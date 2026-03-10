España Deportes

Newcastle - FC Barcelona, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club inglés y el equipo azulgrana

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona (EFE/Luis Tejido)

Newcastle United y FC Barcelona se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El choque tendrá lugar en Saint James Park, donde el equipo inglés acostumbra a mostrar un buen rendimiento como local. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a este reto europeo con la misión de obtener un resultado positivo lejos de su estadio.

20:02 hsHoy

1′ Elanga sube por banda y consigue rascar un córner

20:00 hsHoy

Rueda el balón sobre el césped. Empieza el partido

19:56 hsHoy

Ya saltan los equipos al terreno de juego

19:53 hsHoy

El partido está a punto de empezar

19:41 hsHoy

Los jugadores ya están calentando sobre el terreno de juego

19:28 hsHoy

También se conoce el once inicial del FC Barcelona: Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

19:11 hsHoy

Ya se conoce el once inicial del Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes.

18:59 hsHoy

18:34 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Champions entre el Newscastle y el FC Barcelona. El club azulgrana buscará encaminar la eliminatoria durante el partido de ida para cerrarla en el de vuelta

