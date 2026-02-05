España

Los trabajadores de la Aemet convocan concentraciones la semana que viene en toda España: “Más plantilla y compensación por disponibilidad horaria total”

De los 1.000 empleados activos, 500 están sujetos a un régimen de “Horario Especial”, lo que implica jornadas máximas de hasta 14 horas

Tras el análisis de 10 borrascas, desde que comenzó la temporada 2025-2026 -seis de ellas desde el mes de enero-, los trabajadores de la Aemet quieren reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Concretamente, piden “más plantilla y compensación por disponibilidad horaria total”. Así lo ha anunciado en un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Para ello, la plantilla se prepara para iniciar una serie de concentraciones en las distintas sedes de todo el país el próximo jueves 12 de febrero a las 11:00 a 12:00 horas.

El objetivo principal de estas movilizaciones es reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mejoras en las condiciones laborales, incluidas el aumento de personal y la compensación por la disponibilidad horaria permanente. No obstante, antes de esta fecha, los principales sindicatos se reunirán con “el secretario de Estado de Medio Ambiente y la presidenta de la AEMET para escuchar las reivindicaciones” el lunes 9 de febrero. Desde el CSIF motivan a los responsables institucionales a iniciar “una negociación para solucionar el conflicto y evitar la adopción de medidas de mayor calado”, como indican en el comunicado.

El anuncio de la convocatoria llega tras una asamblea de trabajadores celebrada esta semana, donde CSIF y el resto de organizaciones representativas han acordado unificar esfuerzos para exigir el refuerzo inmediato de la plantilla. La organización sindical ha remarcado que la situación actual “es insostenible”, ya que la agencia cuenta con cerca de 1.000 empleados, de los cuales aproximadamente 500 están sujetos a un régimen de “Horario Especial”, lo que implica jornadas máximas de hasta 14 horas y una exigencia de disponibilidad total sin compensación adicional. “La plantilla actual es insuficiente y la edad media, elevada, lo que genera una sobrecarga insostenible de trabajo”, subrayan en el comunicado.

“La mayoría del personal está siempre localizable, incluso en sus periodos de descanso”

De este modo, el sindicato pone el foco en la necesidad de desbloquear el nuevo Reglamento de Horarios Especiales. Exigen que el texto recoja compensaciones específicas, como el abono de horas extra o una retribución adecuada que reconozca la disponibilidad permanente, la penosidad del trabajo y la especialización técnica de la plantilla. También rechazan la limitación al trabajo a distancia que propone la dirección de la AEMET. “La mayoría del personal está siempre localizable, incluso en sus periodos de descanso, y no perciben ninguna compensación por ello”, señala el comunicado.

Pese a estas concentraciones, la plantilla asume la responsabilidad de emitir avisos y predicciones meteorológicas que resultan determinantes para la seguridad y la defensa nacional durante todo el año. Como han transmitido en el comunicado: “Nuestro trabajo contribuye a prevenir situaciones de riesgo y a salvar vidas”, enfatiza la organización sindical.

Un trabajo clave para operaciones de la DGT, Protección Civil, aeropuertos y Fuerzas Armadas

Como ha transmitido la CSIF, la convocatoria responde a la “falta de respuesta y de medidas efectivas” por parte de la administración, pese a que la agencia cumple una función crítica en la prevención y gestión de fenómenos meteorológicos adversos, como los temporales que actualmente afectan a la península. El sindicato destaca la labor “imprescindible” del personal en estos días de borrasca, recordando que, además de emitir avisos y predicciones, el trabajo de la AEMET resulta clave para operaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, aeropuertos y las Fuerzas Armadas.

La primera protesta tendrá lugar frente a la sede central de la Aemet en Madrid, de 11:00 a 12:00 horas. El calendario de movilizaciones contempla una segunda concentración el 17 de febrero en Valencia y una tercera el 19 en Sevilla. De persistir el conflicto, se prevén nuevas acciones en otras provincias y una gran concentración final en Madrid, esta vez frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

