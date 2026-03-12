Ucrania y Rumania anunciaron una alianza para fabricar drones y reforzar la cooperación energética

Zelensky y Dan firmaron una declaración para producir tecnología militar en territorio rumano (Reuters)

Durante una visita oficial a Bucarest, Ucrania y Rumanía firmaron un acuerdo para la producción conjunta de drones defensivos en territorio rumano, en un contexto de crecientes tensiones por la guerra en Europa del Este.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y su par rumano, Nicusor Dan, suscribieron además un memorando para fortalecer la cooperación energética y sellaron un compromiso para ampliar la colaboración militar entre ambos países. Este paso consolida la relación bilateral en defensa y tecnología militar, en una región marcada por la ofensiva rusa.

Además de cuestiones en torno a la defensa, ambos mandatarios acordaron avanzar en proyectos vinculados al sector energético (Reuters)

La financiación del proyecto contará con hasta 200 millones de euros (aproximadamente 230 millones de dólares), aportados a través de la iniciativa europea SAFE.

Ambos mandatarios destacaron que este desarrollo es clave para la seguridad regional, mientras la guerra iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022 sigue afectando a los países limítrofes.

Las infraestructuras civiles sufrieron daños frecuentes desde el inicio de la guerra (Reuters)

En la rueda de prensa conjunta, el mandatario ucraniano propuso extender la colaboración al desarrollo de sistemas anti drones junto con los socios europeos, en referencia a la necesidad de reforzar el escudo defensivo frente a amenazas externas.

Zelensky busca reforzar los vínculos de Ucrania con países aliados (Reuters)

Por su parte, el jefe de Estado rumano, Nicusor Dan, resaltó el respaldo brindado a Ucrania frente a la agresión rusa y afirmó que la histórica desconfianza entre ambas naciones ha quedado atrás. “Asumimos una responsabilidad compartida como vecinos en esta región de Europa”, sostuvo Dan.

Dan destacó la cooperación con Ucrania frente a amenazas regionales (Reuters)

La ayuda de Rumanía a Ucrania asciende a 1.500 millones de euros, incluyendo equipamiento militar, apoyo logístico y asistencia humanitaria. Entre los aportes destaca la entrega de un sistema antimisiles Patriot y el entrenamiento de pilotos ucranianos para operar cazas F-16 suministrados por aliados de la OTAN.

Ucrania recibió sistemas Patriot para reforzar su defensa aérea (Europa Press)

La firma de los acuerdos en Bucarest coincidió con la víspera de una visita de Zelensky a París, en un momento de incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. El proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos se ha visto afectado por el conflicto entre Israel e Irán, que ha desviado la atención de la comunidad internacional de la situación en Ucrania.

Durante el encuentro, las delegaciones evaluaron el refuerzo de los lazos energéticos. Ucrania ha tenido que incrementar la importación de electricidad desde sus vecinos europeos tras los ataques rusos a su red eléctrica.

Se está avanzando en la construcción de dos nuevas líneas de suministro eléctrico para garantizar la estabilidad energética de ambos países, especialmente en invierno.

Ucrania depende de la importación de electricidad desde países europeos (Reuters)

Cuando comenzó la invasión rusa a gran escala en 2022, el gobierno de Kiev dependía por completo de componentes chinos para equipar artefactos aéreos no tripulados, que eran adaptados artesanalmente en talleres improvisados.

Eran dispositivos comerciales de bajo costo, modificados para lanzar explosivos en el frente de batalla. Tres años después, según información de The New York Times, Ucrania logró desarrollar modelos de uso militar sin recurrir a insumos provenientes de China.

