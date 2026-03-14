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Reino Unido e Irlanda refuerzan su cooperación militar ante las “amenazas comunes”: colaborarán en seguridad marítima o ciberdefensa

El memorando ha sido impulsado por el secretario de Estado de Defensa británico, John Healy, y la ministra de Defensa irlandesa, Helen McEntee

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Firma de Memorando de Entendimiento
Firma de Memorando de Entendimiento entre Reino Unido e Irlanda (Ministry of Defence)

El Reino Unido e Irlanda han dado un nuevo impulso a su colaboración militar con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) actualizado que pone el foco en áreas estratégicas como la seguridad marítima, la ciberdefensa, el intercambio de información aérea y la adquisición conjunta de equipamiento. Según el acuerdo, ambas naciones buscan mejorar su protección frente a “amenazas comunes” y fortalecer la cooperación bilateral en defensa.

El documento ha sido impulsado por el secretario de Estado de Defensa británico, John Healy, y la ministra de Defensa irlandesa, Helen McEntee. El nuevo MoU permitirá a las Fuerzas Armadas británicas e irlandesas intensificar su colaboración par reforzar la protección de infraestructuras submarinas críticas y desarrollar mecanismos de respuesta mejorados ante incidentes en el ámbito marítimo. El acuerdo también prevé la exploración de oportunidades para la adquisición conjunta de material militar.

El memorando firmado en Cork es presentado como una respuesta a la evolución de la relación bilateral y a la necesidad de adaptar los mecanismos de defensa a un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre y el incremento de los riesgos en los ámbitos marítimo y cibernético.

La subida de los aranceles desde el 25% al 50% a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio ha entrado en vigor este miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara ayer la directiva que dobla los gravámenes aplicados a estos productos y que deja fuera del ámbito de aplicación, de momento al Reino Unido, con el que el país anunció un acuerdo comercial a principios de mayo. (Fuente: White House/ ebs/ x)

Refuerzo de la cooperación en defensa

El memorando establece nuevos ejes de trabajo en la relación bilateral. Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de la cooperación marítima, desde la vigilancia conjunta hasta la protección de infraestructuras estratégicas bajo el mar. Ambas partes desarrollarán mecanismos de respuesta más eficaces para incidentes de seguridad marítima, lo que representa un avance en la capacidad de reacción ante posibles contingencias.

Según el Ministerio de Defensa británico, este acuerdo sustituye al firmado en 2015 y responde al compromiso adquirido durante la cumbre de líderes de 2025 de adaptar el marco de cooperación a los nuevos desafíos de la seguridad internacional. Su comunicado subraya que el memorando moderniza el marco bilateral, prestando especial atención a las crecientes amenazas en los dominios submarino y cibernético.

En el ámbito aéreo y cibernético, el MoU impulsa el intercambio de información entre Reino Unido e Irlanda para incrementar la conciencia situacional y la resiliencia frente a ciberamenazas. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar la cooperación en la adquisición de equipamiento militar, abriendo la puerta a nuevas fórmulas de compras conjuntas y ventas entre gobiernos.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Otros ámbitos de colaboración

Más allá de los aspectos tecnológicos, el acuerdo actualizado mantiene la cooperación ya existente en misiones de paz de la ONU, gestión de crisis y operaciones humanitarias. El texto firmado por Helen McEntee y su homólogo británico hace hincapié en la colaboración en formación y educación militar, así como en el apoyo continuado a Ucrania dentro de la Coalición de los Dispuestos.

El MoU también sienta las bases para una colaboración más formal y transparente en las áreas ya compartidas entre ambos países. Resalta la importancia de mantener la cooperación en defensa en un momento en que las amenazas para ambos países están en aumento. El Ministerio de Defensa de Reino Unido sostiene que el acuerdo proporciona una base más sólida y flexible para la cooperación, a la vez que respeta las políticas de defensa y seguridad propias de cada nación.

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