Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie reflexionan en ‘El Hormiguero’ sobre el paso del tiempo en el cine: “Las únicas armas que uno tiene es cuidarse”

Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La visita de Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie al plató de El Hormiguero, espacio donde presentaron la película Amarga Navidad, dirigida por Pedro Almodóvar, generó gran interés no solo por el impacto de la cinta, sino también por la forma en que ambos actores compartieron vivencias personales y profesionales.

Durante la entrevista, ambos ofrecieron detalles sobre su carrera, la experiencia de trabajar bajo la dirección de Almodóvar y el modo en que afrontan el paso del tiempo en la industria audiovisual. En el ámbito profesional, Sbaraglia y Lennie expusieron su visión sobre el método de trabajo del director manchego.

Sbaraglia subrayó la “gran precisión” con la que Almodóvar dirige, indicando que “busca un lenguaje, un estilo, una música muy concreta y eso es lo que quiere en todos sus actores y actrices y en todas sus películas. Parece que te observa con un microscopio, es como si se te metiera adentro cuando estás actuando”.

Lennie, por su parte, recordó la exigencia del director y cómo en ocasiones no concede segundas tomas: “A mí me costaba que me dejara hacer a veces una segunda toma, hasta que llegó un momento que iba como muy fluido”.

Edad, oportunidades y una confesión inesperada

Ambos intérpretes abordaron también cómo enfrentan el paso del tiempo en sus trayectorias y el impacto de la edad en el mundo del cine. Lennie, de 41 años, destacó que, en su experiencia, los hombres actores suelen encontrar más oportunidades a medida que cumplen años, algo que no suele trasladarse igual a las actrices.

“Estoy a favor del paso del tiempo, es maravilloso, significa que estamos vivas”, afirmó la actriz. Sbaraglia, por su parte, reivindicó la importancia de mantener hábitos saludables: “Las únicas armas que uno tiene es cuidarse con alimentación sana, tratar de hacer ejercicio y tener una vida sana”.

Dentro de este clima de sinceridad, Sbaraglia compartió una anécdota personal que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión. El actor argentino, de 55 años, relató que fue expulsado de la aplicación Tinder tras modificar su edad y ser denunciado por un usuario que conocía su verdadera fecha de nacimiento.

Explicó que tomó esa decisión durante una etapa de soltería en España, donde consideraba más sencillo vivir experiencias anónimas en comparación con Argentina, país en el que es ampliamente reconocido. Pablo Motos, conductor del programa, no eludió la cuestión y preguntó directamente por el incidente, lo que permitió a Sbaraglia ofrecer una narración detallada de los hechos.

Según sus propias palabras: “Fue en un momento que estaba soltero y viviendo en España. Creo que lo que pasó fue que me bajé unos años, mentí sobre mi edad. Había hecho ‘match’ con alguien, la cosa no llegó a funcionar, esa persona me denunció por mentir sobre mi edad, porque conocía ese dato, y me echaron de la aplicación”.

Anonimato, redes y sinceridad en pantalla

Durante la conversación, Bárbara Lennie intervino con espontaneidad, subrayando la acción de su compañero: “Mentiste sobre tu edad”, insistió la actriz, lo que provocó algunas sonrisas entre los presentes.

Sbaraglia insistió en que su motivo principal para alterar la edad era vivir la experiencia con mayor anonimato, algo complicado en su país natal. “Lo que me terminó pasando es que medio rechacé a alguien y esa persona me terminó denunciando porque conocía ese dato. Yo puse mis fotos… Hice lo que pude”, explicó, visiblemente sonrojado.

El episodio ilustra cómo el uso de datos incorrectos en plataformas sociales puede derivar en la suspensión de cuentas. Sbaraglia explicó que descargó la aplicación mientras residía en España y, al sentirse menos reconocido que en su país de origen, optó por experimentar restándose algunos años en su perfil.

Posteriormente, una usuaria con la que había interactuado y que conocía su verdadera edad lo denunció ante los gestores de Tinder, lo que desembocó en la suspensión definitiva de su cuenta, consecuencia directa de su intento por preservar el anonimato.

Más allá de esta anécdota, ambos actores compartieron detalles sobre su vida y trayectoria. Sbaraglia, que inició su carrera siendo muy joven en producciones como Clave de sol, mantiene una actitud reservada respecto a su privacidad. El actor finalizó su educación secundaria a los 43 años, tras superar una asignatura pendiente de química.