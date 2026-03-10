Newcastle - FC Barcelona, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Newcastle United y FC Barcelona se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League . El choque tendrá lugar en Saint James Park, donde el equipo inglés acostumbra a mostrar un buen rendimiento como local. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a este reto europeo con la misión de obtener un resultado positivo lejos de su estadio.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Champions entre el Newscastle y el FC Barcelona . El club azulgrana buscará encaminar la eliminatoria durante el partido de ida para cerrarla en el de vuelta

El duelo entre Newcastle United y FC Barcelona marca el inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League para ambos equipos. El encuentro de ida se desarrollará en el estadio Saint James Park , escenario en el que el conjunto inglés suele hacerse fuerte ante su público. El FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick , afronta este exigente compromiso fuera de casa, en un contexto de máxima exigencia europea.

Ya se conoce el once inicial del Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes.

También se conoce el once inicial del FC Barcelona: Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Los jugadores ya están calentando sobre el terreno de juego

Últimas noticias

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham El club rojiblanco recibe en el Metropolitano al equipo inglés en el duelo de octavos de final de la competición europea

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona El equipo inglés recibe en casa algún azulgrana para afrontar partido de octavos de la competición europea

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos El exjugador gestiona sociedades en varios continentes, impulsa marcas propias y amplía su influencia con inversiones deportivas y culturales

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells El murciano encadena 14 victorias consecutivas en 2026 y se medirá con Casper Ruud en la siguiente ronda