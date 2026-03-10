España Deportes

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Barnes hizo el gol del club inglés y Lamine Yamal, desde el punto de penalti para el equipo azulgrana

El partido de Champions entre
El partido de Champions entre el Newcastle United y el FC Barcelona (REUTERS/Scott Heppell)

Ni el Newcastle ni el FC Barcelona fueron capaces de deshacer el empate, aunque cerca estuvieron los ingleses de alzarse con la victoria. Las Urracas consiguieron poner contra las cuerdas a los azulgranas con sus embestidas. Elanga y Osula orquestaron el ataque del club inglés ante una defensa que no fue capaz de frenarles y mucho menos de anular a los delanteros. El único que ejerció de muro de contención fue Joan García, que paró todos los balones, o más bien misiles, cuya trayectoria enfilaba su portería. Fue Barnes quien adelantó al Newcastle en los últimos diez minutos de duelo, pero sobre la bocina el colegiado señaló penalti y Lamine Yamal hizo el tanto del empate.

Los de Hansi Flick fueron el único equipo español en esquivar los playoffs tras meterse entre los ocho primeros de la liguilla. Desde entonces no jugaban un partido de Champions y el azar quiso que se volvieran a enfrentar con el Newcastle, con quien ya se vieron las caras en la fase inicial y el duelo concluyó con victoria azulgrana. Esta vez Las Urracas no estaban dispuestas a permitir que le volvieran a arrebatar la victoria y menos en St. James’ Park, su estadio. Esa idea quedó reflejada en el terreno de juego durante los minutos iniciales, donde los locales asediaron la portería azulgrana.

Elanga y Osula. Osula y Elanga. El Newcastle no necesitó más para plantarse en un par de pases en el área rival. Ramsey fue el tercero en discordia para acercar el gol que no acababa de llegar. Las bandas fueron sus mejores aliados para buscar fisuras en la defensa azulgrana. Las encontraron, pero sus embestidas no tuvieron el éxito esperado. El gol se les resistía. Y a medida que fueron pasando los minutos, el FC Barcelona se fue acomodando en el campo. Se acercó a la portería de Ramsdale sin grandes ocasiones de peligro. Eso se mantuvo a cargo de Las Urracas.

El jugador del FC Barcelona
El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (REUTERS/Scott Heppell)

El descanso llegó sin que ninguno de los dos equipos fueran capaces de mover el marcador. Los segundos 45 minutos comenzaron igual que los primeros, con el Newcastle asentado sobre el área azulgrana buscando un gol tempranero con el que adelantarse. Lo intentaron por todos los medios, ángulos y zonas del campo, pero a Elanga y Osula se les resistía el gol. La contundencia y la insistencia no fueron suficientes para batir a Joan García y Eddie Howe decidió cambiarlos y sacar a Gordon y Murphy en busca de mayor fortuna.

Lamine Yamal no falla desde los once metros

Una y otra vez buscaron ese ansiado gol que no terminaba de llegar. Los cambios permitieron mantener la intensidad, pero no consiguieron ver portería. En el 71 de partido, llegaron los problemas para un FC Barcelona que luchaba por mantener, al menos, la portería a cero. Marc Bernal se fue al suelo y, tras ser atendido por las asistencias, se retiró del terreno de juego lesionado.

Ambos se midieron por la ida de las semifinales de la Copa del Rey

Entrado ya en los últimos diez minutos de juego, parecía que el duelo terminaría empate, a pesar de la insistencia de los locales. Y entonces, llegó. Murphy subió por banda y puso un centro al área que Barnes remató para batir a Joan García y adelantar al Newcastle en el marcador. En ese momento parecía que todavía quedaba tiempo para que siguieran ampliando la ventaja. Pero Dani Olmo, que salió de suplente y ocupó el puesto de Pedri, hizo su magia. Entró en el área con el balón bien pegado a las botas y tras un recorte, Thiaw dio una patada al español ya en el tiempo extra. El árbitro lo tuvo claro: penalti.

No hubo dudas y, rápidamente, Lamine Yamal cogió el balón y se encaminó al punto de penalti. Sonó el silbato y pareció que se paraba el tiempo, el delantero azulgrana consiguió engañar al portero y mandar el balón al fondo de la red para volver a poner el marcador en tablas. Empate in extremis para decidir la clasificación en el Camp Nou.

