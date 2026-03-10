Quién es Taz Skylar: el surfero y estrella de Netflix invitado en ‘La Revuelta’

El actor canario acaba de protagonizar la segunda temporada de 'One Piece', la serie de Netflix que recrea un manga con 30 años de historia. / Captura de pantalla

La intervención de Taz Skylar (Tenerife, 30 años) en el programa La Revuelta de David Broncano, que ha coincidido con la promoción de la segunda temporada de One Piece en Netflix, ha resaltado no solo su alcance internacional como actor, sino también su identidad ligada a Canarias. Surfero desde nacimiento, orfebre esporádico por casualidad y estrella internacional a tiempo completo, Taz Skylar está de gira.

Con el nombre real de Tarek Yassin Skylar, el actor posee ascendencia libanesa por parte de padre e inglesa por parte de madre. El actor ha declarado en varias ocasiones ser “más canario que el gofio”, y mantiene tanto la nacionalidad española como la británica.

El truco de Taz Skylar para ligar con la IA alrededor del mundo

La reciente visita a Tokio de Taz Skylar para promocionar la segunda temporada de la serie culminó, según ha relatado el actor a RTVE, en una situación que puso a prueba su inventiva comunicativa. Tras establecer contacto a través de Instagram con una joven japonesa, ambos acordaron verse en persona, pese a las limitaciones que suponía el idioma.

En el encuentro, Skylar detectó que la comunicación directa era inviable, por lo que recurrió a aplicaciones de traducción automática en tiempo real. El propio actor ha explicado que, inicialmente, la traducción resultaba insatisfactoria y generaba confusión —“Se lo enseño y me miraba con cara de ¿qué pone? y, cuando ella hablaba japonés, salía todo mal traducido en inglés”—.

No obstante, tras varios intentos, ambos lograron una interacción fluida gracias a la traducción simultánea, lo que llevó a Skylar a exclamar: “Empezó a fluir la movida (...) y pensé: ¡Agüita! Toda mi vida he estado limitado en otros países por mi carencia de hablar sus idiomas. ¡Ya no hay límite!”.

Qué se sabe del recorrido vital y profesional de Taz Skylar hasta ‘One Piece’, la serie manga de Netflix

El intérprete ha relatado en el programa de RTVE que, desde su infancia en Canarias, ha sentido cierta distancia con sus compañeros por su aspecto y su nombre extranjero, refiriendo que en el colegio le llamaban el “niño guiri”. Tras abandonar los estudios en la adolescencia, con 15 años empezó a trabajar en la fabricación de tablas de surf, en Australia.

El siguiente paso en la vida de Taz Skylar fue en el Reino Unido, donde dio sus primeros pasos en el ámbito de la interpretación y la escritura con pequeños roles en cortometrajes y la serie autoproducida The Reserves, además de ganar reconocimiento teatral con la obra Warheads, escrita y protagonizada por él y representada en el circuito off-West End londinense.

Su vinculación con el País Vasco ha sido igualmente relevante en su desarrollo personal. Según ha recopilado Diario Vasco, Skylar residió varios años en San Sebastián, donde llegó a dormir en un coche aparcado en un parking para ahorrar durante sus etapas de trabajo en la fábrica Pukas y en el desarrollo de su propia marca de tablas de surf. “Cuando se me acababa el dinero en Londres, volvía, trabajaba unos meses haciendo tablas y durmiendo dentro de mi coche”, ha explicado.

La transformación de Taz Skylar en Sanji y su proyección global

El estreno de One Piece en 2023 supuso el salto definitivo a la fama para Taz Skylar. Netflix le seleccionó para dar vida a Sanji, el carismático cocinero de los Piratas del Sombrero de Paja, en la adaptación en acción real del manga homónimo.

Para asumir este papel, el actor se ha sometido a un riguroso entrenamiento físico y técnico con jornadas de ocho horas dedicadas tanto a las artes marciales como a la cocina. Una característica singular de su aportación a la producción ha sido que él mismo dobla su personaje al español manteniendo su acento canario en la versión disponible en España, un hecho poco habitual en grandes producciones internacionales.

Durante su paso por el programa, Skylar ha compartido anécdotas que ilustran su polifacética personalidad y sus variados intereses. El actor ha residido temporadas en Australia, California, Londres, Francia y el País Vasco, y ha recurrido incluso a la inteligencia artificial para superar la barrera idiomática en una cita en Japón, demostrando su capacidad de adaptación y su curiosidad vital. Además, en su encuentro con Broncano ha regalado objetos relacionados con One Piece, incluido un anillo fabricado por él mismo tras aprender el proceso a través de tutoriales de YouTube y de comprarse una fundidora para la manualidad.

Tráiler oficial de la nueva serie de One Piece, que se estrenará en Netflix el próximo 31 de agosto

El reconocimiento alcanzado por Skylar ha tenido un impacto significativo en su vida personal. “Pasé de dormir en mi coche a poder comprarle una casa a mis padres en muy poco tiempo”, declaró el actor a la revista Esquire. Tras consolidarse como uno de los rostros principales de la franquicia mundial, mantiene una relación cercana con la gastronomía y la cultura española, como prueba su preferencia por la tortilla de patatas y el uso habitual de expresiones locales.