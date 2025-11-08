España

Las obras del Camp Nou en el punto de mira: cascada de despidos e investigación por explotación laboral de trabajadores “sin papeles”

La decisión de despedir a 13 obreros llega un día después de la manifestación para denunciar las condiciones laborales

El F.C. Barcelona vuelve a escena en su casa. Dos años y medio después, el club blaugrana ha anunciado la apertura del nuevo Spotify Camp Nou. No obstante, las obras seguirán vigentes hasta 2028. Entre 1.800 y 4.000 trabajadores han trabajado para que los Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y compañía vuelvan a pisar el césped de su estadio. Sin embargo, ahora toca rendir cuentas.

En los últimos días, la remodelación del estadio atraviesa su mayor crisis laboral desde el inicio del proyecto, en junio de 2023. Decenas de despidos de empleados extranjeros han denunciado haber sido contratados sin la documentación legal, sin cotizar, y en condiciones de explotación. El caso ha llegado a tal punto que la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional se han visto obligadas a intervenir, investigando un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

El punto álgido de las protestas ha sido esta semana, después que Extreme Works UAB, una de las subcontratas de la constructora turca Limark, comunicara a 13 obreros que no podían seguir trabajando. Según ha denunciado CCOO, el aviso se realizó “de viva voz, sin entregar ningún documento, y mediante un intérprete que leyó un comunicado de la empresa al finalizar el turno de trabajo”, según ha recogido El Periódico.

Ello se suma a que la decisión llega apenas un día después de que los afectados participaran en una protesta para denunciar que estaban “trabajando sin papeles” y para reclamar la readmisión de una veintena de compañeros despedidos la semana anterior. Todos los operarios son de origen turco y llevan más de un año viviendo en Barcelona.

“Es una estructura muy bien diseñada”, ha afirmado Carlos del Barrio, portavoz de CCOO Construcción. “Nos enseñan las tarjetas verdes y se piensan que con eso pueden trabajar, pero no funciona así”, ha denunciado. Además, el sindicato sostiene que no existe ningún contrato firmado.

Doce horas a la semana, siete días

Según CCOO, los obreros han trabajado una media de doce horas diarias, siete días a la semana, por aproximadamente 2.000 euros al mes. “Eso, sin cotizar, es prácticamente lo mismo que el Salario Mínimo”, han subrayado desde la organización. La falta de un contrato deja a los trabajadores sin los derechos laborales básicos ni indemnización por despido.

La empresa les ha instado a volver a Turquía “lo antes posible” porque “su periodo de desplazamiento internacional ha finalizado”, comprometiéndose a pagar su sueldo una vez hayan aterrizado en el país del este de Europa. Sin embargo, el portavoz ha alertado: “Es una manera de asfixiarles económicamente. Les pagarán el sueldo, pero no todas las horas que han hecho y mucha menos una indemnización”.

El sindicato ha aconsejado a los empleados que no regresen a Turquía y permanezcan en los pisos facilitados por la empresa para demostrar su vínculo laboral y emprender acciones legales. CCOO busca así activar una regularización extraordinaria a través de Extranjería para aquellos que denuncien a la empresa tras más de seis meses trabajando en situación irregular.

Inspección de Trabajo y Policía entran en acción

La Inspección de Trabajo de la Generalitat ya había detectado trabajadores sin documentación en regla y está elaborando actas de infracción. El secretario Treball, Paco Ramos, ha asegurado que esperan “tener los primeros resultados en las próximas semanas”.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha ido más allá y ha abierto una investigación policial. “No nos va a temblar el pulso en investigar hasta el último resquicio de cualquier posible acto delictivo”, ha advertido Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Barcelona.

Ahora, la Policía Nacional está recabando pruebas en coordinación con CCOO e Inspección de Trabajo. Muchos denunciantes llegaron en diciembre de 2024 y han estado residiendo en Calella, desde donde se desplazaban a diario a las obras.

