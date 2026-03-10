La fragata ‘Languedoc’ desplegada por Francia en Chipre junto al portaviones o la Armada: puede usarse en la guerra submarina o protección aérea

Fragata Languedoc_FREMM (Marina Francesa)

Francia ha reforzado su despliegue naval por el conflicto de Oriente Medio con la llegada de la fragata multimisión ‘Languedoc’ a aguas próximas a Chipre, acompañada por el portaaviones Charles de Gaulle y otros buques aliados, incluyendo la ‘Cristóbal Colón de la Armada. Este movimiento responde a la necesidad de garantizar la seguridad marítima y la protección de rutas estratégicas en una región marcada por los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos e Israel.

La ‘Languedoc’ se define como una de las plataformas más avanzadas de la flota francesa. Su presencia en el teatro de operaciones constituye una señal política y militar de primer orden, en línea con los compromisos de Francia y con los últimos discursos de Emmanuel Macron. El presidente francés ha anunciado una misión en el estrecho de Ormuz de índole europea, tras liderar el apoyo a Chipre.

La fragata ‘Languedoc’ pertenece a la clase FREMM, reconocida por su versatilidad y capacidad de adaptación a misiones de escolta, vigilancia y mando. Son fundamentales en el contexto de operaciones multinacionales, con un total de ocho disponibles para las Fuerzas Armadas francesas. Además, es capaz de adaptarse a distintas misiones.

Capacidades y tecnología de la fragata ‘Languedoc’

El modelo ha sido diseñado para actuar en escenarios antisubmarinos, antibuque y antiaéreos, así como para efectuar ataques en profundidad mediante el uso de misiles de crucero navales (MdCN). La presencia de un helicóptero Caïman Marine a bordo amplía el alcance operativo y la flexibilidad de la nave, que puede coordinar tareas de reconocimiento, guerra antisubmarina y apoyo logístico.

El equipamiento incluye ocho misiles antibuque MM-40 Exocet, un sistema de defensa antimisiles tierra-aire Aster 15 y misiles de crucero navales, así como sistemas avanzados de radar, sonar de casco y remolcado, inhibidores electrónicos y el sistema de combate SETIS. La fragata está dotada de una plataforma y hangar capaces de alojar helicópteros y drones, tres lanchas rápidas y dos tubos lanzatorpedos de 324 mm para torpedos MU90. Como armamento adicional dispone de una torreta de 76 mm, dos cañones operados a distancia de 20 mm y dos ametralladoras de 12,7 mm.

El diseño del buque prioriza la autonomía y la capacidad de operar en condiciones exigentes, con una eslora de 142,2 metros, una manga de 19,8 metros y un desplazamiento de 6.278 toneladas. La combinación de motores diésel y turbina de gas permite alcanzar velocidades de hasta 27 nudos, mientras que la tripulación mínima, formada por 108 marineros, refleja el alto grado de automatización de la nave.

Portaaviones 'Charles de Gaulle' (Ministère des Armées)

Funciones estratégicas y relevancia

La fragata multimisión FREMM desempeña funciones clave para la defensa de intereses nacionales y aliados. Entre sus misiones destacan el ataque en profundidad, la guerra antisubmarina, antiaérea y la protección de fuerzas navales en áreas de tensión. Su armamento flexible y sus sistemas electrónicos avanzados la convierten en un elemento central para operaciones en escenarios complejos.

El despliegue de la ‘Languedoc’ en el Mediterráneo Oriental, junto al portaaviones Charles de Gaulle y buques aliados, busca garantizar la libertad de navegación y proteger rutas comerciales esenciales para Europa. Su presencia refuerza la cooperación europea. El gobierno de Macron busca demostrar el compromiso de Francia con la estabilidad y la disuasión en la región.