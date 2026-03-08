Sento Segarra, farmacéutico: “Estos son los 7 mejores alimentos para limpiar tu hígado”

Alimentos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y, por este mismo motivo, es imprescindible cuidarlo. Su función principal es procesar los nutrientes que llegan desde los alimentos y transformarlos en sustancias que el cuerpo puede utilizar.

Por otra parte, ayuda a eliminar toxinas y sustancias perjudiciales de la sangre, actuando como un filtro natural. También produce bilis, un líquido necesario para la digestión de las grasas, y almacena glucógeno, vitaminas y minerales.

Para que el hígado haga todas estas funciones, es importante que esté sano. Para ello, la alimentación juega un papel fundamental. Esto es algo que ha recordado el farmacéutico Sento Segarra en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@sentosegarra).

Los 7 mejores alimentos para mantener sano el hígado

Las verduras crucíferas destacan por su contenido en sulforafano y otros compuestos antioxidantes que ayudan a activar las enzimas de desintoxicación del hígado. Además, diversos estudios han relacionado su consumo con una mejor capacidad del organismo para eliminar toxinas y con una reducción del estrés oxidativo en las células hepáticas.

En segundo lugar se encuentra el ajo, que contiene compuestos que favorecen los procesos naturales de depuración del organismo. Estas sustancias ayudan a activar enzimas hepáticas implicadas en la eliminación de toxinas. Además, algunos estudios sugieren que su consumo habitual puede contribuir a reducir la acumulación de grasa en el hígado.

La cúrcuma es una especia muy conocida por su contenido en curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estas características pueden ayudar a proteger las células del hígado frente al daño oxidativo. También se ha observado que la curcumina podría contribuir a mejorar la función hepática y a reducir la inflamación asociada a algunos trastornos del hígado.

La remolacha es rica en antioxidantes, especialmente betalainas, que contribuyen a combatir el estrés oxidativo. Según explica el farmacéutico, este alimento favorece la liberación de sales biliares, lo que facilita la digestión de las grasas.

El aguacate es rico en grasas saludables, especialmente ácido oleico, además de vitaminas y antioxidantes. Estos nutrientes pueden ayudar a reducir la inflamación y a proteger las células del hígado.

Las setas contienen compuestos bioactivos, antioxidantes y fibra que pueden ayudar a proteger las células hepáticas. Algunos estudios han señalado que determinados tipos de hongos comestibles podrían contribuir a reducir la inflamación y el daño oxidativo en el hígado. Además, su bajo contenido en grasas y su perfil nutricional las convierten en un alimento interesante dentro de una dieta saludable.

Por último está el aceite de oliva virgen extra, que es una de las grasas más saludables de la dieta mediterránea. Su alto contenido en polifenoles y en ácidos grasos monoinsaturados le confiere propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Aunque incluir estos alimentos en la dieta puede ser una forma positiva de cuidar la salud hepática, es importante recordar que no existen alimentos milagrosos. Por eso, cuando aparecen molestias persistentes, alteraciones en las analíticas o cualquier síntoma relacionado con el hígado, lo más recomendable es acudir a un profesional sanitario.