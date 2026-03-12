España

Los 5 mejores ejercicios para fortalecer tus rodillas si tienes más de 60 años

Estos movimientos ayudan a reforzar la musculatura que protege la articulación y facilitan las actividades cotidianas

Un hombre con dolor en
Un hombre con dolor en la rodilla. (Shutterstock)

El ejercicio es uno de los pilares fundamentales para la salud, especialmente cuando llegas a los 60 años. En esta etapa de la vida, mantenerse activo resulta clave para conservar la movilidad, la fuerza muscular y la autonomía en las actividades cotidianas.

Una de las partes del cuerpo que más se resiente con el paso de los años son las articulaciones y, en concreto, las rodillas. Estas soportan gran parte del peso corporal y participan en la mayoría de los movimientos diarios, como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

Por esta razón, muchos especialistas recomiendan realizar ejercicios específicos que ayuden a fortalecer los músculos que estabilizan la rodilla y a mejorar su movilidad. Según explica el centro de día para mayores de Buhaira, hay cinco movimientos especialmente eficaces para trabajar esta articulación de forma segura.

Elevación de pierna estirada

Este movimiento está orientado a reforzar los cuádriceps, uno de los grupos musculares que más influyen en la estabilidad de la rodilla. Para realizarlo, siéntate en una silla con la espalda recta y las piernas extendidas. Desde esa posición, levanta lentamente una pierna manteniéndola completamente estirada hasta que quede aproximadamente paralela al suelo.

Mantén la posición durante unos segundos y después baja la pierna de forma controlada. Lo recomendable es hacer unas diez repeticiones con cada pierna. Se trata de una práctica suave que fortalece la musculatura sin generar demasiada presión sobre la articulación.

Sentadilla parcial

Las sentadillas son muy útiles para fortalecer las piernas, aunque en edades avanzadas es preferible realizarlas con menor profundidad y de manera controlada.

Colócate de pie con los pies separados a la altura de los hombros. A continuación, baja el cuerpo lentamente flexionando las rodillas hasta una posición moderada y vuelve a subir con suavidad. Es importante mantener la espalda recta y evitar que las rodillas sobrepasen la punta de los pies. Se pueden realizar entre ocho y diez repeticiones.

Hombre haciendo sentadillas. (Freepik)
Hombre haciendo sentadillas. (Freepik)

Estiramiento de cuádriceps

Mantener la flexibilidad del muslo también es importante para cuidar las rodillas. Para hacerlo, colócate de pie cerca de una pared o una silla que te ayude a mantener el equilibrio. Dobla una pierna hacia atrás llevando el talón en dirección a los glúteos y sujeta el tobillo con la mano. Mantén la posición durante unos 20 o 30 segundos antes de cambiar de pierna.

Pedaleo en el aire

Este movimiento imita la acción de montar en bicicleta y resulta muy útil para trabajar la movilidad de las rodillas. Siéntate en una silla cómoda y levanta ligeramente las piernas del suelo. Desde esa posición, mueve las piernas como si estuvieras pedaleando en una bicicleta imaginaria durante unos 30 segundos. Tras un breve descanso, puedes repetirlo varias veces.

Fortalecer las rodillas en la tercera edad aporta numerosos beneficios para la salud. Reforzar la musculatura que rodea esta articulación ayuda a reducir el dolor y la presión sobre la rodilla, algo especialmente útil en casos de artrosis. Además, mejora el equilibrio y la estabilidad al caminar, aumenta la flexibilidad y facilita movimientos cotidianos, favoreciendo una mayor autonomía y calidad de vida.

