Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

Lamine Yamal tirando el penalti del empate frente al Newcastle. (REUTERS/Scott Heppell)

La noche del partido entre el Newcastle United y el FC Barcelona prometía ser histórica para los cerca de 1.300 aficionados culés que cruzaron el Canal de la Mancha. A pesar de la eliminación en Copa del Rey, el juego de los de Hansi Flick invita a soñar con grandes cosas para esta temporada y las que vienen. Conocido por su control, con multas que ascienden a varias decenas de miles de euros si algún futbolista llega tarde, la noche dio un giro inesperado para uno de los seguidores, que se equivocó de estadio y nunca llegó al St. James Park.

El aficionado, cuya identidad no ha trascendido a los medios para preservar su identidad, aterrizó en Londres con el plan de desplazarse en coche hasta Newcastle upton Tyne, en el noroeste del país. El problema surgió cuando introdujo su destino en el teléfono móvil. Al escribir “St.. James Park” en el navegador, eligió sin saberlo la opción equivocada. Había un mismo estadio con el mismo nombre. El del Exeter City FC, club de la tercera categoría de Inglaterra.

A pesar de compartir nombre, la distancia entre ambos estadios es considerable: 589 km y más de seis horas y media de viaje. Sin darse cuenta, el aficionado puso rumbo a la otra punta de la isla. “Estaba bastante destrozado y un poco avergonzado.

Distancia entre los dos estadios St. James Park. (Google Maps)

Pero el despiste no se descubrió hasta que el culé llegó a los tornos de la tribuna Adam Stansfield del Exeter City y mostró su entrada al personal del estadio. Solo entonces comprendió la magnitud de la confusión. "Supongo que había marcado St. James Park en su teléfono y desde allí simplemente siguió las indicaciones”, explicó Adam Spencer, responsable de experiencia de los aficionados del Exeter City.

La situación llegó rápidamente a las oficinas del club, donde decidieron actuar para que la experiencia no fuera un desastre completo. Lejos de dejar marchar al despistado visitante, el club le consiguió una entrada para el partido que el Exeter City disputaba esa misma noche contra el Lincoln City. “Le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el auténtico St. James Park. Volvería en cualquier momento”, resumió Spencer.

La cuenta oficial del Exeter City relató la anécdota con humor: “Fue una historia de dos ciudades y dos estadios muy diferentes para un fanático del Barça que se presentó en el St. James Park equivocado”. El club tuvo que responder a varios usuarios incrédulos para confirmar que la historia era completamente real. Aunque el Exeter perdió 0-1, eso no empañó la experiencia del aficionado, que pudo disfrutar de la hospitalidad del fútbol inglés.

Exeter en su partido/FC Barcelona en su partido. (X/Exeter City FC)

El FC Barcelona sale vivo de Newcastle

Mientras tanto, el encuentro disputado al noroeste del país se saldaba con un empate en el último minuto que transformó Lamine Yamal para dejar el marcador en tablas (1-1) y todo por jugarse en la vuelta en el Spotify Camp Nou. El propio Flick reconoció en la rueda de prensa que el equipo “no había jugado bien”, pero que sí lo hará próximo miércoles.