Ocho mujeres que han marcado una era en la historia de la televisión en España: de Anne Igartiburu a Glòria Serra

Sandra Barneda, Susanna Griso y Paula Vázquez en un collage. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer se convierte en una jornada de reivindicación, reflexión y reconocimiento a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En un día tan señalado, es inevitable no pensar en todas aquellas voces femeninas que han logrado abrirse paso en un sector históricamente dominado por hombres.

Hablamos de aquellas presentadoras, periodistas y comunicadoras que han convertido su estilo, su credibilidad y su personalidad en referentes para la audiencia televisiva. Este 8 de marzo Infobae pone el foco de atención en ocho mujeres que, desde distintos formatos y cadenas, han influido en la forma de hacer televisión en España.

Los jóvenes españoles se sienten cada vez menos identificados con la idea de feminismo, aunque defienden la igualdad de género.

Sandra Barneda

Periodista, presentadora y escritora. Sandra Barneda lleva casi dos décadas ligada a la televisión, donde ha desarrollado una notable popularidad. Su gran salto a la fama llegó de la mano de Mediaset España, donde se ha convertido en uno de los rostros estrellas de la cadena. Aunque se la conoce por estar al frente de populares formatos de entretenimiento como La isla de las tentaciones, Gran Hermano o Supervivientes, lo cierto es que sus primeros pasos fueron en el ámbito informativo, donde consolidó su imagen como comunicadora.

A lo largo de su carrera, Sandra Barneda ha sido reconocida con el Premio Planeta 2020 por Un océano para llegar a ti y el Premio Antena de Oro 2025 por su contribución al periodismo.

Sonsoles Ónega

Hija del periodista Fernando Ónega y hermana de la también periodista Cristina Ónega, la comunicadora se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas de la actualidad televisiva. Con casi dos décadas ligadas a la pequeña pantalla, la amiga de la reina Letizia ha estado al frente de espacios de ámbito informativo como Informativo Telecinco, Ya es mediodía o Y ahora Sonsoles en Antena 3, donde combina actualidad, crónica social y debate.

Además, también colaboró como analista política en el espacio radiofónico La tarde de COPE. Por si fuera poco, recibió el Premio Planeta 2023 por su libro Las hijas de la criada, que fue adaptado a una serie de televisión.

Susanna Griso

Comenzó su carrera profesional en medios de comunicación catalanes antes de dar el salto a la televisión nacional. Su consolidación llegó en Antena 3, donde se convirtió en uno de los rostros más destacados de los informativos. Durante ocho años presentó Antena 3 Noticias, etapa en la que logró una gran proyección mediática y reconocimiento dentro del periodismo televisivo.

En 2006 asumió la conducción de Espejo Público, un espacio de análisis político, social y de actualidad que ha liderado durante casi dos décadas y que la ha consolidado como una de las figuras clave de las mañanas televisivas en España. A lo largo de su carrera, Susanna Griso ha sido reconocida con varios galardones, entre ellos el prestigioso Premio Ondas y el Premio Antena de Oro, que destacan su trayectoria y su contribución al periodismo televisivo.

Glòria Serra

Con una trayectoria de varias décadas en radio y televisión, inició su carrera en medios catalanes, donde comenzó a destacar como presentadora y reportera. Con el paso de los años fue consolidándose en distintos formatos informativos y de actualidad tanto en televisión autonómica como nacional. Su reconocimiento a nivel nacional llegó con su participación en programas de análisis y reportajes, pero especialmente con su papel al frente de Equipo de Investigación en La Sexta, espacio que conduce desde el año 2011.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en otros formatos televisivos relevantes como 59 segundos y La Sexta Noche, consolidando su perfil como periodista especializada en análisis y actualidad. Su trabajo ha sido reconocido con diversos galardones del ámbito periodístico y televisivo, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Iris, que han destacado su contribución al periodismo televisivo y su trayectoria profesional.

Glòria Serra, presentadora de 'Equipo de investigación'. (laSexta / Alberto Garver)

Nuria Roca

La vida de la pareja de Juan del Val dio un giro inesperado cuando comenzó a trabajar en medios de comunicación en la televisión autonómica valenciana. Su popularidad a nivel nacional llegó a finales de los años noventa tras incorporarse a Televisión Española, donde presentó formatos de gran éxito como Waku Waku. Posteriormente, consolidó su presencia en televisión con programas de entretenimiento y concursos que reforzaron su imagen como una presentadora cercana y versátil.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosos formatos televisivos, entre ellos La Roca, espacio que conduce en La Sexta y que combina actualidad, entrevistas y análisis social. También ha sido colaboradora habitual en El Hormiguero, uno de los programas más populares de la televisión en España. Además de su trabajo en televisión, Nuria Roca ha desarrollado una carrera paralela como escritora y comunicadora en radio y prensa. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones del ámbito televisivo, entre ellos el Premio Antena de Oro, que destaca su contribución al mundo de la comunicación.

Anne Igartiburu

Con una trayectoria de más de tres décadas en el medio, la comunicadora vasca comenzó su carrera profesional en la televisión autonómica vasca antes de dar el salto a la televisión nacional. Su popularidad creció rápidamente tras incorporarse a Televisión Española, donde se convirtió en uno de los rostros más queridos por la audiencia. Durante años fue una de las presentadoras principales del programa Corazón, un espacio dedicado a la actualidad social y cultural que condujo durante más de dos décadas.

Además, su imagen quedó asociada a uno de los momentos televisivos más seguidos del año: las Campanadas de Nochevieja, que presentó en múltiples ocasiones desde la Puerta del Sol de Madrid, convirtiéndose en una tradición para millones de espectadores. A lo largo de su carrera también ha participado en otros formatos destacados como Mira quién baila, consolidando su presencia en distintos géneros televisivos. Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios del sector audiovisual, entre ellos el Premio Antena de Oro y el Premio Iris, que destacan su larga carrera y su contribución al entretenimiento televisivo.

Anne Igartiburu, en imagen de archivo (Europa Press)

Ana Rosa Quintana

Con más de cuatro décadas de trayectoria en medios de comunicación, la periodista madrileña comenzó su carrera en radio antes de dar el salto a la televisión en los años ochenta. Durante sus primeros años participó en distintos espacios informativos y de actualidad, consolidando su perfil como periodista y presentadora. Su gran consolidación llegó en Telecinco, donde se convirtió en uno de los rostros más potentes de la cadena al ponerse al frente de El programa de Ana Rosa. Desde 2005, el espacio se ha convertido en uno de los programas más influyentes de las mañanas televisivas en España, combinando información política, actualidad social y crónica de sucesos.

A lo largo de su trayectoria también ha conducido otros formatos relevantes como Sabor a ti y el espacio de actualidad TardeAR, ampliando su presencia en diferentes franjas de la programación televisiva. Su carrera ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el prestigioso Premio Ondas, el Premio Antena de Oro y varios Premio Iris, que destacan su trayectoria y su influencia en el panorama audiovisual.

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

Paula Vázquez

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, la presentadora gallega inició su carrera en televisión durante los años 90 tras comenzar como modelo y participar en distintos espacios televisivos. Su salto a la popularidad llegó al incorporarse a Antena 3, donde presentó algunos de los programas más recordados de la televisión de aquella etapa.Entre los formatos que marcaron su carrera destacan Fama, ¡a bailar!, un concurso de baile que alcanzó gran éxito entre el público joven, y Pekín Express, uno de los formatos de competición más populares de la televisión en España.

Su estilo dinámico y cercano la convirtió en una de las presentadoras más identificadas con los grandes realities de entretenimiento como Gran Hermano o Top Chef: dulces y famosos. Posteriormente, también ha estado vinculada a proyectos en Televisión Española, donde condujo formatos como El puente, consolidando su presencia en distintas cadenas y estilos televisivos. A lo largo de su carrera, Paula Vázquez ha sido reconocida con varios galardones del sector audiovisual, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Antena de Oro, que destacan su trayectoria en el ámbito del entretenimiento televisivo.