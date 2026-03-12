España

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “El mayor castigo para un narcisista son, exactamente, dos palabras”

Una simple pregunta puede desestabilizar a quienes buscan el control a través de la manipulación emocional

Marta Jiménez, neuropsicóloga, aconseja sobre cómo tratar con personas narcisistas (TikTok/@martajimenezpsicologia)

En la vida cotidiana, las relaciones interpersonales pueden verse desafiadas cuando se cruza el camino con personas que presentan rasgos narcisistas. El narcisismo, identificado por una marcada necesidad de admiración y una profunda falta de empatía, puede manifestarse en distintos ámbitos, desde el entorno familiar y laboral hasta las amistades más cercanas.

Interactuar con individuos así puede resultar desgastante y confuso, ya que tienden a manipular emocionalmente a quienes los rodean, buscando constantemente el control y la validación externa. El impacto de estas conductas suele generar un ambiente hostil, en el que la víctima se siente cuestionada y emocionalmente desestabilizada.

El narcisista suele recurrir a tácticas como la provocación, el desprecio y la minimización de los logros ajenos con el objetivo de reafirmar su propia imagen. Frente a estas actitudes, muchas personas reaccionan de forma impulsiva o defensiva, cayendo en el juego emocional que el narcisista propone.

La frustración y la sensación de impotencia pueden llegar a ser recurrentes, ya que cualquier intento de razonar o confrontar suele ser desestimado o incluso utilizado en contra. La resistencia a este tipo de manipulación requiere estrategias específicas y un conocimiento claro de la dinámica narcisista.

Cómo desarmar a un narcisista con dos palabras

Marta Jiménez, neuropsicóloga, aporta una perspectiva práctica sobre cómo afrontar estos desafíos. Según explica, el mayor castigo para un narcisista se resume en exactamente dos palabras. “Cuando intenten ofenderte, no te defiendas. Mírales fijamente, haz una pausa incómoda y diles con calma absoluta: ‘¿Estás bien?’”. Esta sencilla pregunta, acompañada de una actitud tranquila, tiene el potencial de desarmar incluso a las personalidades más persuasivas y dominantes.

Persona narcisista (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel neurológico, la experta señala que con este gesto se consigue “cortocircuitar” el cerebro del narcisista. Lo que buscan es una reacción emocional que les permita sentirse superiores y alimentar su ego. Al no recibir esa respuesta esperada, se enfrentan repentinamente a su propia inseguridad. En lugar de alimentar el círculo vicioso del enfrentamiento verbal, la víctima toma el control de la situación de manera sutil, sin recurrir a gritos ni a respuestas hostiles.

Este enfoque se fundamenta en la comprensión de que el narcisista no busca un diálogo constructivo, sino una fuente constante de validación y poder sobre los demás. Mantener la calma y evitar entrar en provocaciones les priva del combustible emocional que tanto necesitan. Así, la pregunta “¿Estás bien?” no solo corta el ciclo de la discusión, sino que obliga al narcisista a enfrentarse a sí mismo, aunque sea por unos segundos.

Límites y neutralidad para proteger el bienestar emocional

Expertos en psicología coinciden en que establecer límites claros y mantener una actitud neutral es fundamental para preservar la salud mental cuando se interactúa con personas narcisistas. La indiferencia, lejos de ser una postura pasiva, resulta una herramienta poderosa para desactivar conductas manipuladoras. Además, recurrir al apoyo de profesionales o redes de confianza puede ser esencial para quienes se ven atrapados de forma recurrente en este tipo de relaciones.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La estrategia planteada por Marta Jiménez evidencia que no siempre es necesario responder con agresividad o argumentos extensos. A veces, el silencio y una pregunta sencilla bastan para romper el ciclo de manipulación. Aplicar esta técnica en la vida diaria puede marcar la diferencia entre ceder ante la presión emocional o mantener la autonomía personal y fortalecer la autoestima de quienes interactúan

