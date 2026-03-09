Qué dice la psicología de las personas que llegan a los 60 años y no tienen amigos

Mujer triste. (Freepik)

Los amigos son, sin duda, un apoyo fundamental. De hecho, muchas veces se les considera la familia que uno elige, por lo que es clave rodearse de quienes realmente aportan bienestar y confianza. Sin embargo, no todo el mundo consigue establecer amistades sólidas a lo largo de su vida.

Aunque pueda sorprender, hay personas que no tienen amigos, una situación que sigue estando fuertemente estigmatizada en nuestra sociedad. Para muchos, ser adulto y no tener amigos es sinónimo de fracaso, pero la psicología no dice lo mismo.

Muchos de quienes llegan a los sesenta sin amigos no están desconectados socialmente por no poder establecer conexiones profundas con otras personas. A menudo, han pasado décadas siendo el soporte emocional de quienes los rodean y no han recibido un trato similar.

Estas personas suelen haber sido quienes escuchan, aconsejan y sostienen a los demás desde jóvenes. Con el tiempo, este rol puede volverse agotador, ya que siempre ayudan al resto y hay pocas personas que se preocupen por su bienestar.

Esto genera frustración debido a que las relaciones se vuelven unilaterales. Con el tiempo, surge un sentimiento de vacío: no es que la persona no pueda conectar, sino que ha aprendido a priorizar las necesidades de los demás sobre las propias.

Alex Pentland, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, afirmó para la wegeediting.com que las relaciones que se establecen no siempre son bidireccionales. “La gente suele asumir que cuando considera a otra persona como amigo, esa persona también la considera como tal”, argumenta el experto.

Reconectar y abrirse: cómo construir amistades a esta edad

Llegar a la edad adulta sin un círculo cercano no significa que las relaciones profundas estén fuera de alcance. Con frecuencia, la dificultad para entablar nuevos lazos se asocia con un bloqueo emocional, que surge cuando durante años se ha priorizado cuidar de los demás.

Este patrón puede generar desconfianza o miedo a mostrar vulnerabilidad, lo que hace que uno evite acercarse a otros por temor a ser rechazado o incomprendido. Superar este bloqueo implica, primero, reconocer la importancia de poner límites saludables.

Esto no significa alejarse de los demás, sino protegerse y fomentar que las relaciones sean equilibradas. Aprender a expresar necesidades y emociones sin sentir culpa es un paso esencial para que las relaciones sean recíprocas y satisfactorias.

Tener intereses compartidos es fundamental. Una de las formas más efectivas de hacer amigos es participar en actividades grupales. Para ello, hay muchos clubes, talleres y grupos de voluntariado con los que puedes conocer a gente con gustos similares.

La clave para construir amistades sólidas está en mostrarte tal y como eres. Compartir anécdotas, logros o dificultades permite que otros se acerquen con honestidad y comprensión, fomentando así la confianza.

Por último, es importante recordar que construir vínculos fuertes requiere tiempo y paciencia. No se trata de acumular contactos, sino de cultivar relaciones que aporten estabilidad emocional. Con paciencia y esfuerzo, es muy probable que consigas establecer relaciones profundas y equilibradas.