Mundo

Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo con el despliegue de portahelicópteros y portaaviones

Este portahelicópteros se unirá en el Mediterráneo oriental a la fragata Languedoc —ya posicionada frente a las costas de Chipre— y al portaaviones Charles de Gaulle

Guardar
ARCHIVO. Portaviones Charles de Gaulle
ARCHIVO. Portaviones Charles de Gaulle de Francia (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

El gobierno de Francia ha desplegado un portahelicópteros anfibio en el mar Mediterráneo para reforzar su dispositivo militar ante la escalada de tensiones en Medio Oriente, según informó el Estado Mayor del Ejército a la Agence France-Presse. La medida busca complementar las fuerzas armadas francesas en respuesta a la actual crisis, especialmente en el contexto del conflicto entre Israel y Hezbollah en la región.

Este portahelicópteros, uno de los tres con los que cuenta la Marina francesa y con capacidad para 1.500 personas en caso de evacuación, se unirá en el Mediterráneo oriental a la fragata Languedoc —ya posicionada frente a las costas de Chipre— y al portaaviones Charles de Gaulle. Este último, acompañado de su grupo de escolta, cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar rumbo al este, cumpliendo las órdenes directas del presidente Emmanuel Macron.

El despliegue de estos buques responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses y sus aliados, quienes han sido blanco de ataques atribuidos a Irán. Fuentes del Estado Mayor recordaron que en 2024 un navío de este tipo fue posicionado frente a las costas del Líbano para una posible operación de repatriación, en caso de que la situación así lo exigiera debido a la ofensiva israelí contra Hezbollah.

El portaaviones Charles de Gaulle permanecerá algunos días en tránsito hasta llegar a su zona de misión en el Mediterráneo oriental. Allí, su objetivo principal será participar en la protección de intereses franceses y de países aliados, así como en operaciones de apoyo tras los recientes ataques a bases francesas en la región. El presidente Macron anunció el 3 de marzo que el grupo aeronaval sería trasladado desde el Atlántico Norte al Mediterráneo para reforzar estas medidas de seguridad.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas, encabezado por Catherine Vautrin, confirmó que el portaaviones arribará al Mediterráneo el sábado 7 de marzo, aunque no precisó las tareas específicas que desempeñará. Vautrin añadió que Francia mantiene 12 cazas Rafale y sistemas adicionales de defensa aérea en los Emiratos Árabes Unidos como parte de su dispositivo regional.

El portahelicópteros anfibio (PHA) Tonnerre
El portahelicópteros anfibio (PHA) Tonnerre de la Armada francesa. REUTERS/Manon Cruz

En paralelo, el Estado Mayor francés confirmó que aviones estadounidenses de apoyo logístico han sido autorizados a utilizar la base aérea de Istres, cerca de Marsella, bajo la condición de que solo presten servicio para la defensa de socios del Golfo y no participen en operaciones ofensivas contra Irán. La ministra delegada Alice Rufo subrayó que se trata de una práctica habitual en el marco de la OTAN y que Francia ha exigido garantías plenas de que los aviones no tomarán parte en acciones ofensivas.

Desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado, Francia ha mantenido una postura descrita por Macron como “estrictamente defensiva”. El mandatario francés reiteró que ninguna base francesa en Oriente Próximo está siendo utilizada para operaciones ofensivas por parte de Estados Unidos. Según datos de seguimiento aéreo, al menos cinco aviones cisterna KC-135 estadounidenses han llegado a la base de Istres desde la localidad española de Rota, permaneciendo estacionados desde entonces.

Francia mantiene acuerdos de defensa con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, lo que refuerza su presencia militar en la zona. En el ámbito político interno, sectores de la izquierda francesa han expresado preocupación de que el país pueda verse arrastrado al conflicto armado, aunque el gobierno insiste en la naturaleza defensiva de las operaciones y en el cumplimiento de la legalidad internacional.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

FranciaMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

La posible atribución de un busto de Cristo a Michelangelo desata polémica internacional

El hallazgo de documentos inéditos por una investigadora independiente enciende discusiones sobre la autenticidad de la pieza expuesta en una basílica de Roma

La posible atribución de un

El cierre del estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo y agita los mercados: el barril supera los USD 92

La cotización del Brent alcanzó su valor más alto desde 2023

El cierre del estrecho de

Donald Trump exigió la “rendición incondicional” de Irán y descartó negociaciones con el régimen

La tensión escala en Medio Oriente tras el ultimátum de Donald Trump, mientras Israel intensifica bombardeos en Líbano y Teherán, y las represalias dejan miles de desplazados y centenares de muertos en la región

Donald Trump exigió la “rendición

Sonaron las sirenas en Tel Aviv por los ataques iraníes e Israel movilizó los equipos de seguridad y rescate para atender heridos

Alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados a hoteles, principalmente de Jerusalén y Tel Aviv

Sonaron las sirenas en Tel

El Museo de Arte de Indianápolis cierra su galería inmersiva The Lume en 2026

La institución se prepara para renovar su principal espacio con una propuesta expositiva inédita y busca sorprender a la comunidad con nuevas formas de experimentar el arte

El Museo de Arte de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
P!nk cancela conciertos en CDMX:

P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

Mario, español viviendo en Australia: “Gracias a trabajar en la temporada del algodón, llevo facturados como unos 35.000 euros”

Álbum oficial del Mundial 2026 comenzó su preventa en Colombia: cómo adquirir la versión ampliada

Jhonny Rivera cumplió su promesa y le regaló casas a familias necesitadas en Pereira: así fue la emotiva entrega

INFOBAE AMÉRICA
EASA extiende al 11 de

EASA extiende al 11 de marzo su recomendación de no volar a Oriente Medio y el Golfo Pérsico

Cuba confirma el cese de actividad de su Embajada en Quito tras la expulsión del embajador y su personal

La posible atribución de un busto de Cristo a Michelangelo desata polémica internacional

Suecia advierte a Bruselas de que la política energética de la UE puede provocar precios "irrazonables"

Aznar afirma que España debería "estar apoyando a sus aliados" contra Irán y señala que "no es momento para eslóganes"

ENTRETENIMIENTO

Del dolor extremo al Oscar:

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.

La verdadera historia del moonwalk sale a la luz: Michael Jackson habría aprendido el icónico paso gracias a un niño de ocho años

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro muy especial