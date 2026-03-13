El precio del crudo Brent se acerca a los 101 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a leves descensos

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de los 100 dólares a primera hora de esta mañana, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,3%, hasta los 96 dólares por barril.

El precio del barril de crudo de calidad Brent superó ayer la cota de los 100 dólares después de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se pronunciara a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Este viernes, el precio del Brent ha amanecido con un ligero descenso del 0,4%, algo por encima de los 100 dólares el barril. No obstante, poco después ha virado al alza y se revaloriza un 0,5%, muy cerca de los 101 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

"Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Esta decisión de EEUU se suma a la ya adoptada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, y en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (el pasado lunes el Brent llegó a tocar los 118 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde ya han sido atacados varios barcos petroleros.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo los próximos 18 y 19 de marzo una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La sesión, que estará presidida por el español Victor Jiménez, se celebrará en la sede de la OMI en Londres, Reino Unido, a petición de varios miembros del Consejo, formado por 40 representantes.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A LEVES DESCENSOS EN LA APERTURA

En este contexto, EN Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron el jueves con retrocesos superiores al 1%.

Mientras, las principales Bolsas asiáticas registran caídas este viernes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1,4%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido un 1,7%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae un 0,9% y la Bolsa de Shanghai se anota un descenso cercano al 0,8%.

Las Bolsas europeas, por su lado, apuntan a ligeros descensos en la apertura de este viernes.

El Ibex 35 finalizó la sesión de ayer con una caída del 1,22%, de modo que este viernes partirá de 17.139,9 puntos. Al cierre del selectivo español y de las principales Bolsas europeas, el precio del barril Brent se situaba en los 99 dólares, aunque poco después llegó a tocar los 100 dólares, mientras que el West Texas Intermediate se situó en 94,5 dólares.