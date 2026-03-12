España

Alerta para las personas con diabetes: denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa

Muchos de los productos denunciados por los compradores simulan pertenecer a marcas reconocidas de tecnología sanitaria

Guardar
Denuncian una estafa en la
Denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa (Canva)

Un creciente número de personas con diabetes en España ha sido blanco de una nueva modalidad de estafa en la venta de glucómetros. Así lo ha advertido la Federación Española de Diabetes (FEDE), tras haber recibido quejas y denuncias de algunos pacientes. Al parecer han aparecido páginas web no verificadas que ofrecen dispositivos supuestamente destinados a la monitorización de la glucosa, los llamados “glucómetros no invasivos”.

Estos aparatos son imprescindibles para las personas con diabetes, ya que con ellos pueden automonitorearse la glucosa en sangre. Algo fundamental para ajustar la dosis de insulina, la dieta y el ejercicio, con el fin de evitar complicaciones graves como hipoglucemias o hiperglucemias, y reduciendo riesgos de la enfermedad a largo plazo. No obstante, los aparatos que se han estado vendiendo en dichos enlaces web no cuentan con la eficacia, ni la seguridad, ni el apoyo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Aun así, la FEDE ha detectado un aumento de estos sitios fraudulentos, que genera preocupación en la comunidad y en profesionales sanitarios. Uno de los mayores problemas de estas denuncias es que algunos de estos productos simulan pertenecer a marcas reconocidas de tecnología sanitaria. Según se ha detectado, el producto entregado, en la mayoría de los casos, termina siendo un oxímetro, dispositivo incapaz de medir la glucosa y, por tanto, inadecuado para el control glucémico que requieren estos pacientes.

Denuncian una estafa en la
Denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa (Canva)

Cómo evitar este fraude

El oxímetro es un instrumento médico utilizado para medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) sin necesidad de realizar extracciones sanguíneas. De esta forma, permite conocer de forma inmediata el nivel de oxigenación del paciente, pero no los niveles de glucosa. Además, por el momento, como ha anunciado la Federación Española de Diabetes, actualmente no existe ningún glucómetro no invasivo aprobado por la AEMPS como método seguro de medición de glucosa.

Entre las recomendaciones emitidas por la FEDE destaca la necesidad de extremar las precauciones antes de realizar compras de productos sanitarios a través de Internet. También se sugiere inspeccionar detenidamente las páginas web, prestando atención a detalles como el domicilio fiscal de la empresa o la URL, que debe corresponderse con la web oficial de la marca. La presencia de incongruencias o la falta de información verificada pueden ser indicios de un fraude.

Del mismo modo, se aconseja consultar siempre con un profesional sanitario antes de adquirir cualquier producto relacionado con la medición de glucosa. Otra vía de apoyo para las personas con diabetes es recurrir a las asociaciones de pacientes, que ofrecen asesoramiento y acompañamiento ante cualquier duda o inquietud. Estas entidades desempeñan un papel clave en la protección frente a la desinformación y en la detección de posibles estafas.

Denuncian una estafa en la
Denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa (Canva)

La FEDE luchará por identificar quién se esconde detrás

Las personas con diabetes en España representan un colectivo de cerca de 6 millones de personas, una cifra que convierte a la FEDE en el órgano representativo más importante del país en esta materia. La federación agrupa a 18 federaciones autonómicas y 123 asociaciones locales, cuya labor se centra en la defensa de derechos, el apoyo educativo y la promoción de la investigación y la asistencia sanitaria.

El presidente en funciones de la Federación Española de Diabetes, Juantxo Remón, ha subrayado el compromiso de la organización para frenar la desinformación y proteger a los pacientes. “Desde la Federación Española de Diabetes seguiremos trabajando para poner fin a este tipo de campañas de desinformación, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), fabricantes de tecnología sanitaria, medios de comunicación y agencias de verificación”, aseguró Remón.

Debido a todo lo anterior, la FEDE ha iniciado investigaciones para identificar y denunciar estas prácticas fraudulentas, y ha intensificado su colaboración con organismos oficiales y entidades del sector sanitario. El objetivo es impedir que personas con diabetes caigan en engaños que pueden comprometer su salud y bienestar.

Temas Relacionados

DiabetesGlucosaEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades EspañaEnfermedadesMedicamentos EspañaMedicamentosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Amputan la pierna a una mujer por una fractura de tobillo: recibe 1,23 millones de indemnización

La paciente fue sufrió “una serie importante de deficiencias” y fue “abandonada a su suerte”, según su abogado

Amputan la pierna a una

Una mujer sana recibe un diagnóstico de cáncer en Austria: el médico confunde dos expedientes

No es la primera vez que el hospital austriaco se equivoca, ya que el pasado verano extirparon el útero a una joven de 30 años por un error

Una mujer sana recibe un

‘Sueños de libertad’, avance del viernes 13 de marzo: Luz recibe una noticia devastadora y una irrupción inesperada sacude la fiesta

El capítulo de mañana llega cargado de tensión en la serie diaria de Antena 3: reproches pendientes, reencuentros emocionales y una revelación que deja a Luz completamente afectada

‘Sueños de libertad’, avance del

Todo lo que debes saber del nuevo “botón de emergencia” que ha aprobado España para blindar las telecomunicaciones durante crisis o catástrofes

La nueva ley habilita el despliegue acelerado de redes 5G privadas y dispositivos radioeléctricos en situaciones excepcionales sin los procedimientos tradicionales

Todo lo que debes saber

El precedente histórico que obliga a España y Europa a contar con reservas de petróleo: “Ayuda a prevenir el pánico de los mercados”

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía deben contar al menos con reservas para cubrir el corte de suministro durante 90 días

El precedente histórico que obliga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reprocha al

María Corina Machado reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez su falta de “liderazgo” en Europa ante la situación de Venezuela

Los fantasmas de la legislatura que Mañueco afronta en las elecciones de Castilla y León: la gestión de los incendios, deudas y casos judiciales

El Gobierno de España quita peso a las amenazas comerciales de Trump y la UE asegura que responderá “con firmeza” ante cualquier violación de los acuerdos arancelarios

Así está siendo en Oriente Medio la “mayor operación de repatriación de la historia” de España con 7.000 evacuados

El Gobierno explica por qué cesó a la embajadora de España en Israel: “No tenía sentido continuar”

ECONOMÍA

El precedente histórico que obliga

El precedente histórico que obliga a España y Europa a contar con reservas de petróleo: “Ayuda a prevenir el pánico de los mercados”

El Gobierno anuncia ayudas fiscales para el campo y el transporte pero descarta bonificaciones en el combustible por la Guerra de Oriente Medio

La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

DEPORTES

David Villa regresa al Atlético

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”