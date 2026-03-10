Así funciona el método científicamente probado para controlar los antojos de azúcar, según una bióloga

Montaje de Infobae en el que aparece Carolina, bióloga

El chocolate, los bizcochos o las tartas son alimentos que, sin ningún tipo de duda, más de una vez te empujan a saltarte la dieta. Esto se debe a que nuestro cuerpo siente, en muchas ocasiones, antojo por comer cosas dulces.

Esta reacción se debe a que los azúcares activan el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y generando una sensación de placer inmediato. Además, factores como el estrés, la falta de sueño o incluso la rutina diaria pueden intensificar estas ganas, por lo que muchas veces resulta casi imposible resistirse.

Si eres una de esas personas que sucumbe ante los encantos de lo dulce, no te preocupes. Existe un método para controlar los antojos que tiene mucha efectividad, tal y como revelan diferentes estudios científicos.

Sobre esta técnica ha hablado Carolina, una bióloga que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@unacordobessa) ha explicado los pasos a seguir para hacerlo de manera efectiva.

Cómo aplicar el método para controlar los antojos de dulce

Según Carolina, la explicación detrás de los antojos de azúcar está directamente relacionada con los niveles de glucosa en sangre. Cuando estos bajan, el cuerpo busca reponer energía de forma rápida y los dulces son una respuesta inmediata: se absorben rápido, elevan los niveles de glucosa momentáneamente, pero poco después provocan otra caída que genera el mismo antojo de nuevo.

Este ciclo hace que resistirse sea extremadamente difícil. No obstante, para superarlo hay dos estrategias que, según la bióloga, están científicamente demostradas:

Desayunos altos en proteína. Incluir proteínas en la primera comida del día ayuda a estabilizar los niveles de glucosa durante varias horas. A diferencia de los carbohidratos simples, la proteína provoca subidas de glucosa más lentas y sostenidas, lo que reduce la necesidad de comer dulce entre comidas. Huevos, yogur natural, frutos secos o batidos de proteína son algunas opciones muy interesantes.

Vinagre antes de las comidas. Tomar una cucharada de vinagre diluida en agua antes de comer puede ayudar a ralentizar la digestión de los carbohidratos. Esto permite que la glucosa se libere gradualmente en la sangre, evitando picos y caídas bruscas que disparan los antojos. Este pequeño gesto contribuye a mantener los niveles de glucosa estables durante más tiempo y reduce significativamente la urgencia por consumir azúcar.

Aplicando estas dos pautas, es posible controlar los impulsos de manera más efectiva y romper el ciclo de subidas y bajadas rápidas de glucosa que suele llevarnos a comer dulces de manera compulsiva. Según la experta, incorporar estas estrategias de forma constante puede hacer que los antojos pierdan fuerza y que el control sobre la alimentación sea mucho más sencillo.

Otros trucos para controlar el antojo

Aparte de los dos que ya se han mencionado, hay pequeños hábitos que ayudan a controlar los antojos de azúcar. Mantenerse bien hidratado, dormir suficiente y comer de manera regular evita bajones de glucosa.

Sustituir los dulces por frutas frescas o frutos secos aporta energía sin generar picos rápidos, algo muy útil en estos casos. También puede ayudar distraerse o dar un paseo cuando aparezca la urgencia de comer algo dulce.