Paula Vázquez, presentadora de ‘Top Chef: dulces y famosos’: “Belén Esteban ha sido mi gran descubrimiento”

La presentadora de televisión está al frente del espacio que ha tomado el relevo de ‘Bake Off: famosos al horno’ en RTVE y cuenta a ‘Infobae’ cómo asume esta etapa

Paula Vázquez durante la presentación
Paula Vázquez durante la presentación de la nueva programación de RTVE para la próxima temporada, a 12 de septiembre de 2024, en Madrid (España) (José Oliva / Europa Press)

Paula Vázquez atraviesa uno de los momentos más intensos y versátiles de su trayectoria profesional. Al frente de una nueva etapa de Top Chef: Dulces y Famosos, que se estrena la noche de este domingo, 15 de febrero —aunque su horario habitual será en el prime time de los miércoles—, la presentadora gallega reflexiona sobre su propio presente vital y laboral tras más de tres décadas ligada a la televisión.

En una entrevista con diferentes medios, entre ellos Infobae, la comunicadora ha hablado de los cambios estructurales que ha sufrido el talent culinario de RTVE, respecto a Bake Off: famosos al horno, espacio antecesor del formato producido por Boxfish TV y en el que ella también estuvo al frente. “Además del decorado, los participantes tienen que interactuar entre ellos haciendo tríos, a veces haciendo grupos. Esto, la verdad, ha dado mucho ritmo al programa y, entre ellos, se ha generado una especie de sinergia en la que todo fluye a una gran velocidad“, manifiesta la gallega, quien agrega que, en líneas generales, la gran diferencia son las pruebas y las sorpresas.

Los concursantes, jurado y presentadora
Los concursantes, jurado y presentadora del formato posan durante la presentación de 'Top Chef: Dulces y Famosos', a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)

Por otro lado, la que fuera presentadora de Fama, ¡a bailar! destaca que uno de los elementos novedosos es la incorporación de un espacio adicional dentro del plató. “Por primera vez, tenemos un salón al fondo en el que, durante el tiempo de cocinados de los que están compitiendo, el resto que no cocina está allí viendo. Ellos también sufren y lloran aunque no cocinen”, explica Vázquez, un detalle que, para ella, “da mucho” porque aporta un tono emocional que conecta con el espectador.

Uno de los grandes fichajes de esta edición ha sido Belén Esteban, a quien Paula Vázquez no ha dudado en elogiar. “Se nota que lleva muchos años en plató por cómo colabora y cómo se lleva con el equipo. Es una mujer muy inteligente y la verdad es que va a dar un juego increíble porque tiene ese punto canalla. Para mí, un descubrimiento. Repetiría mil veces”, afirma la también actriz y modelo española. “Nosotros somos un poco pastelones y ella es ese contrapunto. Ha venido a poner un poquito de pimienta, de sal, de vez en cuando. El tatuaje que lleva de ‘La patrona’ aquí lo ejerce rigurosamente”.

Concursantes y miembros del jurado
Concursantes y miembros del jurado de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Sin embargo, no ha dudado en destacar los grandes esfuerzos que han realizado todos los concursantes, quienes se han dedicado en cuerpo y alma al programa. “Hay momentos en los que se pierden los nervios. He visto el esfuerzo personal y vital que hacen. Casi no ven a la familia y no tienen vida social, más que estar aquí con nosotros”, ha manifestado, haciendo referencia a la intensidad que suponen las grabaciones.

Paula Vázquez afirma que su “sueño es trabajar con Jesús Vázquez”

Dejando a un lado el formato culinario, la presentadora de televisión ha reflexionado sobre el momento personal que se encuentra atravesando. “Estoy disfrutando de la vida. Estoy en un momento vital diferente, en el que me dejo fluir”, sostiene la de A Coruña, dejando claro que vive cada etapa con mayor conciencia. “Estoy en ese momento en el que te das cuenta de que hay un montón de chavalas jóvenes que vienen pisando muy fuerte. Que han venido para quedarse. Y yo digo: ’Bueno, si pasa otra y yo descanso, pues bien también porque no he parado!“, asegura, poniendo el foco de atención en sus más de 30 años en televisión.

Y, hablando de su vida personal, Paula Vázquez no ha dudado en hablar de una anécdota que tiene como protagonista a Jesús Vázquez, presentador del Benidorm Fest, formato de RTVE que también capitaneó ella. “Yo llevo toda la vida recibiendo besos para mi hermano (Jesús Vázquez) que me dan por la calle. ¿Mi hermano? Mi hermano es cámara, no es presentador", comienza a contar entre risas. “Es que los dos somos de Ferrol, él hijo de militares y yo hija de obreros. Para mí, es una inspiración, el mejor presentador de entretenimiento de todos los tiempos”, sostiene, agregando que aún le queda por cumplir el sueño de trabajar junto a Jesús Vázquez.

