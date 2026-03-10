Newcastle - FC Barcelona, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Newcastle United y FC Barcelona se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El choque tendrá lugar en Saint James Park, donde el equipo inglés acostumbra a mostrar un buen rendimiento como local. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a este reto europeo con la misión de obtener un resultado positivo lejos de su estadio.
1′ Elanga sube por banda y consigue rascar un córner
Rueda el balón sobre el césped. Empieza el partido
Ya saltan los equipos al terreno de juego
El partido está a punto de empezar
Los jugadores ya están calentando sobre el terreno de juego
También se conoce el once inicial del FC Barcelona: Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
Ya se conoce el once inicial del Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes.
El duelo entre Newcastle United y FC Barcelona marca el inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League para ambos equipos. El encuentro de ida se desarrollará en el estadio Saint James Park, escenario en el que el conjunto inglés suele hacerse fuerte ante su público. El FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, afronta este exigente compromiso fuera de casa, en un contexto de máxima exigencia europea.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Champions entre el Newscastle y el FC Barcelona. El club azulgrana buscará encaminar la eliminatoria durante el partido de ida para cerrarla en el de vuelta