Un turista pasa 20 horas a la deriva en Bali tras ser arrastrado por una corriente mientras aprendía a hacer surf

Un turista pasa 20 horas a la deriva en Bali. (Captura Vídeo)

La jornada que debía suponer una tranquila iniciación en el surf para el turista ruso Lurii Orlov en las costas de Bali terminó convertida en una larga noche a la deriva en el océano Índico. Durante casi 20 horas, el hombre permaneció flotando sobre su tabla después de que una fuerte corriente lo arrastrara mar adentro mientras practicaba con dos amigos.

El rescate llegó de manera inesperada gracias a un pescador local. “Estoy cansado”, alcanzó a decir Orlov, todavía sujetándose a su tabla, cuando el pescador Agus Putra Yohana, de 34 años, se acercó en su barco para ayudarlo.

El incidente ocurrió el 5 de marzo, cuando Orlov, de 64 años, trataba de surfear cerca de Water Blow, en la zona de Nusa Dua, junto a dos compañeros.

La desaparición e inicio del operativo

Tras perder contacto con el turista, se activó un operativo de búsqueda coordinado por la Oficina de Búsqueda y Rescate de Denpasar. Según los datos facilitados por el organismo, la alerta se registró alrededor de las 13:55 hora local. Sin embargo, las condiciones del mar complicaron los primeros intentos de localizarlo. El viento fuerte y el tamaño de las olas redujeron la visibilidad y dificultaron el rastreo.

El dispositivo movilizó a equipos de la policía marítima de Nusa Dua, además de refuerzos procedentes de Jimbaran y del puerto de Benoa. Aun así, durante horas no hubo noticias del paradero del turista. Mientras tanto, Orlov permanecía en el agua, agarrado a su tabla y tratando de resistir al cansancio y al oleaje.

Una persona haciendo surf.(Freepik)

El rescate inesperado de un pescador

Agus Putra Yohana navegaba por la zona tras regresar de una jornada sin capturas cuando divisó una tabla flotando a lo lejos. En un primer momento, su intención no era rescatar a nadie. “No había pescado nada y, al ver la tabla, pensé en llevármela a casa para mi hijo”, explicó más tarde a News.com.

“Pero al acercarme, me di cuenta de que había una persona encima y le ayudé a subir”, relató. El propio Yohana grabó parte del momento con su teléfono. En las imágenes se observa a Orlov exhausto pero consciente mientras recibe una botella de agua tras subir a la embarcación.

La intervención de las autoridades

Tras el hallazgo, Yohana avisó de inmediato a las autoridades. La información permitió coordinar el traslado del turista y asegurar la zona. “El fuerte viento y el tamaño de las olas habían dificultado enormemente las labores de rastreo, prolongando durante horas la incertidumbre sobre el paradero del turista”, señaló el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Denpasar, Nyoman Sidakarya.

También participaron agentes de la policía marítima. Según detalló Gede Budarasa, jefe de la unidad de Gianyar Satpolairud, la intervención se produjo rápidamente tras recibir el aviso del pescador. “Tras recibir información del público, nuestros agentes se dirigieron inmediatamente al lugar para comprobar su estado y asegurar las aguas circundantes. Se encontraba a salvo y ya había recibido los primeros auxilios”, explicó Budarasa.

La impresionante playa de Francia a 30 minutos de España en la que veraneaba una emperatriz y es perfecta para el surf.

Regreso a tierra

Una vez en la costa, Orlov fue trasladado para someterse a un chequeo médico. A pesar de las horas que pasó en el océano, el balance fue relativamente favorable. El turista presentaba únicamente heridas leves. Tras la revisión médica, pudo regresar al Nusa Dua Beach Hotel, en South Kuta, donde se alojaba durante su estancia en Bali.