Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Montaje Infobae)

El Ministerio de Hacienda ha intensificado su plan de acción para perseguir a los influencers que obtienen beneficios con negocios precedentes de España pero que trasladan su residencia a países como Andorra o Dubai. El nuevo Plan de Control Tributario 2026, publicado en el último Boletín Oficial del Estado, hace especial hincapié en el control de “los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales, así como a la utilización de cuentas en entidades financieras digitales (neobancos) para ocultar rentas o patrimonios en el exterior”.

Según ha especificado el Ministerio de Hacienda, a raíz del auge de las redes sociales han surgido nuevas tipologías de negocios como el marketing de la influencia, un modelo basado en la colaboración entre marcas y personas con capacidad de generar impacto en las decisiones de consumo de sus seguidores, conocidas como influencers.

“A través de publicaciones patrocinadas, reseñas de productos o participación en eventos promocionales, estos creadores de contenido proporcionan a las marcas una mayor visibilidad, credibilidad y alcance en entornos digitales altamente segmentados”, explica Hacienda en el BOE.

Además, señala que, dado que se trata de “un sector en auge y cada vez más consolidado”, continuarán profundizando en el análisis y verificación de su correcta tributación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estas nuevas actividades económicas derivadas del entorno digital.

Willyrex y Vegetta777 en la mira

Imagen de archivo de la entrada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). (Europa Press)

Esta advertencia de la Agencia Tributaria surge tres meses después de conocerse la lucha abierta entre Hacienda y los youtubers Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, (Vegetta777), enfrentados con en ente fiscal por su obligación de tributar en España en los ejercicios de 2016 y 2017, pese a haber fijado su residencia en Andorra.

Los creadores de contenido, pioneros del mundo YouTube en España, cuentan con una audiencia masiva de unos 17,2 millones y 34,5 millones de seguidores respectivamente. Al igual que otros youtubers y creadores de contenido se trasladaron a Andorra -después de haber vivido en España y Estados Unidos-, generando un intenso debate social sobre la responsabilidad fiscal de las figuras públicas.

El núcleo del conflicto se sitúa en la interpretación de los criterios de residencia fiscal, ya que, según la defensa de los dos creadores de contenido, la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos permanecieron más días en Andorra que en España durante los ejercicios investigados y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrollaba desde estudios ubicados en el Principado.

Hacienda, por su parte, sostiene que la obligación de tributar en España se mantiene al considerar que el centro de intereses económicos seguía vinculado al país durante ese periodo transitorio. Los abogados de Willyrex y Vegetta777, Marc Urgell e Iñaki Picaza, han calificado las resoluciones del TEAC como “un auténtico sinsentido tributario”.

En su argumentación, sostienen que se pretende que sus clientes paguen impuestos en un país en el que ya no viven ni trabajan, ignorando tanto su residencia efectiva como el lugar desde el que desarrollan su actividad económica. A su juicio, esta interpretación contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición.