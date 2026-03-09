Avance semanal de ‘La Promesa’ del 9 al 13 de marzo: Curro y Ángela anuncian su boda y dejan a Lorenzo en evidencia

La Promesa: Avance semanal del 9 al 13 de marzo. (RTVE)

La tranquilidad en el palacio de La Promesa vuelve a tambalearse. La popular ficción diaria de La 1 arranca una nueva semana de episodios marcada por conflictos abiertos, revelaciones inesperadas y un anuncio que sacudirá por completo el equilibrio entre los personajes: la boda de Curro y Ángela.

Los capítulos que se emitirán del 9 al 13 de marzo prometen emociones fuertes. La familia está más dividida que nunca, especialmente tras el enfrentamiento cada vez más evidente entre Julieta y Ciro. Mientras ella se niega a abandonar sus visitas a la zona de servicio, él insiste en que ese comportamiento no corresponde a alguien de su posición social. El choque entre ambos no deja de crecer, y el debate sobre las diferencias de clase vuelve a poner a todos en bandos opuestos.

En medio de esta tensión, varios miembros de la familia han tomado partido. Leocadia y Lorenzo respaldan a Ciro, mientras que Martina, Curro y Ángela han decidido apoyar a Julieta. El resultado es un clima cada vez más enrarecido en el palacio, donde cualquier conversación puede terminar en discusión.

'La Promesa' es una serie diaria

Pero no es el único problema que preocupa a los habitantes de La Promesa. La inesperada llegada de la Guardia Civil ha sacudido la zona de servicio con una noticia devastadora: la madre de Santos ha muerto. Lo que parecía una tragedia personal podría esconder algo mucho más oscuro, ya que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Con este escenario cargado de incertidumbre, la serie se prepara para una semana en la que las alianzas cambian, las verdades empiezan a salir a la superficie y algunos personajes toman decisiones que podrían cambiarlo todo.

Avance del capítulo 789 del lunes 9 de marzo

La Promesa: Los desencuentros de Ciro y Julieta continúan.

Las dudas empiezan a crecer para Ángela, que no termina de creer la versión que Cristóbal le dio sobre su pasado. Aunque Leocadia intenta restar importancia a las sospechas, la joven sigue sin sentirse convencida.

Mientras tanto, Martina y Jacobo protagonizan una discusión que deja claro que su relación atraviesa un momento complicado. Adriano intenta apoyar a Martina, pero la tensión entre la pareja parece difícil de resolver.

En otra parte del palacio, María decide contarle a Pía que ya ha hablado con Carlo sobre su antigua relación con Samuel. Sin embargo, el lacayo no recibe bien la noticia y empieza a dudar sobre el embarazo. Julieta y Ciro continúan con sus constantes enfrentamientos por el control dentro del matrimonio, aunque el joven intenta rebajar la tensión sellando la paz con un beso.

Por su parte, Pía comunica al servicio una información inquietante: la Guardia Civil sospecha que la muerte de la madre de Santos podría no haber sido accidental. El muchacho, devastado, se encierra en su dolor.

Avance del capítulo 790 del martes 10 de marzo

Lorenzo organiza una partida de póker en el palacio con invitados de renombre, entre ellos el polémico marqués de Andújar. La velada promete ser uno de los acontecimientos sociales de la semana.

La Promesa: Lorenzo, en ridículo frente a sus invitados.

Cristóbal intenta despejar las dudas de Ángela y Leocadia presentando documentos que supuestamente prueban su pasado.

Martina continúa trabajando en su proyecto del refugio para presentarlo ante el Patronato e intenta acercarse de nuevo a Jacobo, aunque la distancia entre ambos sigue siendo evidente.

La relación entre Julieta y Ciro tampoco mejora. Sus discusiones sobre la libertad de ella y su cercanía con el servicio continúan.

Pero el momento más comentado de la noche llega cuando Curro y Ángela aprovechan la timba organizada por Lorenzo para dar una noticia bomba: anuncian públicamente su boda, dejando al capitán completamente descolocado delante de todos sus invitados.

Avance del capítulo 791 del miércoles 11 de marzo

La jugada de Curro y Ángela tiene consecuencias inmediatas. Lorenzo se convierte en el blanco de las burlas de sus propios amigos tras el inesperado anuncio. Humillado, el capitán termina confesando a Ciro que Curro ha conseguido ridiculizarlo públicamente.

Mientras tanto, María y Samuel logran tranquilizar a Carlo, que sigue atormentado por los celos, asegurándole que el hijo que esperan es suyo. Santos, incapaz de contener el dolor por la muerte de su madre, se derrumba ante Pía y confiesa lo perdido que se siente.

La Promesa: Santos se derrumba ante Pía.

Por otro lado, Manuel regresa de Navarra y su vuelta provoca momentos incómodos, especialmente en su reencuentro con Leocadia y en su inesperado cruce con Julieta.

Avance del capítulo 792 del jueves 12 de marzo

Curro informa a Manuel de que Ciro se ha hecho cargo de la gestión de la finca y que su actitud con todos —incluida Julieta— se ha vuelto cada vez más autoritaria.

Como gesto para evitar nuevos enfrentamientos con Lorenzo, Manuel decide regalar a Curro y Ángela una estancia en un balneario. Para sorpresa de muchos, Leocadia termina autorizando el viaje.

La Promesa: Manuel pide perdón a Julieta por su actitud esquiva.

Martina continúa preparando su proyecto para el Patronato, recopilando historias que puedan reforzar su propuesta. Sin embargo, cuando ensaya la presentación con Jacobo, este critica duramente su trabajo.

Mientras tanto, Manuel decide pedir perdón a Julieta por su comportamiento distante, y ella acaba aceptando sus disculpas.

En paralelo, Cristóbal y Teresa terminan confesándose sus sentimientos y sellan su reconciliación con un beso… sin darse cuenta de que Leocadia los está observando.

Avance del capítulo 793 del viernes 13 de marzo

El descubrimiento de Leocadia provoca un nuevo conflicto. Tras ver a Teresa y Cristóbal besándose, exige al marqués que ambos sean despedidos.

Teresa, acorralada, decide revelar a Pía un secreto que llevaba tiempo ocultando: no está casada y Marcelo es en realidad su hermano.

La Guardia Civil también trae novedades importantes para Santos: la muerte de su madre ha sido confirmada como un asesinato durante un robo. Mientras tanto, la presentación de Martina logra emocionar a Adriano y Vera, que la animan a seguir adelante pese a las críticas de Jacobo.

La Promesa: Curro y Ángela disfrutan en el balneario.

La semana termina con un inesperado regreso. Ricardo vuelve a La Promesa y protagoniza un emotivo reencuentro con su hijo Santos, en uno de los momentos más intensos de los próximos episodios.