La Aemet avisa de un cambio de tiempo con lluvias intensas, nevadas en cotas bajas y un descenso brusco de las temperaturas

El mercurio va a oscilar como una montaña rusa en lo que queda de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el tiempo en España estará marcado por “una sucesión de episodios variables”, en los que alternarán lluvias, descensos significativos de temperatura y subidas térmicas propias de la primavera. Este miércoles y el jueves habrá una relativa calma, pero el fin de semana podría producirse “un descenso muy acusado de las temperaturas en buena parte del territorio, sobre todo en el centro y en el este, donde las máximas podrían ser 10 grados inferiores a las del día anterior”, según detalla el portavoz el organismo público, Rubén del Campo.

Para detallar cómo evolucionarán las condiciones, el portavoz ha concretado en un comunicado que “las temperaturas subirán desde este miércoles hasta el viernes, pero el sábado experimentarán una bajada brusca e incluso ese día y el domingo habrá heladas en zonas del interior”. Este cambio térmico, que se registra en paralelo con episodios de precipitaciones localmente intensas con “chubascos localmente fuertes y persistentes en puntos de Cataluña y del archipiélago balear”.

Este cambio brusco, a partir del sábado, tendrá lugar tras la entrada de una masa de aire frío arrastrada por vientos del norte podrá desplomar la cota de nieve hasta los 600 metros en algunas áreas del este peninsular y dejar “heladas en zonas de montaña, sin descartarlo en áreas de meseta y en páramos del norte y de la zona centro”. La jornada vendrá marcada por precipitaciones intensas, especialmente en Baleares y Cataluña, y un ambiente inestable a consecuencia de la incertidumbre ligada a la intensidad del frente.

La calma antes de las lluvias y el frío

Por lo pronto, este miércoles continúan las precipitaciones en el área mediterránea peninsular y en Baleares, con lluvias “abundantes” en el sur de la provincia de Valencia y el norte de la de Alicante, que irán cesando a lo largo del día. A su vez, detalla del Campo, el paso de un frente dejará lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde la cota de nieve ya se sitúa por encima de los 1.800 metros. Las temperaturas también suben, especialmente en la mitad sur, donde el ascenso será “notable”. De hecho, se superarán los 20 grados en puntos del Guadalquivir y en Baleares.

El jueves será un día de tregua con tiempo estable, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones, “si acaso algún chaparrón en sierras del sureste”. Habrá bancos de niebla y de nubes bajas en el interior, que localmente podrán ser densos y reducir la visibilidad. “Esto puede complicar el tráfico”, avisa el portavoz. Durante esta jornada, continuará el ascenso térmico con más de 15 grados de máximas de forma generalizada en las horas centrales del día. En puntos del Cantábrico y del Mediterráneo alcanzarán los 20 grados y en los valles del Guadiana y del Guadalquivir se superarán los 22 grados.

El viernes empezará a producirse el cambio de tiempo. Durarnte las primeras horas del día, habrá bancos de niebla en el interior y llegará un nuevo frente que cubrirá los cielos y dejará lluvias en Galicia, en las comunidades que baña el Cantábrico y el norte de Castilla y León. Las nevadas podrán ser “copiosas” en la cordillera Cantábrica a partir de los 1.000 a 1.200 metros. En el resto del país, la cota se mantendrá por encima de los 1.700 metros. En cuanto al mercurio, las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Del Campo destaca que en Murcia podrían rondarse los 23 a 25 grados.

Un fin de semana de lluvia, nieve y frío

El sábado el frente avanzará hacia el área mediterránea y tras él llegarán vientos del norte que arrastrarán “una masa de aire frío” que provocará una mayor inestabilidad atmosférica. Con esta situación, “que está sujeta a mucha incertidumbre todavía”, apunta del Campo, lloverá sobre todo en las comunidades cantábricas, Pirineos, Cataluña, zonas montañosas del centro y del este peninsular y Baleares. Estas precipitaciones podrían ser fuertes y persistentes, sobre todo en Cataluña y Baleares.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Con el aire frío, la cota de nieve podría llegar a bajar y situarse entre los 600 y 700 metros, “por lo que podría nevar no solo en zonas de montaña, sino también en áreas a menor altitud del este de la península”. Este día se espera un descenso muy acusado de las temperaturas en buena parte del territorio, sobre todo en el centro y en el este, donde las máximas podrían ser 10 grados inferiores a las del día anterior.

A partir del domingo es probable que se inicie una estabilización del tiempo con predominio del anticiclón. “Ese día podríamos amanecer con heladas, pero ya se iniciaría un ascenso térmico que continuaría durante los primeros días de la próxima semana, con unas precipitaciones en general escasas”, adelanta del Campo. Así, las lluvias se quedarían acotadas el domingo al extremo norte y a Baleares.

En Canarias, las jornadas estarán marcadas por los vientos alisios intensos. “Desde el miércoles hasta el viernes, soplarán con intensidad en zonas expuestas y habrá nubosidad y lluvias débiles en el norte de las islas”, matiza el portavoz. De hecho, a partir del jueves podría haber calima “con unas temperaturas más altas el viernes y algo más bajas de nuevo el fin de semana”.

