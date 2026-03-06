Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo con el despliegue de portahelicópteros y portaaviones

ARCHIVO. Portaviones Charles de Gaulle de Francia (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

El gobierno de Francia ha desplegado un portahelicópteros anfibio en el mar Mediterráneo para reforzar su dispositivo militar ante la escalada de tensiones en Medio Oriente, según informó el Estado Mayor del Ejército a la Agence France-Presse. La medida busca complementar las fuerzas armadas francesas en respuesta a la actual crisis, especialmente en el contexto del conflicto entre Israel y Hezbollah en la región.

Este portahelicópteros, uno de los tres con los que cuenta la Marina francesa y con capacidad para 1.500 personas en caso de evacuación, se unirá en el Mediterráneo oriental a la fragata Languedoc —ya posicionada frente a las costas de Chipre— y al portaaviones Charles de Gaulle. Este último, acompañado de su grupo de escolta, cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar rumbo al este, cumpliendo las órdenes directas del presidente Emmanuel Macron.

El despliegue de estos buques responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses y sus aliados, quienes han sido blanco de ataques atribuidos a Irán. Fuentes del Estado Mayor recordaron que en 2024 un navío de este tipo fue posicionado frente a las costas del Líbano para una posible operación de repatriación, en caso de que la situación así lo exigiera debido a la ofensiva israelí contra Hezbollah.

El portaaviones Charles de Gaulle permanecerá algunos días en tránsito hasta llegar a su zona de misión en el Mediterráneo oriental. Allí, su objetivo principal será participar en la protección de intereses franceses y de países aliados, así como en operaciones de apoyo tras los recientes ataques a bases francesas en la región. El presidente Macron anunció el 3 de marzo que el grupo aeronaval sería trasladado desde el Atlántico Norte al Mediterráneo para reforzar estas medidas de seguridad.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas, encabezado por Catherine Vautrin, confirmó que el portaaviones arribará al Mediterráneo el sábado 7 de marzo, aunque no precisó las tareas específicas que desempeñará. Vautrin añadió que Francia mantiene 12 cazas Rafale y sistemas adicionales de defensa aérea en los Emiratos Árabes Unidos como parte de su dispositivo regional.

El portahelicópteros anfibio (PHA) Tonnerre de la Armada francesa. REUTERS/Manon Cruz

En paralelo, el Estado Mayor francés confirmó que aviones estadounidenses de apoyo logístico han sido autorizados a utilizar la base aérea de Istres, cerca de Marsella, bajo la condición de que solo presten servicio para la defensa de socios del Golfo y no participen en operaciones ofensivas contra Irán. La ministra delegada Alice Rufo subrayó que se trata de una práctica habitual en el marco de la OTAN y que Francia ha exigido garantías plenas de que los aviones no tomarán parte en acciones ofensivas.

Desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado, Francia ha mantenido una postura descrita por Macron como “estrictamente defensiva”. El mandatario francés reiteró que ninguna base francesa en Oriente Próximo está siendo utilizada para operaciones ofensivas por parte de Estados Unidos. Según datos de seguimiento aéreo, al menos cinco aviones cisterna KC-135 estadounidenses han llegado a la base de Istres desde la localidad española de Rota, permaneciendo estacionados desde entonces.

Francia mantiene acuerdos de defensa con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, lo que refuerza su presencia militar en la zona. En el ámbito político interno, sectores de la izquierda francesa han expresado preocupación de que el país pueda verse arrastrado al conflicto armado, aunque el gobierno insiste en la naturaleza defensiva de las operaciones y en el cumplimiento de la legalidad internacional.

(Con información de AFP)