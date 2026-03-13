España

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

La inflación ha mantenido en el segundo mes del año la misma tasa registrada en enero de 2026, compensando con el descenso de la factura de la electricidad la subida del 3,2% de los alimentos

Guardar
Un motorista se abastece de
Un motorista se abastece de gasolina en una gasolinera en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Tras tres meses consecutivos de bajadas, la tasa de inflación se mantuvo en febrero en el 2,3%, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Así, el Índice de Precios de Consumo (IPC) deja atrás la tendencia a la moderación que encadenaba desde noviembre del pasado año gracias a las subidas en los grupos de restaurantes, servicios de alojamiento y alimentos. Este alza, sin embargo, estuvo en parte compensada por la caída de los precios de la electricidad frente al incremento contabilizado durante el mismo periodo de 2025.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el último día de febrero, la cesta de la compra de los españoles se ha encarecido por el impacto de la guerra, especialmente en los precios de los carburantes. Por eso, desde el Ministerio de Economía prevén que la tasa de inflación de marzo “se verá afectada por esta subida de los precios energéticos” derivada de la escalada del conflicto en Oriente Medio y la amenaza al suministro por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, vía de paso clave para el comercio mundial de petróleo.

El IPC subyacente aumenta un 2,7%

El grupo de vivienda, que había impulsado la inflación en meses anteriores, redujo su tasa de variación interanual al 1,9% tras la bajada de los precios de la electricidad. Por el lado contrario, el mayor impacto al alza provino de restaurantes y servicios de alojamiento, cuya tasa anual subió al 4,8%. Este incremento se debió a subidas de precios mayores que las del año anterior en este sector. Los alimentos y bebidas no alcohólicas también contribuyeron al aumento, con una tasa del 3,2%, impulsada por la estabilidad en productos como aceites, grasas, pescado y marisco.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye del cálculo productos energéticos y alimentos no procesados por evitar el impacto de su alta volatilidad, avanzó una décima y se situó en el 2,7%. En comparación mensual, el IPC general aumentó un 0,4% en febrero respecto a los precios registrados en enero. Los principales responsables de ese avance fueron los servicios de hostelería, el transporte (gracias en gran parte a los primeros signos del encarecimiento de los combustibles) y los alimentos frescos.

La inflación sube un 2,9% en Madrid

Madrid encabezó en febrero la tabla de la inflación por comunidades autónomas con una tasa anual del 2,9%. Le siguió la Comunidad Valenciana, que alcanzó el 2,6%. Extremadura, que registró un 2,5%, completa el podio de las regiones con mayor inflación, mientras que Aragón, Cantabria y País Vasco compartieron una tasa del 2,4%.

Bajando en el ránking, la tasa de inflación en Andalucía se situó en línea con el promedio nacional en el 2,3%. Las Islas Baleares, Galicia y Navarra, por su parte, marcaron un 2,2%. Un peldaño por debajo, Canarias, Castilla y León y la Región de Murcia cerraron el segundo mes del año con un encarecimiento en la cesta de la compra del 2,1%. En la franja más baja, con un 2%, figuran Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Temas Relacionados

InflaciónIPCPreciosINEMinisterio de EconomíaCarburantesGasolinaAlimentosElectricidadFactura de la LuzGas NaturalEnergíaGuerra en Oriente MedioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet avisa de que un frente y una masa de aire frío dejarán un fin de semana lluvioso y con bajas temperaturas: afectará a estas zonas

La cota de nieve bajará a unos 600-700 metros en algunas zonas

La Aemet avisa de que

Silvia Severino, psicóloga: “Las personas con alta inteligencia emocional hacen esto que tú estás evitando”

La madurez emocional es reconocer una relación tóxica y actuar en consecuencia

Silvia Severino, psicóloga: “Las personas

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, tiene “muy claro” que a EEUU “no le gusta la UE” y quiere “dividir Europa”

La también ex primera ministra de Estonia hace con esto un llamamiento a los países del bloque a evitar respuestas bilaterales y a fortalecer la autonomía europea

Kaja Kallas, vicepresidenta de la

La mejor forma de ganar fuerza sin ir al gimnasio: ejercicios para hacer en casa sin complicaciones

Los trucos más sencillos para poder entrenar aunque no tengas presupuesto o ganas de ir a un centro deportivo

La mejor forma de ganar

La segunda mujer que acusó a Errejón de violación no ratifica su denuncia ante la jueza

Se espera que la magistrada archive el caso provisionalmente en los próximos días

La segunda mujer que acusó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

ECONOMÍA

El Ibex 35 abre a

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club