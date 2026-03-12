Mundo

El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo

El Ministerio de Defensa dijo que el destructor HMS Dragon utilizará su sistema de misiles Sea Viper para proteger los activos e intereses británicos

El HMS Dragon durante las
El HMS Dragon durante las operaciones en la Instalación de Municiones de Upper Harbour (UHAF) en el puerto de Portsmouth (REUTERS/Carlos Jasso)

El Ministerio de Defensa británico ha informado este miércoles de la partida del destructor ‘HMS Dragon’ de Tipo 45 desde Portsmouth al Mediterráneo oriental, a fin de “ayudar a proteger” sus “activos e intereses”, y ha afirmado que sus aviones y cazas continúan contribuyendo a la defensa de sus activos en Oriente Próximo y de sus aliados regionales, ante las represalias iraníes por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

“Ayer, el HMS Dragon zarpó de Portsmouth y se dirige al Mediterráneo Oriental. El destructor Tipo 45 utilizará su sistema de misiles Sea Viper para proteger los activos e intereses del Reino Unido, con la ayuda de los helicópteros Merlin y Wildcat”, ha indicado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, ha informado de que “aviones Typhoon y F-35 de Reino Unido han continuado realizando salidas defensivas en toda la región de Oriente Próximo, operando junto con aliados y socios en defensa de las zonas de soberanía, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos”.

Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció que enviaría a Chipre el destructor ‘HMS Dragon’, Tipo 45, así como varios helicópteros “con capacidad antidrones” en aras de reforzar la seguridad de la base militar de la Fuerza Aérea en Akrotiri. En estos momentos, la Marina Real británica cuenta con un total de seis destructores de ese tipo.

Dicha base militar fue objeto del impacto de un dron de fabricación iraní, en el marco de la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero, buscando descabezar al régimen de los ayatolás.

Un avión F-35. (AP foto/Aijaz
Un avión F-35. (AP foto/Aijaz Rahi)

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en los océanos alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo impacto contra una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz.

Según el informe de la UKMTO, el barco fue alcanzado por un “proyectil sin identificar” que provocó un pequeño incendio a bordo y que por ahora no ha provocado ninguna víctima entre la tripulación.

“La oscuridad no permitió una valoración completa de los daños”, agrega la UKMTO basándose en la información provista por el capitán de la embarcación.

El incidente ocurrió a 35 millas náuticas (64 kilómetros) al norte de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, en los alrededores del estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el transporte marítimo, especialmente de petróleo, que está prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que controla su orilla norte.

El miércoles, la UKMTO recopiló al menos tres barcos alcanzados por proyectiles en la misma zona, mientras que la Armada Real de Tailandia informó de un ataque a un granelero que navegaba bajo su bandera y la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) apuntó que su barco One Majesty recibió un impacto en una ubicación similar a la del tercer incidente reportado por UKMTO, si bien no hay confirmación definitiva de que sea el mismo barco.

Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado 17 incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. Cuatro fueron reportes sobre “actividades sospechosas”, entre ellos explosiones.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20 % del crudo mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte “un solo litro de petróleo de la región” si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington insistió en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo.

(Con información de EFE)

