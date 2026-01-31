La princesa Mette-Marit de Noruega se disculpa tras aparecer en los nuevos archivos del caso Epstein: “Demostré falta de criterio, es vergonzoso”

Mette-Marit, en imagen de archivo (Reuters)

La aparición reiterada del nombre de la princesa Mette‑Marit en la documentación vinculada al caso Epstein ha desencadenado una nueva ola de repercusión mediática en Noruega. Esta situación se ha visto acentuada días antes del inicio en Oslo del juicio de su hijo, Marius Borg Høiby, el 3 de febrero. Según ha difundido la prensa local como Dagens Næringsliv, el nombre de Mette‑Marit figura más de mil veces en la reciente remesa de archivos de material descalificado del caso Epstein, puesta a disposición por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La publicación de los nuevos documentos el pasado viernes ha revelado que el nombre de la princesa aparece asociado a múltiples correos electrónicos, listados de contactos, intercambios sobre gestiones médicas y registros de viajes en torno al entorno del financiero estadounidense. Entre los contenidos difundidos destaca la existencia de mensajes en los que Mette‑Marit y Epstein examinan la posibilidad de que ella pase la noche en una vivienda de Palm Beach en Florida que era propiedad del financiero.

La Casa Real noruega ha confirmado a la cadena NRK que la princesa utilizó esa residencia durante cuatro días, acompañada de una amiga, y que pudo acceder a ella gracias a un amigo común con Epstein. Los documentos desclasificados también incluyen correspondencia entre Janusz Banaziak, asistente de Epstein, y la princesa acerca de una cita odontológica. La Corona ha aclarado a NRK que Epstein recomendó un dentista a Mette‑Marit, aunque el blanqueamiento dental finalmente no se llevó a cabo como parte del tratamiento.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Su relación con Epstein

Según han apuntado los medios noruegos, la relación entre la princesa heredera y Epstein se extendió entre 2011 y 2013 y se mantuvo dentro de un ámbito social, mediada por conocidos comunes. El uso de la vivienda de Palm Beach se produjo a través de un amigo compartido y no tras una invitación directa por parte de Epstein. La mayor parte de las reuniones tuvieron lugar en Estados Unidos con la participación de otras personas, si bien algunas pocas se celebraron en Oslo.

La responsable de comunicación de la familia real noruega, Guri Varpe, ha recalcado que la princesa Mette‑Marit “ha sido transparente desde 2019” acerca de su relación con Jeffrey Epstein. Varpe ha recordado que, como ya se comunicó previamente, la princesa heredera tomó la decisión de romper el contacto con Epstein en el momento en que percibió que él quería explotar su vínculo ante terceras personas: “El último contacto por escrito tuvo lugar en 2014. Lamentablemente, recordamos mal la fecha exacta la última vez”.

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega, en su entrevista en el programa 'Året med kongefamilien'. (NRK)

Las disculpas de Mette-Marit de Noruega

Tras la última revelación documental, la princesa heredera ha reiterado su posicionamiento en palabras recogidas por VG: “Jeffrey Epstein es responsable de sus actos. Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué clase de persona era”.

Además, Mette‑Marit ha añadido: “Lo lamento profundamente y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y lamento haber tenido contacto alguno con Epstein. Es simplemente vergonzoso”. Ha querido, igualmente, expresar su “profunda simpatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein”.

Mette-Marit y Haakon, en imagen de archivo (Reuters)

Las primeras revelaciones

Cuando en 2019 el diario DN sacó a la luz la relación entre la princesa heredera y Epstein, Mette‑Marit manifestó su pesar por no haber profundizado en la investigación sobre el pasado del financiero. En ese momento, la esposa del príncipe heredero Haakon reconoció: “Nunca habría tenido nada que ver con Epstein si hubiera sido consciente de la gravedad de sus actos criminales. Debería haber investigado más a fondo su pasado, y lamento no haberlo hecho”.

También puntualizó que su conocimiento se produjo a través de la intermediación de amigos y que la mayoría de los encuentros, que solían desarrollarse con la presencia de otras personas, se celebraron en el domicilio estadounidense de Epstein, aunque también hubo reuniones esporádicas en Oslo.