División en la UE: el presidente del Consejo Europeo y la vicepresidenta Ribera critican la postura de Von der Leyen ante la guerra de Irán y afirman que Europa “debe defender el orden internacional”

Solo ha pasado un día desde que Ursula Von der Leyen afirmara que la UE ya “no puede ser la guardiana de un orden internacional”. Costa y Ribera no están de acuerdo con ella

Ursula von der Leyen y
Ursula von der Leyen y Antonio Costa el pasado 3 de marzo. (REUTERS/Yves Herman)

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha salido este martes a defender la idea de la Unión Europea como guardiana del orden internacional, menos de 24 horas después de las las declaraciones de Ursula von der Leyen, en las que la presidenta de la Comisión Europea dijera que “Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá”.

En una intervención en la Conferencia de Embajadores, este martes, Costa ha considerado que en la UE “debemos mantener una política exterior multidimensional, participando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

“Nos interesa que el mundo siga rigiéndose por normas y que haya cooperación. Nos interesa evitar una mayor fragmentación global. Ésta es la mejor manera de ayudar a Ucrania a lograr una paz justa y duradera. Es esencial para la seguridad y la prosperidad de Europa”.

En una entrevista en Onda Cero esta mañana, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, se ha desmarcado de las palabras de ayer de Ursula von der Leyen y ha admitido que discrepa con ella porque considera “peligroso” entrar en ese debate. Sin emabrgo, ha tachado también sus palabras de una “reflexión en voz alta”.

Seguirá ampliación...

