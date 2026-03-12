Alerta para las personas con diabetes: denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa

Denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa (Canva)

Un creciente número de personas con diabetes en España ha sido blanco de una nueva modalidad de estafa en la venta de glucómetros. Así lo ha advertido la Federación Española de Diabetes (FEDE), tras haber recibido quejas y denuncias de algunos pacientes. Al parecer han aparecido páginas web no verificadas que ofrecen dispositivos supuestamente destinados a la monitorización de la glucosa, los llamados “glucómetros no invasivos”.

Estos aparatos son imprescindibles para las personas con diabetes, ya que con ellos pueden automonitorearse la glucosa en sangre. Algo fundamental para ajustar la dosis de insulina, la dieta y el ejercicio, con el fin de evitar complicaciones graves como hipoglucemias o hiperglucemias, y reduciendo riesgos de la enfermedad a largo plazo. No obstante, los aparatos que se han estado vendiendo en dichos enlaces web no cuentan con la eficacia, ni la seguridad, ni el apoyo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Aun así, la FEDE ha detectado un aumento de estos sitios fraudulentos, que genera preocupación en la comunidad y en profesionales sanitarios. Uno de los mayores problemas de estas denuncias es que algunos de estos productos simulan pertenecer a marcas reconocidas de tecnología sanitaria. Según se ha detectado, el producto entregado, en la mayoría de los casos, termina siendo un oxímetro, dispositivo incapaz de medir la glucosa y, por tanto, inadecuado para el control glucémico que requieren estos pacientes.

Cómo evitar este fraude

El oxímetro es un instrumento médico utilizado para medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) sin necesidad de realizar extracciones sanguíneas. De esta forma, permite conocer de forma inmediata el nivel de oxigenación del paciente, pero no los niveles de glucosa. Además, por el momento, como ha anunciado la Federación Española de Diabetes, actualmente no existe ningún glucómetro no invasivo aprobado por la AEMPS como método seguro de medición de glucosa.

Entre las recomendaciones emitidas por la FEDE destaca la necesidad de extremar las precauciones antes de realizar compras de productos sanitarios a través de Internet. También se sugiere inspeccionar detenidamente las páginas web, prestando atención a detalles como el domicilio fiscal de la empresa o la URL, que debe corresponderse con la web oficial de la marca. La presencia de incongruencias o la falta de información verificada pueden ser indicios de un fraude.

Del mismo modo, se aconseja consultar siempre con un profesional sanitario antes de adquirir cualquier producto relacionado con la medición de glucosa. Otra vía de apoyo para las personas con diabetes es recurrir a las asociaciones de pacientes, que ofrecen asesoramiento y acompañamiento ante cualquier duda o inquietud. Estas entidades desempeñan un papel clave en la protección frente a la desinformación y en la detección de posibles estafas.

La FEDE luchará por identificar quién se esconde detrás

Las personas con diabetes en España representan un colectivo de cerca de 6 millones de personas, una cifra que convierte a la FEDE en el órgano representativo más importante del país en esta materia. La federación agrupa a 18 federaciones autonómicas y 123 asociaciones locales, cuya labor se centra en la defensa de derechos, el apoyo educativo y la promoción de la investigación y la asistencia sanitaria.

El presidente en funciones de la Federación Española de Diabetes, Juantxo Remón, ha subrayado el compromiso de la organización para frenar la desinformación y proteger a los pacientes. “Desde la Federación Española de Diabetes seguiremos trabajando para poner fin a este tipo de campañas de desinformación, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), fabricantes de tecnología sanitaria, medios de comunicación y agencias de verificación”, aseguró Remón.

Debido a todo lo anterior, la FEDE ha iniciado investigaciones para identificar y denunciar estas prácticas fraudulentas, y ha intensificado su colaboración con organismos oficiales y entidades del sector sanitario. El objetivo es impedir que personas con diabetes caigan en engaños que pueden comprometer su salud y bienestar.