Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves por la noche que autorizará temporalmente a los países comprar petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito marítimo, una medida destinada a contener la subida de los precios del crudo provocada por la guerra contra Irán y la disrupción del suministro energético global.

La licencia especial emitida por el Tesoro autoriza la venta y entrega a nivel mundial de petróleo crudo y productos petroleros rusos que se cargaron en buques hasta el 12 de marzo. La exención estará vigente hasta la medianoche del 11 de abril, según el texto publicado en el sitio web del organismo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó la decisión en su cuenta de X y explicó que el objetivo es estabilizar el mercado energético internacional. “La medida está diseñada de forma muy limitada y es de corto plazo”, escribió el funcionario en su declaración.

Bessent sostuvo que la eliminación temporal de las sanciones sobre el petróleo ruso que permanece en el mar podría incrementar el suministro disponible en el mercado mundial.“Cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia”, señaló.

La decisión llegó después de que el precio del barril de referencia internacional superara los 100 dólares en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán y las interrupciones en el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con reportes citados por Fox News, alrededor de 124 millones de barriles de petróleo de origen ruso permanecen actualmente en el mar en más de 30 ubicaciones distintas en el mundo. Ese volumen equivale aproximadamente a cinco o seis días de suministro si se considera la pérdida diaria de petróleo que atraviesa el estrecho.

La administración del presidente Donald Trump presentó la exención como parte de un conjunto de medidas destinadas a contener la volatilidad en el mercado energético global.

El miércoles, Washington anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica estadounidense para intentar frenar el aumento de los precios tras la guerra en Irán.

La liberación forma parte de un compromiso coordinado con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que agrupa a 32 países y que acordó liberar un total de 400 millones de barriles para compensar la interrupción del suministro mundial. La AIE señaló que la guerra en Medio Oriente provoca la mayor disrupción del suministro petrolero registrada hasta ahora.

La licencia emitida por el Tesoro busca aumentar temporalmente la oferta global de crudo sin modificar de forma estructural el régimen de sanciones contra Rusia. Bessent sostuvo que la iniciativa no generará un beneficio financiero significativo para Moscú.

“El aumento temporal de los precios del petróleo es una disrupción de corto plazo que resultará en un beneficio masivo para nuestra nación y nuestra economía a largo plazo”, afirmó el secretario del Tesoro.

La semana pasada, el Tesoro estadounidense ya autorizó una exención específica para India. El 5 de marzo, Washington emitió una licencia que permitió a Nueva Delhi comprar petróleo ruso que permanecía varado en el mar durante un período de 30 días.

