los 1.000 a 1.200 metros. En el resto del país, la cota de nieve se mantendrá por encima de los 1.700 metros. En cuanto al mercurio, las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El portavoz de la Aemet destaca que en Murcia podrían rondarse los 23 a 25 grados.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Un fin de semana de lluvia, nieve y frío

El sábado el frente avanzará hacia el área mediterránea y tras él llegarán vientos del norte que arrastrarán “una masa de aire frío” que provocará una mayor inestabilidad atmosférica. Con esta situación, “que está sujeta a mucha incertidumbre todavía”, apunta del Campo, lloverá sobre todo en las comunidades cantábricas, Pirineos, Cataluña, zonas montañosas del centro y del este peninsular y Baleares. Estas precipitaciones podrían ser fuertes y persistentes, sobre todo en Cataluña y Baleares.

Con el aire frío, la cota de nieve podría llegar a bajar y situarse entre los 600 y 700 metros, “por lo que podría nevar no solo en zonas de montaña, sino también en áreas a menor altitud del este de la península”. Este día se espera un descenso muy acusado de las temperaturas en buena parte del territorio, sobre todo en el centro y en el este, donde las máximas podrían ser 10 grados inferiores a las del día anterior.

A partir del domingo es probable que se inicie una estabilización del tiempo con predominio del anticiclón. “Ese día podríamos amanecer con heladas, pero ya se iniciaría un ascenso térmico que continuaría durante los primeros días de la próxima semana, con unas precipitaciones en general escasas”, adelanta del Campo. Así, las lluvias se quedarían acotadas el domingo al extremo norte y a Baleares.

El viento marca el tiempo en Canarias

En Canarias, las jornadas estarán marcadas por los vientos alisios intensos. “Desde el miércoles hasta el viernes, soplarán con intensidad en zonas expuestas y habrá nubosidad y lluvias débiles en el norte de las islas”, matiza el portavoz. De hecho, a partir del jueves podría haber calima “con unas temperaturas más altas el viernes y algo más bajas de nuevo el fin de semana”.

