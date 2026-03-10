La fragata ‘Languedoc’ desplegada por Francia en Chipre junto al portaviones o la Armada: puede usarse en la guerra submarina o protección aérea

Francia ha reforzado su despliegue naval por el conflicto de Oriente Medio con la llegada de la fragata multimisión ‘Languedoc’ a aguas próximas a Chipre, acompañada por el portaaviones Charles de Gaulle y otros buques aliados, incluyendo la ‘Cristóbal Colón de la Armada. Este movimiento responde a la necesidad de garantizar la seguridad marítima y la protección de rutas estratégicas en una región marcada por los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos e Israel.
La ‘Languedoc’ se define como una de las plataformas más avanzadas de la flota francesa. Su presencia en el teatro de operaciones constituye una señal política y militar de primer orden, en línea con los compromisos de Francia y con los últimos discursos de Emmanuel Macron. El presidente francés ha anunciado una misión en el estrecho de Ormuz de índole europea, tras liderar el apoyo a Chipre.
La fragata ‘Languedoc’ pertenece a la clase FREMM, reconocida por su versatilidad y capacidad de adaptación a misiones de escolta, vigilancia y mando. Son fundamentales en el contexto de operaciones multinacionales, con un total de ocho disponibles para las Fuerzas Armadas francesas. Además, es capaz de adaptarse a distintas misiones.
Capacidades y tecnología de la fragata ‘Languedoc’
El modelo ha sido diseñado para actuar en escenarios antisubmarinos, antibuque y antiaéreos, así como para efectuar ataques en profundidad mediante el uso de misiles de crucero navales (MdCN). La presencia de un helicóptero Caïman Marine a bordo amplía el alcance operativo y la flexibilidad de la nave, que puede coordinar tareas de reconocimiento, guerra antisubmarina y apoyo logístico.
El equipamiento incluye ocho misiles antibuque MM-40 Exocet, un sistema de defensa antimisiles tierra-aire Aster 15 y misiles de crucero navales, así como sistemas avanzados de radar, sonar de casco y remolcado, inhibidores electrónicos y el sistema de combate SETIS. La fragata está dotada de una plataforma y hangar capaces de alojar helicópteros y drones, tres lanchas rápidas y dos tubos lanzatorpedos de 324 mm para torpedos MU90. Como armamento adicional dispone de una torreta de 76 mm, dos cañones operados a distancia de 20 mm y dos ametralladoras de 12,7 mm.
El diseño del buque prioriza la autonomía y la capacidad de operar en condiciones exigentes, con una eslora de 142,2 metros, una manga de 19,8 metros y un desplazamiento de 6.278 toneladas. La combinación de motores diésel y turbina de gas permite alcanzar velocidades de hasta 27 nudos, mientras que la tripulación mínima, formada por 108 marineros, refleja el alto grado de automatización de la nave.
Funciones estratégicas y relevancia
La fragata multimisión FREMM desempeña funciones clave para la defensa de intereses nacionales y aliados. Entre sus misiones destacan el ataque en profundidad, la guerra antisubmarina, antiaérea y la protección de fuerzas navales en áreas de tensión. Su armamento flexible y sus sistemas electrónicos avanzados la convierten en un elemento central para operaciones en escenarios complejos.
El despliegue de la ‘Languedoc’ en el Mediterráneo Oriental, junto al portaaviones Charles de Gaulle y buques aliados, busca garantizar la libertad de navegación y proteger rutas comerciales esenciales para Europa. Su presencia refuerza la cooperación europea. El gobierno de Macron busca demostrar el compromiso de Francia con la estabilidad y la disuasión en la región.