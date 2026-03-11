La receta española que se servirá en los Oscar 2026: con posibilidad de una multitud de réplicas

El chef austríaco Wolfgang Puck, encargado desde hace 32 años del menú de los Oscar. / Imagen de archivo

La variedad gastronómica que ofrece España es ampliamente conocida alrededor del mundo, así como replicada y adaptada en multitud de ocasiones. Desde comidas tradicionales en rincones recónditos hasta grandes eventos como bodas reales o unos Premios Oscar. Esta 98 edición de los premios se celebrará, como ya es habitual, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y, como también es tradición, el cocinero al mando de alimentar a las estrellas de Hollywood será Wolfgang Puck.

A menos de una semana para averiguar si vencerá (una vez más) la brasileña Un agente secreto (Kleber Mendonça Filho) a la española Sirat (Oliver Laxe) en unos premios cinematográficos, toda está casi a punto para la gala de los Oscar. Este 2026, además del glamour de los galardones, la postparty contará con un toque español, independientemente que gane o no el equipo del director gallego. Entre la variedad de platos fríos, se servirá un “gazpacho primaveral” para sobrellevar esos 27º de máxima que se esperan para este domingo en Los Ángeles.

El chef de las celebrities: de cocinar pizza para las Kardashian a regular la dieta de Victoria Beckham

El chef austríaco Wolfgang Puck, afincado en Estados Unidos, es ya el cocinero oficial de los Premios Oscar. Tras 32 años cocinando para la fiesta que sucede a los Oscar y 22 restaurantes bajo su mando, Puck se ha hecho un hueco en las dietas más personales de las estrellas de Hollywood. El cocinero admite algunas singularidades de estas clientas, ya sea Kim Kardashian o Victoria Beckham.

Una de las peticiones más singulares, según recuerda, es la de las hermanas Kardashian, quienes, en su infancia, le solicitaban pizzas con forma de Mickey Mouse cada vez que acudían a Spago, su emblemático restaurante en Los Ángeles. De hecho, el propio Puck subraya que la clave de su éxito reside en adaptarse constantemente a los gustos de los asistentes, entre los que figuran personalidades como Tom Cruise, Michael Douglas, Jennifer Aniston o Beyoncé y Jay Z.

No obstante, de acuerdo con el propio Puck, Victoria Beckham es una de sus clientas más exigentes y tensas. La exintegrante de Spice Girls solicita únicamente espinacas al vapor u otras verduras en sus visitas a su restaurante de Los Ángeles, sin mostrar interés en interactuar con otros comensales, por ejemplo. En contraste, David Beckham es percibido por el chef como una persona mucho más sociable y conversadora.

Tres maneras de hacer ‘gazpacho primaveral’: tomate, melón u olivas

Uno de los platos principales que tomarán las estrellas de cine en los Oscar es el gazpacho andaluz, típico para refrescar la mitad del año en la mitad sur de España. No obstante, las reinvenciones de esta sopa fría son infinitas, con productos de temporada e innovaciones aptas para cualquier paladar que no tenga miedo a experimentar.

En su versión tradicional, el gazpacho utiliza tomate y verduras, pero en los últimos años ha incorporado nuevas variantes con ingredientes como melón, cerezas y aceitunas. Uno de los principales atractivos del gazpacho de melón es su facilidad de preparación y su perfil saludable. Esta receta, que se puede elaborar en pocos minutos y almacenar en la nevera para consumirla bien fría, destaca por ofrecer un sabor que equilibra lo dulce y lo salado. Su versatilidad permite acompañarlo con jamón, cecina, dados de melón o incluso menta fresca, y combina estupendamente con vinos blancos fríos o cava brut.

Para quienes prefieren alternativas con un perfil más dulce, el gazpacho de cerezas se posiciona como una opción ideal. Aprovechando las cerezas de temporada, la receta propuesta por el chef José Andrés ofrece una sopa fría que resulta visualmente atractiva y sabrosa.

Mientras que entre las innovaciones recientes se encuentra el gazpacho de aceitunas y albahaca, que modifica la receta andaluza tradicional sustituyendo los tomates por aceitunas verdes descarozadas y hojas frescas de albahaca. Esta variación moderna destaca por su textura suave y su aroma herbal, e incorpora frecuentemente acompañamientos como pan tostado, almendras fileteadas o dados de queso fresco, consolidándose como una alternativa liviana y elegante para días de calor.

Sea como fuera, y con el chef austríaco a la cabeza, es ampliamente sabido que los comensales no pasarán hambre. El pastel de pollo que encandiló al príncipe Alberto de Mónaco o las chocolatinas con forma de estatuilla que ya están a punto de ser servidas en los próximos Premios Oscar, son prueba de ello.