Receta de gazpacho de aceitunas y albahaca, rápida y fácil

Con solo unos minutos, es posible preparar esta comida diferente que llama la atención no solo por su sabor sino por su frescura, siendo ideal para los amantes de los platos simples y creativos

El gazpacho de aceitunas y
El gazpacho de aceitunas y albahaca se posiciona como una receta innovadora en la cocina mediterránea de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gazpacho de aceitunas y albahaca es una opción fresca, original y perfecta para quienes buscan innovar en la cocina mediterránea de verano. Esta receta es ideal para un almuerzo liviano o una entrada elegante en una reunión. Su textura suave, combinada con el toque herbal de la albahaca y la riqueza de las aceitunas, la convierte en la protagonista de las mesas estivales.

El gazpacho es una preparación tradicional andaluza que data de la época romana, pero aquí se reinventa con ingredientes poco habituales. Mientras el gazpacho clásico se basa en tomates, este utiliza aceitunas verdes descarozadas y hojas frescas de albahaca para aportar color y sabor.

Existen variaciones de gazpachos a lo largo de España (como el gazpacho manchego o el ajoblanco), pero esta versión es genuinamente moderna y liviana, ideal para servir bien fría en días calurosos. Para acompañar, nada mejor que pan tostado, almendras fileteadas o dados de queso fresco.

Receta de gazpacho de aceitunas y albahaca

La preparación de este gazpacho comienza al reunir ingredientes frescos como aceitunas verdes descarozadas, pepino, ajo, aceite de oliva, jugo de limón y hojas de albahaca. Se procesan hasta obtener una crema suave y homogénea, cuidando que las aceitunas estén bien escurridas para equilibrar el sabor y la textura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este gazpacho “exprés” no requiere cocción: basta con triturar los ingredientes, ajustar condimentos y refrigerar antes de servir. Es un plato que se disfruta frío y resulta una entrada perfecta o un aperitivo saludable en pocos minutos.

Tiempo de preparación

El gazpacho de aceitunas y albahaca, por su sencillez, está listo en aproximadamente 15 minutos:

  • Preparación de ingredientes: 5 minutos.
  • Procesado y condimentado: 5 minutos.
  • Reposo/sirve frío: 5 minutos (opcional, para potenciar los sabores).

Ingredientes

  • 150 g de aceitunas verdes descarozadas
  • 1 pepino mediano, pelado y troceado
  • 1 diente de ajo pequeño
  • 10 hojas de albahaca fresca (y un poco más para decorar)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 200 ml de agua fría
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra recién molida a gusto
  • (Opcional) cubos de hielo para servir aún más frío
Las aceitunas aportan sabor, color
Las aceitunas aportan sabor, color y un toque mediterráneo a cualquier preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gazpacho de aceitunas y albahaca, paso a paso

  1. Colocar en la licuadora o procesadora las aceitunas verdes ya escurridas, el pepino trozado, el diente de ajo y las 10 hojas de albahaca.
  2. Añadir el aceite de oliva, el jugo de limón y salpimentar.
  3. Incorporar el agua fría. Triturar todo junto hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
  4. Probar y ajustar punto de sal, pimienta o limón si se desea.
  5. Si se prefiere una textura más fina, pasar el gazpacho por un colador.
  6. Llevar a la heladera por 5 minutos si se quiere más frío, o servir inmediatamente con hielo.
  7. Decorar con hojas de albahaca y, si se gusta, cubitos de queso fresco o pan tostado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, el gazpacho de aceitunas y albahaca rinde para 2 porciones abundantes o 4 vasitos pequeños como aperitivo.

La receta de gazpacho de
La receta de gazpacho de aceitunas y albahaca ofrece dos porciones generosas para quienes buscan una comida ligera (Imagen ilustrativa infoabe)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 170
  • Grasas: 14 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este gazpacho se puede conservar en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético. Se recomienda mezclar bien antes de servir si reposó, y siempre mantenerlo frío.

