España

¿Por qué saboteamos la estabilidad cuando por fin la conseguimos?

Un nuevo libro explora las crisis de los 30, 40 y 50 y propone un mapa emocional para entender nuestra montaña rusa diaria

Guardar
Una persona se sienta en
Una persona se sienta en un banco frente a un lago al atardecer, sumergida en un momento de tranquilidad que resalta la importancia de la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de los 30 porque “no llego a todo”. La de los 40 porque “esta vida no era la que imaginaba”. La de los 50 porque “si no cambio ahora, ¿cuándo?”. En un momento en que se habla de salud mental como nunca, muchas personas siguen sintiendo que, cuando logran cierta estabilidad, algo dentro pulsa el botón de autodestrucción. Buscamos paz… y en cuanto llega, la boicoteamos.

De esa contradicción nace El arte de complicarnos la vida, de Estefanía Fernández Martínez y Eduardo Lazcano de Rojas, un libro que propone mirar de frente esa “estabilidad inestable” en la que vivimos. Los autores plantean una idea incómoda pero liberadora: no nos complicamos la vida por torpeza, sino porque hay una lógica emocional, biológica y narrativa detrás de cada giro de guion que damos.

La lógica del autosabotaje

En lugar de prometer felicidad eterna, el libro describe un ciclo entre Paz y Pasión que se repite en todo lo que nos importa: el trabajo, el amor, la familia, la salud, los proyectos personales. Cuatro fases –evasión, efusión, inhibición y estabilización– se suceden una y otra vez en forma de “estaciones emocionales”: buscamos intensidad cuando nos aburrimos, frenamos cuando nos pasamos de rosca, reconstruimos cuando todo se cae y, cuando por fin estamos tranquilos… volvemos a necesitar movimiento.

La obra conecta esta montaña rusa cotidiana con conceptos de neurociencia, filosofía y psicología: la dopamina que empuja a la novedad, el cortisol que acompaña la incertidumbre, la necesidad de encontrar sentido a lo que hacemos y un cerebro programado para ahorrar energía pero también para perseguir contraste. Así se explica por qué la felicidad no es un estado fijo, sino la suma de momentos buenos y malos que, vistos con perspectiva, acaban componiendo un relato con sentido.

El “bien-estar” como proceso, no como meta

Otro de los temas centrales del libro es la idea de “bien-estar”, escrito con guion entre las palabras para subrayar que no se trata de un estado permanente, sino de algo puntual: estar bien… por un tiempo. Y luego, cambiar.

El bien-estar no es un ideal abstracto ni una meta definitiva a la que se llega para quedarse. Es el resultado de la suma de muchos ciclos que ocurren a la vez en nuestra vida. Puede que en el trabajo todo fluya mientras la relación de pareja atraviese dificultades. O que la salud esté fuerte, pero la autoestima se tambalee.

Estar bien no significa que todo esté bien. Significa que, dentro de ese equilibrio dinámico, algunas áreas sostienen a otras. Y que el bienestar no es estabilidad absoluta, sino una conversación constante entre las distintas partes de nuestra vida.

El libro dibuja perfiles reconocibles –el apasionado que vive de subidón, el burnout habitado por la apatía, el aburrido instalado en la paz, el que no se encuentra y no sabe ni quien es…– para que el lector se vea en el espejo sin etiquetas clínicas ni moralinas.

También se pone en cuestión el mito de la normalidad. Según Fernández y Lazcano, “lo normal” suele ser el patrón de otros: hemos ido definiendo nuestra vida, sin darnos cuenta, desde los patrones de nuestros padres, amigos, series o redes sociales. En un mundo hecho de remiendos y soluciones improvisadas, pretender una trayectoria perfectamente coherente es casi antinatural. La verdadera belleza, dicen, está en el patchwork: en esa mezcla de decisiones raras, fracasos y aciertos que, con los años, se convierte en identidad.

Más que dar respuestas cerradas, El arte de complicarnos la vida funciona como una brújula: un mapa para entender en qué punto del ciclo está cada lector, por qué boicotea la estabilidad cuando la alcanza, qué historias se está contando, en dónde se está autoengañando y a qué nuevas montañas rusas quiere –o no quiere– seguir subiéndose.

Porque tal vez el problema no sea complicarse la vida, sino hacerlo sin saber por qué.

Temas Relacionados

LibrosLecturaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca salgas con una persona que piense que estas cosas son normales”

La experta advierte sobre ciertas dinámicas que pueden resultar perjudiciales en una relación de pareja

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca salgas

Condenado un anciano por levantar un muro de 11 metros y deforestar un sendero sin permiso: “No quiero dañar a nadie”

Las asociaciones ambientalistas advierten de los riesgos de contaminación de acuíferos y por el peligro de que el muro de piedra colapse en un camino con afluencia de senderistas

Condenado un anciano por levantar

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

El Convenio otorga a Estados Unidos autoridad disciplinaria interna y España suele permitir su gestión en asuntos militares

Cerca de 3.000 militares de

La regla del 10-3-2-1, el truco para dormir bien, según un experto en sueño: “La exposición a la luz azul estimula tu cerebro”

Un descanso adecuado es crucial para tener una vida de calidad y cuidar el bienestar

La regla del 10-3-2-1, el

Las revistas del corazón esta semana: el cumpleaños de Carmen Martínez Bordiú en Portugal con sus amigas

Este miércoles, 4 de marzo, también son protagonistas del quiosco Sonsoles Ónega, por la publicación de su nuevo libro, y Ágatha Ruiz de la Prada

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cerca de 3.000 militares de

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”