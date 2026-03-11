España

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

La Agencia Internacional de Energía ha planteado la liberación de reservas estratégicas como posible medida para abordar los problemas de suministro

La guerra de EEUU e Israel contra Irán, en curso desde hace 11 días por un “ataque preventivo” conjunto de Washington y Tel Aviv que, de momento, ha provocado el cierre total del estrecho de Ormuz - anoche Irán comenzó a minar el paso - y mucha volatilidad en los mercados. Los precios del crudo llevan días subiendo y la cuestión del suministro energético ha vuelto a la primera línea internacional.

En este marco, los ministros de Energía del G7 han lanzado un mensaje coordinado: están listos para activar “todas las medidas necesarias” junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si la situación lo exige. El anuncio se produce en un momento en el que la comunidad internacional sigue muy de cerca cualquier novedad relacionada con el aprovisionamiento de petróleo.

Este martes, los países que integran la AIE celebraron en París una reunión de emergencia para analizar el estado de las reservas estratégicas y valorar posibles respuestas ante la inestabilidad. En el comunicado posterior, los ministros de Energía del G7 dejaron claro que “en principio, apoyamos la implementación de medidas proactivas para abordar la situación, incluido el uso de reservas estratégicas”. Tanto desde el G7 como desde la AIE se ha remarcado la intención de mantener canales de coordinación abiertos dentro y fuera del grupo.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, ha señalado en una entrevista radiofónica que, “en esta etapa”, no hay aún una decisión tomada. “Debemos enviar un mensaje muy claro: si no podemos reabrir el Estrecho de Ormuz, lo reemplazaremos con otro petróleo que vendrá de otros lugares y circulará por el mundo”, ha declarado.

La AIE plantea una descarga histórica de reservas

La AIE estudia liberar la mayor cantidad de reservas petrolíferas desde su creación, una cifra que podría superar ampliamente los 182 millones de barriles liberados en 2022 durante la invasión rusa de Ucrania. La agencia aún no ha anunciado la aplicación de esta medida, pero la propuesta ya circula entre los ministros de Finanzas y Energía de los países del G7.

La reacción de los mercados ha sido inmediata. Este miércoles, las bolsas asiáticas cerraron al alza y el precio del barril se estabilizó tras conocerse la noticia sobre la posible decisión de la AIE. Actualmente, el organismo con sede en París cuenta con más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, a los que se suman otros 600 millones de barriles en reservas industriales gestionadas bajo mandato gubernamental.

La Agencia Internacional de la Energía nació tras la crisis del petróleo de 1973 para coordinar respuestas colectivas a grandes interrupciones del suministro. Sus miembros están obligados a mantener reservas equivalentes a, como mínimo, 90 días de importaciones netas, un colchón que ahora se revela crucial. El comunicado conjunto del G7, recogido por varias agencias, subraya: “Acuerdan estar preparados para tomar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE. Los miembros del G7 analizarán cuidadosamente las recomendaciones emitidas durante estas discusiones”.

España liberaría 12 días de suministro

En España, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado este miércoles que la AIE ha propuesto liberar más del doble de barriles de petróleo que en la crisis de Ucrania. Durante su intervención en Los Desayunos Informativos de Europa Press, Aagesen ha explicado que la decisión requerirá unanimidad entre los países miembros y podría cerrarse en las próximas horas. “Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, que sus tensiones son más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro”, ha afirmado la ministra.

En caso de recibir el visto bueno de todos los miembros de la AIE, España liberará reservas equivalentes a unos 12 o 12 días y medio de consumo nacional, dado que actualmente las reservas estratégicas del país cubren 96 días de suministro. Aagesen ha precisado que, aunque es posible que algún país se muestre reticente, la situación actual, marcada por la subida de los precios energéticos, hace difícil que se bloquee la medida.

