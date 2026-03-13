El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

El Palacio de la Bolsa de Madrid, este viernes. (Europa Press)

Los parqués europeos han comenzado la última jornada en bolsa de la semana en negativo, con Madrid liderando las caídas tras perder un 0,83% en los primeros minutos de cotización. Este descenso inicial ha empujado al Ibex 35 por debajo de los 17.000 puntos en un viernes en el que la Bolsa queda atenta a la evolución del valor del petróleo y la guerra en Oriente Medio.

El principal indicador bursátil nacional se ha hundido hasta los 16.991,6 puntos al inicio de la sesión, tras cerrar el jueves con una caída del 1,22%. En lo que va de año, el Ibex 35 ha cedido un 1,83%. Al contrario, el precio del barril de Brent, crudo de referencia en Europa, mantiene la senda alcista de la sesión anterior, en la que registró un incremento del 9%, con una nueva subida de 1,58% que lo sitúa ya en los 102,04 dólares. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia para Estados Unidos, subía un 1,46% hasta los 97 dólares.

El movimiento alcista del petróleo en las últimas semanas se intensificó el jueves tras el anuncio del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el que respaldaba la continuidad del bloqueo del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques, disparando la cotización del petróleo por encima de los 100 dólares.

En el Ibex 35, solo Repsol ha logrado escapar de la tendencia bajista, con una revalorización del 1,7% en las primeras operaciones. Al contrario, las mayores caídas las sufren compañías como ArcelorMittal, que pierde un 3,38%, seguida de Puig (-2,56%), Amadeus (-2,47%), Acerinox (-2,15%), BBVA (-2,12%), Santander (-2,09%) e Inditex (-1,98%).

El euro pierde terreno frente al dólar

En el mercado de divisas también se detecta un claro clima de volatilidad, con el euro descendiendo por debajo de 1,15 dólares, un nivel que no alcanzaba desde noviembre de 2025. Durante la mañana, la moneda europea llegó a cotizarse a 1,1430 dólares, su punto más bajo en siete meses, motivada por el temor a una desaceleración de la economía de la zona euro y el impacto del alza en los precios de la energía.

Imagen de archivo de la Bolsa española. EFE/Javier Lizón

El euro ya mostraba debilidad frente al dólar antes del conflicto, pero la ofensiva militar y el encarecimiento del crudo profundizaron el retroceso. Además, el hecho de que el petróleo y el gas se paguen en dólares ha incrementado la demanda de la moneda estadounidense, consolidando su papel como refugio en momentos de crisis. El diferencial energético entre Estados Unidos, exportador neto, y Europa, importadora neta, acentúa el desequilibrio en el mercado de divisas.

La jornada arranca en rojo en las bolsas mundiales

En paralelo, las bolsas internacionales también reflejaron el nerviosismo de los inversores. Las principales plazas europeas abrieron con descensos: más allá de la caída de la bolsa de Madrid, Fráncfort pierde un 0,82%, Milán un 0,73%, Londres un 0,63% y París un 0,45%. El Euro Stoxx50, índice de referencia para las mayores empresas europeas, retrocedía un 0,97%. La tendencia negativa se replicó en Asia, donde el índice Nikkei japonés cerró con una caída del 1,16%, el parqué de Shanghái perdió el 0,82%, Shenzhen bajó un 0,65% y el Hang Seng de Hong Kong, antes del cierre, se dejaba el 1,02%. En Corea del Sur, el Kospi también cedió un 1,7%.

En Estados Unidos, la jornada previa en Wall Street terminó con fuertes retrocesos: el índice Dow Jones cayó un 1,5%, mientras que el Nasdaq y el S&P 500 registraron pérdidas del 1,7% y 1,52%, respectivamente. Para la nueva sesión, los futuros de estos índices moderaban ligeramente las caídas, anticipando una apertura menos negativa, aunque sin señales claras de recuperación.