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Cuándo empieza el horario de verano 2026: este es el día de marzo que tienes que apuntar en el calendario para el cambio de hora

Esta práctica supone dormir una hora menos, pero aprovechar tardes más largas y luminosas

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El cambio de hora llega
El cambio de hora llega el 29 de marzo de 2026. (EFE/Javier Belver)

El próximo domingo 29 de marzo de 2026, a las 2:00 de la madrugada, habrá que adelantar el reloj una hora. El tradicional cambio al horario de verano, en el que se pierde una hora de sueño, pero se ganan tardes más largas de sol. Cada año, cuando llega la primavera o el otoño, surge la duda sobre cuándo hay que ajustar los relojes y qué impacto real tiene este hábito. Aunque para la mayoría se reduce a un simple gesto dos veces al año, la medida sigue generando debate en España y en buena parte de Europa.

El argumento histórico y técnico que respalda el cambio de hora se centra especialmente en el consumo energético. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cada hogar en España experimenta un ahorro de unos 6 euros al año gracias a este ajuste. Si se suman los ahorros de los sectores residencial e industrial, la cifra puede alcanzar los 300 millones de euros anuales.

La Comisión Europea también ha señalado posibles efectos positivos en áreas como el transporte, la seguridad vial, el turismo o el ocio. Sin embargo, algunos estudios recientes apuntan que, lejos de reducir el consumo, el cambio de hora puede incluso aumentar en un 1% la factura eléctrica de ciertos hogares y negocios, principalmente por el mayor uso de luz artificial en las tardes más cortas del invierno.

Cuándo cambia la hora en 2026

En 2026, el cambio al horario de verano en España será la madrugada del 28 al 29 de marzo: a las 2:00, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00. Esto supone dormir una hora menos, pero aprovechar jornadas más largas y luminosas, algo que muchos valoran especialmente en los meses cálidos. El regreso al horario de invierno será la madrugada del 24 al 25 de octubre, cuando a las 3:00 de la madrugada se retrasará el reloj una hora, volviendo a marcar las 2 h y recuperando la hora de sueño. Estas fechas, confirmadas oficialmente hasta 2026, mantienen vigente una costumbre que, aunque discutida, sigue formando parte de la rutina anual en España y en otros países europeos.

La historia del cambio de hora en España: cuándo comenzó a retrasarse en octubre y por qué.

Muchas personas notan cambios temporales en el sueño, el estado de ánimo o la concentración durante los primeros días, ya que el cuerpo necesita adaptarse al nuevo ciclo de luz y oscuridad. Este efecto suele ser breve, aunque puede afectar la productividad y el bienestar de forma puntual. La explicación está relacionada con la melatonina, una hormona que regula el sueño y responde a la cantidad de luz natural.

Además, la controversia se amplía al analizar el impacto medioambiental, ya que algunos expertos consideran que el supuesto ahorro energético no compensa el aumento de consumo en otros horarios y que incluso podría agravar las emisiones contaminantes si la demanda eléctrica se concentra en horas pico.

El debate sobre el futuro del cambio de hora permanece abierto, ya que la Unión Europea lleva años planteando la posibilidad de eliminarlo de manera definitiva. Aunque la decisión final aún no se ha tomado, algunos países defienden mantener la medida por el ahorro energético y la adaptación de horarios al ritmo social, mientras que otros consideran que los beneficios son escasos y que las molestias para la salud y la economía pesan más que las ventajas. Por ahora, España seguirá ajustando el reloj dos veces al año, a la espera de que una postura común europea defina si esta tradición continuará o quedará en el pasado.

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