La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

La disputa en los tribunales por la tributación de ambos creadores de contenido abre la puerta a nuevas restricciones para los profesionales que se benefician del régimen fiscal del país vecino

El modelo que ha llevado a numerosos youtubers y profesionales digitales españoles a trasladar su residencia a Andorra para disfrutar de condiciones fiscales más favorables está bajo examen. El caso de los youtubers Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, (Vegetta777) enfrentados con la Agencia Tributaria española por su obligación de tributar en España en los ejercicios de 2016 y 2017, pese a haber fijado su residencia en Andorra, amenaza con marcar un precedente que podría alterar las reglas fiscales para quienes desarrollan su actividad desde el extranjero.

Willyrex y Vegetta777 son dos de las figuras más influyentes del ecosistema digital hispanohablante. Pioneros en la creación de contenido sobre videojuegos y entretenimiento online, cuentan con una audiencia masiva: unos 17,2 millones y 34,5 millones de seguidores, respectivamente. Su traslado a Andorra, al igual que el de otros creadores españoles, generó en su momento un intenso debate social sobre la responsabilidad fiscal de las figuras públicas. Ambos han defendido durante estos años que su decisión respondió a razones personales y profesionales, más allá de la cuestión estrictamente tributaria, y que su actividad se desarrolla íntegramente en el ámbito digital.

Recientemente, la controversia ha escalado tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Dichas resoluciones obligan a ambos youtubers a tributar en España por los dos ejercicios mencionados.

La batalla legal llega a la Audiencia Nacional

El núcleo del conflicto se sitúa en la interpretación de los criterios de residencia fiscal, ya que, según la defensa de los dos creadores de contenido, la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos permanecieron más días en Andorra que en España durante los ejercicios investigados y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrollaba desde estudios ubicados en el Principado. Hacienda, por su parte, sostiene que la obligación de tributar en España se mantiene al considerar que el centro de intereses económicos seguía vinculado al país durante ese periodo transitorio.

Los abogados de Willyrex y Vegetta777, Marc Urgell e Iñaki Picaza, han calificado las resoluciones del TEAC como “un auténtico sinsentido tributario”. En su argumentación, sostienen que se pretende que sus clientes paguen impuestos en un país en el que ya no viven ni trabajan, ignorando tanto su residencia efectiva como el lugar desde el que desarrollan su actividad económica. A su juicio, esta interpretación contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición.

Un precedente peligroso para ‘influencers’ y otros trabajadores

Más allá del resultado de este caso, el proceso ante la Audiencia Nacional podría tener importantes implicaciones para otros youtubers y profesionales españoles residentes en Andorra. Una sentencia favorable a Hacienda podría abrir la puerta a reclamaciones similares, incluidas regularizaciones retroactivas con intereses y posibles sanciones.

El impacto no tiene por qué limitarse al mundo de las redes sociales, sino que podría extenderse a empresarios digitales, consultores, artistas o trabajadores remotos cuya actividad se desarrolla fuera de España. Desde la defensa advierten de que este tipo de decisiones podría generar una creciente inseguridad jurídica entre quienes han optado por vivir y trabajar desde el extranjero, mientras otros sectores celebran que este cambio en la estructura fiscal podría forzar a los trabajadores a volver a España y tributar desde su país de origen, beneficiando a la Hacienda española.

Polémica social por la fiscalidad

El caso de Willyrex y Vegetta777 no es aislado dentro del mundo digital español. Otros youtubers, como El Rubius, Auronplay, TheGrefg, Patry Jordán, Shooter o Wall Street Wolverine y más recientemente la tiktoker Cocina con Coqui, también han trasladado su residencia a Andorra para beneficiarse de un régimen fiscal más favorable. Estos ejemplos han generado controversia mediática tanto por las implicaciones en recaudación de la decisión como por el posible impacto en la percepción de la importancia de pagar impuestos en su audiencia, compuesta principalmente por jóvenes.

El debate trasciende el ámbito legal y se instala también en el plano social y económico. La optimización fiscal de figuras públicas divide a la opinión pública entre quienes la consideran legítima y quienes la ven como una forma de eludir responsabilidades. Desde que varios personajes del mundo aduiovisual español comenzaron a trasladar su domicilio fiscal a Andorra al mismo tiempo que crecían sus ingresos, las sospechas sobre la intencionalidad detrás de esta decisión han atraído críticas, especialmente en los casos en los que han continuado viviendo en España y beneficiándose de sus servicio públicos pese a no contribuir fiscalmente.

Al mismo tiempo, el caso pone en cuestión el modelo económico de Andorra, basado en gran parte en atraer residentes de alto poder adquisitivo, y evidencia las tensiones entre los sistemas fiscales nacionales y una economía digital cada vez más deslocalizada. Con el recurso aún en trámite, el fallo de la Audiencia Nacional será clave para definir el futuro de la fiscalidad de los creadores de contenido y otros profesionales móviles en el entorno digital.

