La vida de uno de los mejores surfistas de la historia tras el diagnóstico de un tumor cerebral: “Durante varias semanas, solo lloré”

El surfista Jeremy Flores durante los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021. (EUTERS/Lisi Niesner)

El nuevo documental Back to the Wall ofrece un retrato profundo y conmovedor de la vida y carrera de Jérémy Florès, considerado el mejor surfista francés de la historia. A lo largo de una hora y media, la película recorre los momentos más icónicos de su trayectoria deportiva, marcada por el éxito al más alto nivel mundial, las dudas, la redención y, en los últimos años, su lucha contra un tumor cerebral que el propio Florès reveló por primera vez al medio Sud Ouest. Desde su estreno, esta obra no solo genera admiración por sus logros dentro del surf profesional, sino que también entrelaza emociones de vulnerabilidad y superación.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Florès, ahora con 37 años, se retiró de las competiciones en 2021 pero dejó una huella imborrable en la historia del surf francés. Fue el primer surfista de ese país en ganar una prueba del Championship Tour masculino en 2010, nada menos que en el legendario Banzai Pipeline, en Hawái, considerado un templo mundial del surf de tubos. Al año siguiente, sorprendió al mundo con un puntaje perfecto de 20.00 en Teahupo’o, en la élite del surf profesional. Además, se coronó ante su público en el Quiksilver Pro France, haciendo historia al triunfar en las aguas de Las Landas.

Atleta, padre y superviviente

El documental también recoge el lado humano de Florès, reflejado en los testimonios de quienes lo han acompañado durante su travesía. Su padre, la leyenda del surf Kelly Slater, su joven protegida tahitiana Kauli Vaast e incluso su esposa, Hinarani de Longeaux, ex Miss Tahití, ofrecen una mirada íntima y emotiva sobre el hombre detrás del competidor implacable. La película eleva un poco más el velo sobre las “múltiples facetas” de Florès: el atleta incansable, el padre de familia, el isleño originario de Reunión y ahora, el superviviente.

Sin embargo, Back to the Wall también se adentra en los momentos más oscuros del surfista, en especial a partir de 2022, cuando le diagnosticaron un tumor cerebral en un hospital de Bayona. Este episodio, que marca el hilo conductor del documental, llevó a Florès a enfrentar una lucha inesperada y llena de miedos. “Fue el peor momento de mi vida, porque no me lo esperaba en absoluto. No puedes estar preparado para este tipo de anuncios. Sientes que el cielo se te cae encima”, contó sobre aquel día en que su vida cambió para siempre.

El surfista Jeremy Flores durante los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021. (EUTERS/Lisi Niesner)

Florès detalla cómo ese diagnóstico dio sentido a varios malestares físicos que había experimentado durante años, pero que atribuía a su exigente carrera deportiva. “Es cierto que hacía unos años que no estaba al 100% de mis capacidades físicas, porque siempre me sentía cansado, sufría de dolores de cabeza, tenía grandes migrañas. Estaba alimentado por antiinflamatorios todo el tiempo. Esa es una de las razones por las que detuve mi carrera en 2021”, explica en una entrevista con el medio francés Sud Ouest.

El impacto del descubrimiento fue devastador, especialmente por la incertidumbre y el momento en que llegó. “Fue aterrador porque estaba solo. No tenía mucha información sobre esta enfermedad y luego vi las caras de los médicos cuando me dieron la noticia. Fue horrible vivirlo y durante varias semanas no hice nada más que llorar. Me preguntaba: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Justo cuando empiezo a disfrutar un poco de la vida”, cuenta con sinceridad el surfista al reflexionar sobre los primeros días tras el diagnóstico.

A pesar del golpe, Florès también admite que la experiencia lo llevó a reconsiderar el ritmo de vida agotador y los sacrificios de su carrera. “Siempre me ha apasionado lo que hago. Siempre lo he dado todo en todo lo que hago, pero aun así era un ritmo de vida muy agotador, con muchos sacrificios. Pensé que al menos podría sentar cabeza y empezar una vida más normal con mi familia”, afirma con de frustración y tristeza.